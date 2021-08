Tiffany & Co. lance la campagne « ABOUT LOVE », mettant en vedette Beyoncé et Jay-Z

« Beyoncé et JAY-Z sont l'incarnation même de l'histoire d'amour moderne. En tant que marque ayant toujours défendu l'amour, la force et l'expression de soi, nous ne pouvions imaginer un couple plus emblématique qui représente mieux les valeurs de Tiffany que Beyoncé et JAY-Z. Nous sommes honorés d'accueillir les Carters au sein de la famille Tiffany. » -- Alexandre Arnault, vice-président directeur, Produits et communications

La campagne « ABOUT LOVE », qui est la première campagne mettant en vedette le couple, est à la fois une exploration des relations et de la vulnérabilité. L'histoire d'amour des Carters est illuminée par le diamant emblématique de Tiffany et a pour toile de fond le tableau Equals Pi (1982) de Jean-Michel Basquiat*. Cette campagne marque la première apparition publique de l'œuvre d'art, qui a fait partie d'une collection privée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, propulsant la tradition de longue date de collaboration de Tiffany avec les créateurs de New York. Cette campagne, qui introduit une nouvelle identité de marque, incarne la beauté de l'amour à travers le temps et ses facettes diverses, forgeant une nouvelle vision de l'amour actuel.

Porté lors d'une campagne pour la première fois dans l'histoire, le diamant Tiffany pèse 128,54 carats et présente 82 facettes sans précédent. Porté par Beyoncé tout au long de la campagne « ABOUT LOVE », il est considéré comme l'une des plus importantes découvertes en matière de pierres précieuses du XIXe siècle. Le diamant brut déterré en 1877 dans les mines de Kimberley en Afrique du Sud a été acheté par le fondateur Charles Lewis Tiffany en 1878, consolidant ainsi la réputation de la marque en tant qu'autorité en matière de diamants. Les icônes de la maison, dont les créations de Jean Schlumberger et la collection Tiffany T, y sont également représentées. Plus particulièrement, JAY-Z porte la légendaire broche Bird on a Rock de Jean Schlumberger, reconstituée sous la forme d'une paire de boutons de manchette uniques en leur genre. Jean Schlumberger était surtout connu pour avoir habillé la crème de la haute société dans les années 1960 et 1970. Il est donc tout à fait approprié que ses créations inimitables et ses conceptions uniques incarnent son héritage à travers l'une des plus grandes forces créatives d'aujourd'hui.

Un film du célèbre réalisateur Emmanuel Adjei a également été créé. Il présente une interprétation musicale de la chanson classique « Moon River ». Rendue célèbre dans le film Breakfast at Tiffany's (1961), cette chanson emblématique est réinventée avec la voix de Beyoncé, captée par JAY-Z au moyen d'une caméra Super 8. Le couple a choisi l'Orum House de Los Angeles pour le décor du film, où les retours en arrière nostalgiques s'entremêlent à des images cinématographiques et oniriques. L'œuvre de Basquiat, Equals Pi, apparaît une fois de plus comme un dénominateur commun de Tiffany Blue® tout au long du récit. La campagne imprimée « ABOUT LOVE » a été réalisée par Mason Poole et conçue par June Ambrose et Marni Senofonte.

« ABOUT LOVE » reflète le soutien continu de Tiffany à l'égard des collectivités sous-représentées. Dans le cadre du partenariat de la maison avec les Carters, Tiffany & Co. est fière de s'engager à verser deux millions de dollars américains dans des programmes de bourses d'études et de stages pour les collèges et universités historiquement noirs (HBCU). D'autres renseignements sur cette initiative seront communiqués sous peu.

La campagne « ABOUT LOVE » sera lancée dans les médias imprimés à l'échelle mondiale le 2 septembre. Le film qui accompagne la campagne sera lancé sur Tiffany.com le 15 septembre et sera amplifié par les plateformes d'activation des médias à l'échelle mondiale. La campagne se poursuivra plus tard cette année avec la présentation d'autres films créés par le réalisateur de renommée Dikayl Rimmasch et le réalisateur de la deuxième équipe, Derek Milton.

