LOS GATOS, Californie, 9 novembre 2021 /CNW/ - TidalScale a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa technologie de serveur à définition logicielle sur sa plateforme IBM Cloud, conçue pour permettre aux clients de créer et de déployer des serveurs de pratiquement n'importe quelle taille en quelques minutes, et d'offrir souplesse et performance tout en tenant compte des coûts et des engagements à long terme.

Dans le contexte actuel de l'économie numérique, les données sont devenues un atout précieux pour les entreprises. Pour maximiser la valeur de leurs données, les entreprises doivent s'assurer que tout le traitement actif se fait en mémoire, ce qui peut nécessiter des serveurs coûteux. La technologie de serveur à définition logicielle de TidalScale permet aux clients de relever ce défi toujours croissant en fournissant une capacité de calcul en mémoire sur demande en regroupant dynamiquement des ressources de calcul et de mémoire sur de multiples serveurs à faible coût.

La technologie de serveur à définition logicielle de TidalScale est conçue pour permettre aux entreprises de personnaliser leurs systèmes en adaptant leurs données pour des charges de travail de grandes valeurs comme la base de données Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server et des analyses de données, entre autres. Elle est conçue pour offrir aux clients une plus grande souplesse dans la configuration de leurs systèmes afin d'optimiser les performances, tout en respectant les coûts et les engagements qui ne sont pas de longue durée. Toutes ces fonctionnalités sont maintenant offertes sur la plateforme IBM Cloud.

Gary Smerdon, président et chef de la direction, TidalScale : « Nous sommes ravis de travailler avec IBM pour commercialiser la technologie de serveur à définition logicielle de TidalScale sur la plateforme IBM Cloud. Pour maximiser la valeur de leurs données, les clients doivent déployer leurs charges de travail de grande valeur sur un système adapté afin de garantir un rendement maximal, tout en contrôlant les coûts. Notre technologie primée offre une souplesse accrue pour assurer le déploiement optimal du système, peu importe la croissance prévue des données au cours des prochains mois et des prochaines années. Nous croyons qu'IBM Cloud offre le plus haut degré de fiabilité, de sécurité et d'évolutivité, ce qui est le complément parfait de la technologie innovante de TidalScale. »

Voici la déclaration de Walter Falk, directeur et chef du développement des partenaires commerciaux d'IBM Cloud : « Nous sommes heureux de collaborer avec TidalScale et de fournir une plateforme infonuagique hybride ouverte qui lui permet de mettre sa technologie de serveur à définition logicielle au service de ses clients de façon efficace. La combinaison d'IBM Cloud et des capacités de TidalScale offrira aux clients une plus grande souplesse pour déterminer le système adapté à leurs charges de travail essentielles. Nous croyons que cela aidera les clients à vivre des déploiements plus rapides tout en tenant compte de leurs objectifs de rendement et de coût et de leur capacité à s'adapter à mesure que les besoins évoluent au fil du temps. »

TidalScale fait partie de l'écosystème de partenaires d'IBM. Cette initiative vise à soutenir les partenaires de tous genres, que ceux-ci utilisent les technologies et plateformes d'IBM, offrent des services associés à celles-ci ou les revendent, afin d'aider les clients à gérer et à moderniser leurs charges de travail. TidalScale tire parti du « Cloud Engagement Fund » d'IBM créé dans le cadre de l'investissement de 1 milliard de dollars d'IBM dans son écosystème de partenaires, pour accéder à des ressources techniques et à des crédits infonuagiques afin de soutenir la migration des charges de travail des clients vers les environnements infonuagiques hybrides, y compris la plateforme IBM Cloud.

À propos de TidalScale, Inc. TidalScale est le leader du secteur de la technologie de serveur à définition logicielle. La solution logicielle de TidalScale relie les serveurs de produits ensemble pour qu'ils fonctionnent comme un seul système plus grand. Le logiciel y parvient en regroupant les cœurs, la mémoire et les E/S de plusieurs serveurs physiques, en rendant ces ressources virtuelles, puis en les présentant au système d'exploitation comme un « serveur à définition logicielle » unifié. Ce serveur à définition logicielle fournit des rendements en mémoire pour des charges de travail de base de données importantes ou multiples. TidalScale ne nécessite aucune modification des applications ou des systèmes d'exploitation et peut être déployé en quelques minutes sur place, dans le nuage ou dans des environnements infonuagiques hybrides. Parmi ses clients figurent des entreprises de premier plan du classement de Global 1000. Lisez les études de cas ici : https://www.tidalscale.com/customers/. TidalScale a été reconnu dans : Cool Vendors de Gartner, fournisseur de solutions SAP et Oracles le plus prometteur par CIOReview, l'un des 50 meilleurs leaders de centres de données reposant sur des logiciels par CRN, l'une des 100 meilleures entreprises par Red Herring, IDC Innovators, et plus encore. TidalScale est une société privée soutenue par Bain Capital, HWVP, Sapphire Ventures, Forte Ventures, Infosys, SK Hynix, Citrix et Samsung. Pour en savoir plus, visitez le : http://www.tidalscale.com.

