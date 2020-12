NEW YORK, 1 décembre 2020 /CNW/ - En cette fin de l'année, TIDAL, la plateforme mondiale de diffusion de musique et de divertissement en continu offre à ses membres un résumé de leurs chansons les plus écoutées sur la plateforme en 2020. Dès aujourd'hui (le 1er décembre), les membres de TIDAL ont accès à « My 2020 Rewind », un bilan de fin d'année personnalisé sous forme de liste de lecture mettant en valeur les chansons et les artistes les plus écoutés, ainsi qu'un élément graphique à partager sur les médias sociaux.

L'application offrira à chaque utilisateur sa propre page personnalisée qui proposera des listes de lecture compilant ses chansons les plus écoutées pendant toute l'année et au cours de chaque mois, ainsi que ses artistes et albums favoris. Les membres de TIDAL peuvent cliquer sur « My 2020 Rewind » à partir de la page d'accueil de l'application et sur le bureau pour l'explorer facilement. Au moment où les membres de la plateforme se préparent à dire au revoir à 2020 et à accueillir la nouvelle année, ceux-ci peuvent réécouter leurs chansons les plus écoutées et se remémorer des souvenirs musicaux des mois précédents.

Tous les membres de TIDAL recevront une carte sociale personnalisée « My 2020 Rewind » qui leur permettra d'interagir avec les admirateurs de leurs artistes préférés sur Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. L'image sera générée automatiquement par l'entremise du bouton de partage de la liste de lecture « My 2020 Rewind ». Les membres sont invités à partager leurs résultats sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #TIDAL2020Rewind.

De plus, TIDAL a lancé la série de listes de lecture « Best of 2020 » compilées par l'équipe éditoriale. Compilées avec soin par les experts de TIDAL, ces listes de lecture « Best of » seront mises à la disposition des mélomanes et mettront en vedette une sélection des pistes les plus remarquables de cette année. Chaque semaine, TIDAL ajoutera une nouvelle catégorie de listes de lecture « Best of » à la page d'accueil à partir de cette semaine avec « Best of Audio Playlists », puis « Best of Videos Playlists », « Best of Label Playlists » et « Artists to Watch 2021 ».

Les abonnements Premium et HiFi de TIDAL offrent aux amateurs de musique un accès illimité à son vaste catalogue de plus de 70 millions de pistes en tout genre, des milliers de listes de lecture savamment conçues par l'équipe de rédaction chevronnée de TIDAL et d'innombrables stations de radio d'artistes. Les membres HiFi profitent en outre de la meilleure qualité sonore disponible, y compris TIDAL Masters et les expériences sonores immersives de Dolby Atmos Music et Sony 360 Reality Audio.

Pour en savoir plus, visitez TIDAL.com/2020Rewind.

