BURLINGAME, Californie, 20 octobre 2021 /CNW/ - Tugboat Logic par OneTrust, la plus importante entreprise spécialisée dans l'assurance de la sécurité, a annoncé aujourd'hui que Tickit Health, une plateforme de saisie de données personnelles, a réduit le temps de réponse de son questionnaire et augmenté sa productivité de 1 500 % depuis la mise en œuvre de la plateforme Tugboat Logic.

Tickit Health recueille de l'information qui permet aux organisations d'identifier et de soutenir efficacement chaque personne avec laquelle elles interagissent. Travaillant en partenariat avec plus de 500 organisations en Amérique du Nord et en Australie, Tickit Health dessert des fournisseurs de soins de santé, des établissements scolaires, des organismes de services sociaux et différents autres employeurs. Comme l'entreprise compte 20 employés à temps plein, l'intégration des tâches de communication des politiques et de collecte de données probantes aux activités quotidiennes de l'équipe devenait de plus en plus complexe.

Bien que la conformité soit au cœur de la philosophie de Tickit, l'entreprise a constaté qu'elle consacrait trop de temps à répondre aux besoins continus en matière de conformité et qu'elle devait trouver une meilleure façon de gérer les cadres et les politiques déjà en place. Tugboat Logic a fourni une solution qui pourrait croître avec l'entreprise.

La plateforme de Tugboat Logic garantit que Tickit Health respecte ses mesures de contrôle comme elles sont rédigées et veille à ce que toutes les politiques et procédures soient régulièrement revues et mises à jour. Par exemple, la pandémie a poussé Tickit Health à adopter le travail à distance. Cela a créé de nouveaux risques pour la sécurité de l'entreprise, qui ont été cernés par la plateforme de Tugboat Logic. Tugboat Logic a aidé Tickit Health à réduire les risques au moyen des mesures de contrôle appropriées pour garantir la sécurité et la conformité.

Tickit Health reçoit également des dizaines de questionnaires sur la sécurité provenant de ses clients chaque année, et ces derniers sont également tenus de gérer leurs fournisseurs pour garantir la sécurité et la conformité. Tugboat Logic a permis à Tickit Health d'économiser environ 100 heures en préparation d'audit sur une période de quatre mois, simplement en regroupant l'ensemble de ses politiques, mesures de contrôle et données probantes mises à jour au même endroit.

Voici la déclaration d'Eric Gombrich, chef du personnel et de la sécurité de Tickit Health : « Le remplissage de questionnaires sur la sécurité était un processus manuel très coûteux pour nous. Mais Tugboat Logic utilise l'intelligence artificielle pour évaluer automatiquement les questions et proposer les meilleures réponses possibles. L'utilisation de réponses fondées sur l'historique a réduit le temps et l'énergie nécessaires pour répondre à ces questionnaires sans compromettre l'exactitude. Tugboat Logic nous a fourni une source d'information unique pour notre programme de sécurité. »

Voici la déclaration de Ray Kruck, fondateur et chef de la direction de Tugboat Logic : « Les entreprises comme Tickit Health doivent se conformer à différentes obligations de sécurité, peu importe leur taille ou leur budget. Notre plateforme garantit une conformité continue aux systèmes automatisés axés sur l'intelligence artificielle, ce qui permet à nos clients de toutes tailles de profiter d'un cadre d'assurance de la sécurité et d'en faire la démonstration à ses clients et aux vérificateurs. Cela permet aux entreprises d'économiser temps et argent, d'accroître leur productivité et de se consacrer de nouveau aux activités à forte valeur ajoutée qui permettent d'atteindre leurs objectifs commerciaux. »

