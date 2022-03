Situé sur la route de Beijing, au sud de la ville, le pont Yihe mesurait 1 210,72 m de long et 23 m de large, ayant une hauteur de levage de 1 050 m. Après la rénovation, ses dimensions seront de 1 792 m sur 52 m.

« L'achèvement réussi du projet de levage du pont Yihe sur la route de Beijing facilitera grandement la circulation entre le nouveau district de Beicheng et le district d'Hedong », a déclaré Li Baoqiang, responsable du projet de reconstruction chez Tianyuan Construction Group.

La reconstruction implique le levage simultané de deux nouveaux ponts de 15 m de largeur sur les côtés nord et sud du pont Yihe. La totalité de la structure supérieure de l'ancien pont sera soulevée de 2,57 m. Le soulèvement des sections nord et sud a été achevé respectivement en novembre 2021 et en février 2022.

La poutre de couverture de la section sud est en train d'être surélevée, ce qui devrait être achevé au début du mois d'avril. L'ensemble du projet devrait être achevé avant le 1er octobre 2022, ce qui permettra d'assurer une circulation fluide des deux côtés de la rivière Yi, stimulant ainsi l'économie régionale.

Principaux défis à relever

Afin d'assurer la sécurité pendant le processus de levage du pont et de garantir la stabilité de l'équipement, 19 jeux de limiteurs ont été installés sur le tablier du pont, empêchant ainsi le déplacement vertical et horizontal de la poutre pendant le processus de levage.

Le pont Yihe de la route de Beijing a été levé au moyen d'un autre processus de levage. Ce processus implique le levage synchrone de deux ensembles de vérins soutenus par un support. Cette méthode permet un soulèvement continu durant tout le processus de levage, assurant ainsi l'efficacité et le contrôle. En outre, un système de commande hydraulique synchrone PLC a été intégré pour assurer la synchronisation et la sécurité structurale.

Raisons du levage du pont

Étant donné que le pont Yihe de la route de Beijing est une plaque tournante du transport reliant le nouveau district de Beicheng et le district d'Hedong, il est important qu'il fonctionne bien et en toute sécurité. Le levage du pont est essentiel à la réparation et à l'entretien des ponts.

En novembre 2019, des essais de charge dynamique et statique ont été effectués sur le pont Yihe de la route de Beijing. Les essais ont montré que le pont satisfaisait aux exigences en matière de capacité portante et qu'il disposait de réserves de sécurité suffisantes. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de démolir le vieux pont.

Pour répondre aux exigences en matière de contrôle des inondations, selon lesquelles l'élévation minimale de la poutre inférieure doit être supérieure de 0,8 m au niveau de la crue centennale de 72,36 m, la superstructure de l'ancien pont a également dû être rehaussée de 2,57 m.

De plus, le pont actuel est soutenu par une poutre de support simple de 30 m de largeur. Toutefois, comme il existe de nombreux piliers et colonnes sous le pont, une poutre de 60 m de largeur a été recommandée pour une meilleure vue sur le pont.

