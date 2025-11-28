XI'AN, Chine, 28 novembre 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2025, Tianlong réitère son engagement en faveur de l'amélioration de la sécurité transfusionnelle mondiale en présentant sa solution entièrement intégrée de dépistage sanguin par acide nucléique. Combinant une automatisation poussée et des réactifs TAN hautement sensibles, cette solution permet une détection plus précoce des infections à faible charge virale, une étape essentielle pour réduire la transmission du VIH par transfusion et protéger les patients qui dépendent de sang sain.

Renforcer la sécurité transfusionnelle grâce à une détection plus précoce

Garantir la sécurité transfusionnelle reste l'un des moyens de défense les plus efficaces contre les infections transmises par transfusion. En améliorant la précision du dépistage et en permettant aux laboratoires de détecter le VHB, le VHC, le VIH-1 et le VIH-2 dès les premiers stades de l'infection, Tianlong soutient les efforts mondiaux en matière de santé publique et renforce la confiance dans chaque unité de sang donné.

Un processus entièrement automatisé pour le dépistage sanguin

Au cœur de la solution de Tianlong se trouve le système d'extraction d'acide nucléique entièrement automatisé Aurora PANA X6, développé pour les centres de transfusion sanguine et les programmes de dépistage à grande échelle.

Associée au système de PCR en temps réel Gentier 96, cette plateforme permet un véritable processus « de l'échantillon au résultat », qui intègre le chargement des tubes d'origine, l'identification par code à barres, le capsulage/décapsulage automatisé, le regroupement direct des échantillons, l'extraction d'acide nucléique, la préparation de la PCR et l'amplification PCR. Cette automatisation de bout en bout réduit les étapes manuelles, diminue le risque de contamination et améliore la sécurité opérationnelle.

Débit élevé pour répondre aux besoins de dépistage sanguin à grand volume

Aurora PANA X6 traite jusqu'à 576 échantillons par cycle et 1 152 échantillons par jour, ce qui lui confère la capacité nécessaire pour le dépistage à grand volume. La possibilité de charger les tubes d'échantillons d'origine avec capsulage/décapsulage automatisé garantit des opérations constantes et sans contamination.

Regroupement direct et modes de dépistage flexibles

Le système effectue un regroupement direct dans des plaques à puits profonds, éliminant ainsi le besoin de tubes de collecte supplémentaires, et prend en charge les essais individuels et les essais groupés 6 en 1, ce qui permet aux laboratoires de trouver un équilibre entre efficacité et sensibilité.

Pour garantir un rendement fiable, la plateforme présente des fonctionnalités de zones de travail indépendantes, d'une filtration HEPA, d'une désinfection par UV, d'un flux d'air contrôlé et d'une conception anti-gouttes, offrant une biosécurité robuste dans les environnements de laboratoire exigeants.

Réactifs TAN haute sensibilité pour détecter les infections à faible charge

Le réactif TAN haute sensibilité de KHB complète la plateforme automatisée de Tianlong, en utilisant la PCR qualitative en temps réel dans un format tout-en-un qui intègre l'extraction et l'amplification.

Le système de réactifs est conçu pour détecter le VHB, le VHC, le VIH-1 et le VIH-2, même à faible charge virale, ce qui permet aux laboratoires de détecter les infections pendant la période fenêtre, de réduire le risque de maladies transmises par transfusion et d'améliorer la sécurité globale de l'approvisionnement en sang.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, cette capacité de détection précoce souligne l'engagement commun à protéger chaque vie liée au don et à la transfusion de sang.

Engagés pour des transfusions plus sûres, aujourd'hui et chaque jour

« À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, nous nous rappelons que chaque transfusion sûre représente une promesse de protection pour une autre vie humaine, a déclaré Li Ming, chef de la direction de Tianlong. Notre mission consiste à fournir aux laboratoires des solutions qui améliorent la précision, renforcent la biosécurité et soutiennent les efforts mondiaux visant à prévenir la transmission du VIH. »

À propos de Tianlong

Fondée en 1997, Tianlong Science and Technology est une entreprise pionnière dans le domaine des tests génétiques et du diagnostic moléculaire. En collaboration avec notre société du groupe Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), nous avons mis en place cinq plateformes technologiques principales : immunodiagnostic, biochimie, diagnostic moléculaire, POCT et spectrométrie de masse. Nous sommes spécialisés dans la recherche, le développement et la fabrication d'instruments et de réactifs de diagnostic in vitro et proposons des solutions complètes dans de nombreux secteurs, notamment le diagnostic clinique, les centres de transfusion sanguine, le contrôle des maladies, la prévention des épidémies vétérinaires et la sécurité alimentaire.

