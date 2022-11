Tianlong présente une solution novatrice de laboratoire de PCR intelligent à Medica 2022

XI'AN, CHINE, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Du 14 au 17 novembre, la nouvelle solution de laboratoire de PCR intelligent de Tianlong sera présentée à Medica 2022 à Dusseldorf, en Allemagne. La solution novatrice de laboratoire de PCR intelligent de Tianlong peut optimiser les ressources en faisant le meilleur usage possible de l'espace et de l'équipement et des personnes, et donner au laboratoire de PCR une productivité et une efficacité élevées.

Comment pouvons-nous habiliter le laboratoire de PCR?

Équipe de Tianlong à Medica (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd) Aperçu de la solution de laboratoire de PCR intelligent de Tianlong (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd)

Contrairement aux laboratoires de PCR traditionnels qui utilisent des enregistrements manuels et papier, le système de laboratoire intelligent de Tianlong permet de suivre tous les échantillons et de surveiller l'état de l'expérience en temps réel, permettant ainsi une traçabilité rapide des résultats anormaux. Les professionnels ont une vision sans précédent de tout ce qui se passe dans le laboratoire.

L'enregistrement sans papier supprime les flux de travail manuels sujets aux erreurs. L'instrument entièrement automatique peut améliorer l'efficacité du laboratoire et normaliser le processus. Grâce au système novateur de laboratoire intelligent et aux dispositifs automatiques interconnectés, l'efficacité des tests d'acide nucléique en laboratoire peut être grandement améliorée et l'intégrité des données peut être assurée.

Grâce à la connectivité et l'automatisation accrues, les opérations des laboratoires sont plus efficaces, ce qui permet d'obtenir des données de meilleure qualité avec moins de travail humain et moins d'erreurs humaines. Dans le laboratoire de PCR intelligent, le travail humain peut diminuer de 75 % et la capacité de test peut augmenter de 160 % pour un quart de travail de 8 heures par rapport à un laboratoire de PCR traditionnel. La solution de laboratoire intelligent de Tianlong est parfaite pour les essais massifs en raison de sa haute efficacité.

Jusqu'à présent, la solution de laboratoire intelligent de Tianlong a été appliquée dans de nombreux hôpitaux comme le Beijing Children's Hospital, le Beijing Tsinghua Changgeng Hospital en Chine continentale, ainsi que dans des laboratoires de santé publique à Hong Kong, ce qui a permis à ces laboratoires d'être très efficaces.

À propos de Tianlong

Tianlong est une entreprise innovante de haute technologie spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire en Chine. Depuis sa fondation en 1997, Tianlong se consacre à la fourniture de solutions de laboratoire de PCR intégrées pour les professionnels du monde entier. Nous offrons une vaste gamme de produits, allant des appareils aux réactifs, en passant par des extracteurs d'acide nucléique, des systèmes de PCR en temps réel, des systèmes de diagnostic moléculaire tout-en-un, des systèmes de traitement des échantillons, des systèmes de manipulation des liquides et 300 types de réactifs compatibles. Grâce aux marques NMPA, CE et FDA, nos produits ont été exportés dans plus de 100 pays et régions du monde et ont grandement contribué à la prévention et au contrôle d'épidémies comme la COVID-19, le SRAS, la grippe aviaire, le virus Ebola, le virus Zika et la peste porcine africaine.

