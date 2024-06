XI'AN, Chine, 5 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin, Tianlong , une entreprise de recherche et développement novatrice spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire, démontre son dévouement à l'égard de la durabilité environnementale et de la propreté grâce à l'introduction de la gamme de systèmes portatifs de surveillance de l'hygiène ATP Biolum. Grâce à une technologie de pointe, Tianlong transforme la façon dont les normes d'hygiène sont surveillées et maintenues dans divers environnements.

Le système portatif de surveillance de l'hygiène ATP Biolum de Tianlong, un outil puissant pour la mise en œuvre et la supervision des programmes de surveillance de l'hygiène, a obtenu un rendement exceptionnel, obtenant la certification du prestigieux programme de méthodes d'essai du rendement (PTM) de l'AOAC Research Institute. Le programme PTM élaboré il y a plus de 30 ans offre un examen et une certification indépendants par des tiers pour le rendement des méthodes d'essai exclusives, et a joué un rôle crucial dans les préoccupations émergentes en matière de santé en fournissant une certification largement acceptée dans un contexte de mise en marché rapide.

Cette certification offre aux utilisateurs une évaluation fiable de la performance du produit, en veillant à ce qu'il réponde aux normes les plus élevées pour l'objectif visé et en protégeant les utilisateurs au moyen de méthodes et de produits d'essai fiables et dignes de confiance. Cette validation souligne l'engagement de Tianlong envers l'excellence et la qualité, établissant une référence en matière de fiabilité et d'efficacité des systèmes de surveillance de l'hygiène.

Grâce à son dévouement indéfectible envers l'innovation, Tianlong a lancé Biolum Pro, le système de surveillance de l'hygiène de prochaine génération. Avec sa capacité à générer des résultats en seulement 10 secondes et une sensibilité de détection remarquable allant jusqu'à de 10-16 moles d'ATP, le Biolum Pro établit une nouvelle norme en matière d'efficacité et de précision. La conception intuitive du téléphone intelligent avec écran tactile à l'épreuve des chocs de 5 pouces assure un fonctionnement convivial. La gestion des données infonuagiques permet aux utilisateurs de surveiller, de suivre et de vérifier les résultats des tests de tendances dans de multiples installations, ce qui rend la gestion des risques plus facile que jamais. Biolum Pro innove pour faciliter les choses et maximiser sa valeur pour l'entreprise.

En Russie, la gamme Biolum de Tianlong a été largement utilisée dans les secteurs des services alimentaires. Les clients des secteurs du lait, de la viande, du poisson et de la confiserie ont adopté la gamme Biolum pour effectuer des essais rigoureux afin de surveiller les normes de propreté pendant les processus de production et de transport, un aspect essentiel pour assurer la qualité et la sécurité des produits. La performance exceptionnelle de la gamme Biolum de Tianlong, caractérisée par son interface conviviale, sa flexibilité d'application et sa précision remarquable, a joué un rôle déterminant dans le maintien de normes élevées de propreté et d'hygiène dans l'industrie. La livraison constante de résultats fiables a non seulement renforcé la confiance des clients envers le produit, mais a également amélioré l'efficacité opérationnelle et les mesures de contrôle de la qualité dans l'industrie.

La gamme Biolum établit une nouvelle norme pour l'évaluation de la propreté, assurant non seulement l'efficacité, mais aussi une approche durable en matière de protection de l'environnement. En intégrant l'innovation technologique à son engagement envers la propreté et la durabilité, Tianlong ouvre la voie à un avenir plus sain et plus vert pour tous.

À propos de Tianlong

Tianlong est une entreprise de haute technologie novatrice qui se spécialise dans le dépistage génétique et les produits de diagnostic moléculaire en Chine. Depuis sa fondation en 1997, Tianlong se consacre à la prestation de solutions intégrées de laboratoire de PCR pour les professionnels du monde entier.

