Thrombose Canada encourage les patients sous anticoagulants à se faire vacciner contre la COVID-19

- La diffusion de renseignements contradictoires nous amène à formuler la directive suivante prenant effet immédiatement : les traitements anticoagulants ne constituent pas un obstacle à la vaccination contre la COVID-19 -

TORONTO, le 24 déc. 2020 /CNW/ - Thrombose Canada publie aujourd'hui une directive prenant effet immédiatement et visant à ce que les professionnels de santé canadiens et les personnes sous traitement anticoagulant disposent de renseignements cohérents et exacts sur la vaccination contre la COVID-19 (conformément aux programmes de vaccination provinciaux). Thrombose Canada encourage le million de Canadiens qui, d'après les estimations, reçoivent un traitement anticoagulant, et dont beaucoup sont âgés et plus susceptibles de présenter des problèmes de santé liés au coronavirus, de se faire vacciner, car ces traitements ne doivent pas être un obstacle à l'administration du vaccin contre le coronavirus.

« Thrombose Canada ayant appris que les professionnels de la santé et les patients ne disposaient pas de renseignements cohérents sur le vaccin anti-COVID-19 et les traitements anticoagulants, ses membres et les principaux experts médicaux canadiens publient une directive prenant effet immédiatement afin de clarifier les critères relatifs aux vaccinations actuelles et futures », a déclaré le Dr André Roussin, Professeur agrege de medecine, Universite de Montreal CHUM, President sortant de la SSVQ et de Thrombose Canada. « Thrombose Canada tient à souligner que les avantages de la vaccination l'emportent largement sur les risques de saignement au point d'injection du vaccin, liés au traitement anticoagulant et susceptibles d'entraîner la formation d'un hématome (accumulation circonscrite de sang dans un tissu musculaire).

Afin d'assurer la sécurité et la protection de tous les patients sous traitement anticoagulant et d'inciter toutes les personnes concernées à se protéger, Thrombose Canada a publié la directive, les conseils pratiques et les documents suivants à l'intention des professionnels de la santé et des patients. (Vous trouverez la directive à l'adresse suivante : https://thrombosiscanada.ca/wp-uploads/uploads/2020/12/Antithrombotics-and-COVID-19-Vaccines-Expert-Guidance.pdf et https://thrombosiscanada.ca/covid-19/)

Aux patients actuellement sous warfarine :

Thrombose Canada encourage les patients traités par la warfarine à se faire vacciner, notamment contre la COVID-19.

encourage les patients traités par la warfarine à se faire vacciner, notamment contre la COVID-19. Il existe un faible risque d'ecchymoses au point d'injection du vaccin, mais Thrombose Canada ne prévoit aucun effet grave lié à la vaccination pendant un traitement anticoagulant.

Thrombose Canada suggère d'appliquer une pression prolongée, pendant trois à cinq minutes, au point d'injection du vaccin pour réduire les ecchymoses.

suggère d'appliquer une pression prolongée, pendant trois à cinq minutes, au point d'injection du vaccin pour réduire les ecchymoses. Il n'est pas nécessaire de mesurer les paramètres de la coagulation dans le sang (RIN) juste avant l'administration du vaccin; vous devez continuer les tests de mesure du RIN selon le calendrier recommandé par votre médecin.

Au sujet des patients qui prennent actuellement un anticoagulant de nouvelle génération incluant l'apixaban (Eliquis), le dabigatran (Pradaxa), l'edoxaban (Lixiana) ou le rivaroxaban (Xarelto) :

Thrombose Canada encourage les patients sous anticoagulant à se faire vacciner, notamment contre la COVID-19.

encourage les patients sous anticoagulant à se faire vacciner, notamment contre la COVID-19. Il existe un faible risque d'ecchymoses au point d'injection du vaccin, mais Thrombose Canada ne prévoit aucun effet grave lié à la vaccination pendant un traitement anticoagulant.

Thrombose Canada suggère d'appliquer une pression prolongée, pendant trois à cinq minutes, au point d'injection du vaccin pour réduire les ecchymoses.

Au sujet des patients qui prennent actuellement de l'aspirine (acide acétylsalicylique) ou un médicament similaire parce qu'ils ont déjà subi une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral :

Thrombose Canada encourage les patients prenant de l'aspirine ou des médicaments similaires comme le clopidogrel (Plavix) ou le ticagrélor (Brillinta) à se faire vacciner, notamment contre la COVID-19.

encourage les patients prenant de l'aspirine ou des médicaments similaires comme le clopidogrel (Plavix) ou le ticagrélor (Brillinta) à se faire vacciner, notamment contre la COVID-19. Il existe un faible risque d'ecchymoses au point d'injection du vaccin, mais Thrombose Canada ne prévoit aucun effet grave lié à la vaccination pendant un traitement anticoagulant.

Thrombose Canada suggère d'appliquer une pression prolongée, pendant trois à cinq minutes, au point d'injection du vaccin pour réduire les ecchymoses.

En bref, comme le dit la Dre Menaka Pai de Hamilton en Ontario, membre de Thrombose Canada : « Vous pouvez vous faire vacciner contre la COVID-19 si vous prenez des anticoagulants. Portez un masque, gardez une distance de deux mètres, restez dans votre bulle domestique et consultez les conseils pratiques de Thrombose Canada qui expliquent comment procéder à la vaccination en toute sécurité ». La Dre Pai est chef du service d'hématologie bénigne au Hamilton Health Sciences, et professeure agrégée à la division d'hématologie et de thromboembolie de la faculté de médecine de l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

Thrombose Canada continuera de publier de nouvelles directives ou de modifier les directives actuelles (selon les besoins) à mesure que les vaccins contre la COVID-19 seront plus largement distribués. Pour vérifier les directives, visitez le site Web de Thrombose Canada https://thrombosiscanada.ca et suivez-nous sur Twitter (@ThrombosisCan).

Avis de non-responsabilité

Veuillez noter que les recommandations contenues dans le présent document doivent être considérées comme des lignes directrices générales fondées sur les connaissances actuelles. Leur application doit être adaptée au cas de chaque patient. Thrombose Canada décline toute responsabilité relativement à quelque erreur ou omission que ce soit ou à l'utilisation des renseignements contenus dans le présent document. Vous ne devez pas vous appuyer sur les renseignements contenus dans le présent document en lieu et place d'un avis médical fourni par votre médecin ou un autre professionnel de la santé.

À propos de Thrombose Canada

Thrombose Canada compte parmi ses membres les spécialistes de la thrombose les plus éminents et les plus reconnus au niveau international. Nos membres ont apporté de nombreuses contributions importantes à l'ensemble des connaissances en médecine vasculaire et les ont diffusées par le biais de centaines de publications évaluées par des pairs; ils ont également joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de lignes directrices internationales en matière de pratique clinique.

