WAKEFIELD, Massachusetts, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Thrive Bioscience lance CellAssist®, un instrument qui permet aux chercheurs de la culture cellulaire de mettre en images, d'analyser et de documenter les cellules, les plaques, les réactifs et les détails des flux de travail dans une base de données centralisée. CellAssist a été mis au point par Thrive Bioscience, une entreprise qui innove dans les systèmes de culture cellulaire, en collaboration avec plusieurs établissements universitaires très réputés.

Thrive_Bioscience_CellAssist_Platform_Equipment

CellAssist hausse les standards de la culture des cellules adhérentes en mettant en images et en analysant toutes les cellules d'une plaque, et non seulement les cellules choisies lors d'une inspection manuelle typique. Quelques minutes après l'insertion d'une plaque standard à multi-puits, CellAssist capture, analyse et affiche des centaines d'images à haute résolution de cellules à des grossissements multiples, grâce au contraste de phase ou au grand champ. Le logiciel de visualisation et d'analyse permet aux chercheurs d'examiner en détail les images et les paramètres d'un projet entier à leur bureau ou au laboratoire.

« CellAssist résout les problèmes de culture cellulaire qu'éprouvent bon nombre des chercheurs et des gestionnaires de laboratoire, notamment l'imagerie inconsistante et partielle des plaques de culture cellulaire, l'insuffisance des paramètres objectifs et la documentation incomplète, a déclaré Thomas Forest Farb-Horch, président-directeur général et cofondateur de Thrive Bioscience. CellAssist permet la culture cellulaire reproductible en capturant des images comparables au fil du temps, grâce au codage à barres et aux documents horodatés. »

« En biologie cellulaire, bon nombre des questions importantes sont soulevées une fois les expériences terminées, explique Steven Sheridan, Ph. D., directeur, Plateforme de modélisation cellulaire des maladies neuropsychiatriques, au Centre de médecine génomique du Massachusetts General Hospital. Grâce à CellAssist, nous capturons des images et des données de façon systématique et sans les limites qui restreindraient par la suite nos analyses et notre compréhension. La base de données d'images et de documents connexes devient un atout précieux qui nous aide à comprendre, à analyser et à archiver les paramètres cellulaires, d'une façon différente d'auparavant. »

CellAssist peut être expédié partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.thrivebiocellassist.com.

À propos de Thrive Bioscience

Thrive Bioscience Inc., une entreprise établie dans la région de Boston, offre à ses clients une gamme d'instruments et de logiciels qui présentent des fonctionnalités d'imagerie, d'analyse et d'automatisation pour la culture reproductible des cellulaires adhérentes. Grâce à nos produits, les biologistes peuvent combiner la microscopie, la robotique et les logiciels pour acquérir, organiser et analyser des images de toutes leurs cellules. D'autres renseignements peuvent être obtenus à www.thrivebio.com.

Renseignements :





Personne-ressource pour les médias : Information sur les produits : Lynda Thomas Herb Kenny, chef des services commerciaux L. Thomas Communications Thrive Bioscience, Inc. [email protected] [email protected] +1 508 904-1628 +1 978 201-8054

CellAssist est conçu pour les utilisations in vitro et en laboratoire. © 2020, Thrive Bioscience, Inc. Tous droits réservés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1306851/Thrive_Bioscience_CellAssist_Platform_Equipment.jpg

SOURCE Thrive Bioscience, Inc.

Liens connexes

http://www.thrivebio.com