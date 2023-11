BANGKOK, 10 novembre 2023 /CNW/ - Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (« TTA ») (BK:TTA) est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé aujourd'hui un rapport d'alerte relatif à l'achat, le 8 novembre 2023, par TTA, de 300 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») du capital de Valeura Energy Inc. (« Valeura »), société ouverte cotée à la Bourse de Toronto, au prix par action ordinaire de 3,67 dollars canadiens.

Avant l'achat des actions ordinaires, TTA détenait 10 009 900 actions ordinaires, soit environ 9,84 % des actions ordinaires émises et en circulation de Valeura.

Après l'achat des actions ordinaires, TTA détient 10 309 900 actions ordinaires, soit environ 10,14 % des actions ordinaires émises et en circulation de Valeura.

TTA acquiert les actions ordinaires à des fins de placement. En fonction des conditions du marché et d'autres facteurs, TTA peut, de temps à autre, acquérir d'autres actions ordinaires ou d'autres titres de Valeura ou aliéner une partie ou la totalité des actions ordinaires ou d'autres titres de Valeura qu'elle possède à un tel moment.

Le rapport d'alerte susmentionné relatif au présent communiqué de presse a été déposé sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) à www.sedarplus.ca sous le profil d'émetteur de Valeura. Pour avoir de plus amples renseignements ou pour obtenir une copie du rapport d'alerte, veuillez communiquer avec le service Relations avec les investisseurs de TTA au +66 (0) 2254 8437 Ext. 315 ou [email protected] .

À propos de TTA

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, ou TTA, est une société de portefeuille d'investissement stratégique cotée à la Bourse de Thaïlande (SET), dont la politique d'investissement vise à assurer la croissance grâce à un portefeuille équilibré diversifié à l'échelle locale et internationale. Son portefeuille d'activités actuel comprend les secteurs suivants : Transport, Services extracôtiers, Agrochimie, Aliments et boissons et Investissements.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont souvent caractérisés par des termes tels que « planifier », « s'attendre à », « projeter », « cibler », « avoir l'intention », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres termes similaires, ou des énoncés selon lesquels certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire, y compris, sans limitation, des déclarations relatives au pourcentage de propriété de Valeura détenue par TTA. Les énoncés prospectifs se fondent sur des opinions et des estimations de la direction à la date à laquelle ils sont formulés et sont assujettis à divers risques et incertitudes. De plus, d'autres facteurs peuvent entraîner une différence importante entre les événements ou résultats réels et ceux prévus dans les énoncés prospectifs. TTA ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont faits à la date des présentes et peuvent être modifiés, et TTA n'est pas tenue de les réviser ou de les mettre à jour pour tenir compte des nouvelles circonstances, sauf si la loi l'exige.

