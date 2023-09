WATERLOO, ON, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Thinktum Inc., établie à Waterloo en Ontario, a fait l'acquisition d'Illustrate Inc., établie à Overland Park au Kansas et à Toronto en Ontario, pour devenir le chef de file sans code dans les secteurs des technologies en assurance et de l'assurance vie, en créant des solutions de soutien pour les compagnies d'assurance à la recherche d'une technologie de pointe qui permet d'économiser temps et argent et d'éliminer les erreurs.

Thinktum a été créée par David Slabodkin, fondateur et premier propriétaire du Plan de protection du Canada, qui est devenu le plus important fournisseur d'assurance vie non médicale ou simplifiée au Canada. Grâce à l'innovation continue, Plan de protection du Canada a révolutionné les secteurs de l'assurance et des services financiers. Les nouvelles solutions révolutionnaires de souscription pure sans code et d'applications électroniques de Thinktum pour le secteur de l'assurance réduisent considérablement les coûts pour les assureurs, améliorent la collecte et l'analyse des données et éliminent la plupart des exigences de souscription grâce à sa plateforme personnalisée d'évaluation des risques.

Il y a 35 ans, Illustrate avait pour vision de révolutionner le secteur de l'assurance vie. Sa plateforme infonuagique éprouvée à programmation schématisée a été créée spécialement pour être modulaire. Les applications ouvertes sont faciles à configurer pour répondre aux différents besoins de chaque société d'assurance, de gestion du patrimoine et de placement et offrir des illustrations, des applications électroniques et une technologie de point de vente à la fine pointe pour la vie, le patrimoine et la santé. En se joignant à Thinktum, Illustrate fera plus que doubler ses ressources pour offrir un meilleur service et un soutien supplémentaire à ses clients actuels et futurs.

Lyndon Edwards demeurera président d'Illustrate Inc. et prendra la présidence de Thinktum. Paul Reaburn deviendra chef de la direction de Thinktum, et David Slabodkin deviendra président du conseil d'administration des deux sociétés.

« Nous partageons une vision commune qui est complémentaire, en créant les synergies nécessaires pour amener les deux entreprises au niveau de service plus élevé dans notre évolution. Nos ressources combinées nous permettent d'accroître notre capacité d'offrir des solutions rentables à nos clients actuels et futurs », a déclaré David Slabodkin, président des conseils d'administration de Thinktum et d'Illustrate.

« Je souhaite personnellement la bienvenue à la direction, aux employés et aux clients d'Illustrate Inc. Nous sommes fiers de continuer à offrir les excellents produits et services d'Illustrate par l'entremise de son personnel hautement qualifié, tout en améliorant son portefeuille grâce à d'autres solutions technologiques de pointe mises au point par Thinktum. Nous continuerons d'investir dans tous nos produits et services combinés tout en améliorant l'expérience client globale », a déclaré Paul Reaburn, chef de la direction de Thinktum.

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Thinktum et d'avoir l'occasion d'élargir et d'améliorer notre portée, nos capacités et nos solutions. L'intégration des solutions avancées et novatrices de Thinktum à notre puissante plateforme OPUS est une évolution naturelle, qui procure à nos clients actuels et futurs un ensemble d'options et de fonctionnalités sans pareilles pour faire prospérer leur entreprise », a déclaré Lyndon Edwards, président de Thinktum et d'Illustrate.

« Nous sommes très fiers de notre histoire et de nos réussites passées et présentes, a déclaré Zahir Dhalla, fondateur d'Illustrate Inc. J'ai fondé Illustrate Inc. avec la vision de révolutionner les secteurs de l'assurance vie et de la gestion du patrimoine. Notre détermination à adopter la technologie et une approche novatrice nous ont rapidement propulsés vers un modèle d'affaires prospère sur le marché de la distribution des produits d'assurance vie en Amérique du Nord. »

Renseignements: Lyndon Edwards, [email protected], 647 295-2185 OU Paul Reaburn, [email protected], 416 578-2728