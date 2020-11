La société de technologie financière Thinking Capital, chef de file en matière de prêts aux petites entreprises au Canada, vient d'annoncer l'acquisition d'Ario, le fabricant d'une plateforme novatrice de crédit de service.

MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW/ - La société financière Thinking Capital (« Thinking Capital » ou l'« entreprise »), chef de file en matière de prêts en ligne pour les petites entreprises canadiennes, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Ario, une plateforme renommée de crédit axée sur le service plutôt que sur la fonctionnalité. Cette transaction donne la possibilité à Thinking Capital de mieux soutenir les PE d'ici dans leurs efforts de remise sur pied et de croissance dans le contexte de la pandémie.

« Dans l'économie actuelle, qui est devenue nettement plus numérique au cours des derniers mois, l'acquisition d'Ario nous permet de nous appuyer sur une plateforme financière infonuagique de pointe, conçue dès le départ pour servir les petites entreprises », explique Stéphane Marceau, PDG de Thinking Capital. « En tant que société du groupe Purpose Financial, nous travaillions déjà avec Ario depuis plusieurs années. Nous sommes ravis d'accueillir cette équipe parmi nous; elle se compose d'ingénieurs et de développeurs parmi les meilleurs au pays. »

Cette transaction jouera un rôle crucial pour Thinking Capital en lui permettant d'accélérer la concrétisation de sa vision de la technologie financière sur le marché canadien. La plateforme d'Ario utilise des données et algorithmes privés pour proposer en ligne du financement économiquement avantageux ainsi que des solutions de gestion de trésorerie pour les petites entreprises.

« Depuis notre établissement en 2017, nous avons mis en place une équipe gagnante afin de concevoir une nouvelle génération de services financiers et d'aider les propriétaires de PE à gérer leurs liquidités », soutient Avinash Chidambaram, cofondateur et PDG d'Ario, maintenant chef du produit chez Thinking Capital. « Nous avons hâte de collaborer avec des gens qui sont aussi dévoués à l'autonomisation des petites entreprises tandis que celles-ci essaient de reprendre le dessus après une période difficile ou d'accélérer leur croissance. »

Purpose Financial, la société mère de Thinking Capital, faisait partie des investisseurs d'Ario avant cette transaction. Comme le souligne son PDG Som Seif, « nous avons [démarré cet investissement] en 2017 et avons fait l'acquisition de Thinking Capital en 2018. Ces efforts avaient comme but de soutenir les petites entreprises canadiennes par l'entremise d'un service financier créé spécialement pour elles. Nous sommes fiers de ce que l'équipe d'Ario a bâti au cours des trois dernières années et nous sommes ravis de pouvoir combiner ses efforts avec ceux de Thinking Capital. Réunir ces deux sociétés renforcera notre capacité à atteindre notre mission et à permettre aux PE d'ici d'accomplir de grandes réussites. »

Ces derniers mois, Thinking Capital a franchi le cap du milliard de dollars en financement accordé aux petites entreprises canadiennes. « Cette année a été particulièrement difficile pour plusieurs de nos clients, ajoute Marceau. Malgré cela, nous avons collaboré avec eux et octroyé des reports de paiement, de sorte que plus de 80 % d'entre eux sont de retour à la normale et travaillent à relancer leurs activités. Certains ont même trouvé de nouvelles avenues intéressantes. Nous sommes inspirés jour après jour par la résilience de ces gens que nous servons partout au Canada; ce sont eux qui motivent notre équipe à poursuivre ses efforts, à être présente pour eux durant les moments importants et à innover pour eux. »

Thinking Capital est la plus grande société financière non bancaire consacrée aux petites entreprises canadiennes. Depuis sa fondation en 2006, elle a fourni plus d'un milliard de dollars de prêts, rapidement et de façon sécuritaire, à plus de 16 000 PE au pays afin de les soutenir dans leur croissance. Elle a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Ottawa. Thinking Capital est une filiale de Purpose Financial, qui propose des services financiers axés sur la technologie et l'innovation aux consommateurs et aux petites entreprises, et qui profite de l'appui de grands investisseurs canadiens, comme OMERS et TorQuest.

