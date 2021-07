Fondé en 2012, ThermoLift se prépare actuellement à commercialiser son offre phare, le TC3 (Thermal Compression Climate Control), une thermopompe à gaz de carburant mixte au gaz naturel et à hydrogène qui peut fournir simultanément le chauffage des locaux et de l'eau, ainsi que la climatisation à partir d'une seule unité à un coût prévu et à une intensité en carbone bien inférieure à celle de tout système déjà existant. Basé sur le cycle Hofbauer breveté, le TC3 peut permettre de réduire jusqu'à 50 % de la consommation d'énergie*, en particulier dans les marchés des régions froides. *

« ThermoLift est fier d'être le premier investissement de GNFI - Entreprises de technologies propres. Ce partenariat reflète notre ambition commune à l'égard d'une économie à faibles émissions de carbone », a déclaré Paul Schwartz, cofondateur et directeur de ThermoLift.

Financé conjointement par des entreprises de premier plan de l'industrie du gaz au Canada, le fonds GNFI - Entreprises de technologies propres est prêt à s'attaquer à tous les maillons de la chaîne de valeur du gaz, en allant de la production jusqu'à l'utilisation finale. GNFI - Entreprises de technologies propres, géré par le fonds GNFI - Société d'investissement, offre un financement par actions à des entreprises en démarrage qui apportent des solutions aux problèmes environnementaux et à d'autres défis auxquels fait face le secteur du gaz naturel.

« GNFI - Entreprises de technologies propres est ravi d'investir dans ThermoLift, qui a mis au point une solution de technologie propre pour réduire la consommation d'énergie et les coûts des foyers et des entreprises en Amérique du Nord », a déclaré John Adams, président-directeur général de GNFI - Société d'investissement et associé principal de GNFI - Entreprises de technologies propres. « Leur thermopompe au gaz naturel est un produit efficace, à faibles émissions et rentable, qui répond à une variété de besoins énergétiques. Nous sommes convaincus que ThermoLift s'imposera comme un chef de file dans ce domaine. »

« La technologie de ThermoLift répond aux demandes des clients en matière d'énergie abordable, propre et fiable. Nous espérons que les décideurs prendront note de cette technologie innovante - c'est le genre de choix énergétique que l'industrie du gaz peut offrir aux Canadiens », a précisé Timothy M. Egan, président-directeur général de l'Association canadienne du gaz et président de GNFI - Société d'investissement, qui gère GNFI - Entreprises de technologies propres.

*Remarque : Les estimations d'efficacité ci-dessus sont fondées sur les résultats de tests de laboratoire vérifiés de façon indépendante (ORNL, 2018) pour l'efficacité du rendement et le logiciel Energy Plus qui simule des économies d'émissions. Les économies d'énergie et de coûts liées au TC3 varieront en fonction de l'application, du climat et de la source d'entrée d'énergie utilisée pour la production d'électricité des réseaux électriques locaux et régionaux, entre autres facteurs.

À propos de ThermoLift, Inc.

Le siège social de ThermoLift, inc. est situé au Advanced Energy Research and Technology Center (AERTC) de Stony Brook, dans l'État de New York, et l'entreprise est affiliée au programme d'incubateur d'entreprises du secteur des énergies propres de l'Université de Stony Brook. Le centre d'ingénierie, de développement et d'essai de ThermoLift est situé à Livonia, au Michigan. Le TC3 de ThermoLift figure au premier rang du classement établi dans le rapport du département de l'Énergie (É.-U.) intitulé « Energy Savings Potential and RD&D Opportunities for Commercial Building HVAC Systems » . Le département de l'Énergie des États-Unis a fourni le financement et les essais de performance ont été effectués par Oak Ridge National Labs . L'installation du TC3 dans les bâtiments a été approuvée par un organisme travaillant sur le terrain. Cette certification s'applique aux installations du produit partout en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, consultez le site : ThermoLiftEnergy.com

À propos de GNFI - Entreprises de technologies propres

GNFI - Entreprises de technologies propres, un fonds de capital de risque de 50 millions de dollars canadiens dirigé par l'industrie, prend des participations dans des entreprises en démarrage. L'objectif du fonds est de transformer des entreprises de technologie propre de pointe en entreprises à l'échelle commerciale. Les investissements du fonds sont consacrés à des solutions qui mènent à la réduction des émissions et à obtenir d'autres avantages environnementaux dans la production, le stockage et l'utilisation finale de gaz naturel et qui existent déjà, ainsi qu'à la production accrue de gaz naturel renouvelable et d'hydrogène. GNFI - Entreprises de technologies propres est géré par GNFI - Société d'investissement propriété exclusive d'Entreprises ACG, une entreprise de l'Association canadienne du gaz.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.Ngif.ca/

Personne-ressource pour les médias :

Paul Schwartz

Cofondateur, directeur

ThermoLift, Inc.

Téléphone : 631-779-1370

[email protected]

Sarah Robinson

Chef, Communications

GNFI - Société d'investissement

Téléphone : 613-282-1126

[email protected]

