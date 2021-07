Le Thermal Compression Climate Control (TC3) révolutionnaire de ThermoLift, un appareil unique pour le chauffage des locaux et de l'eau dans les secteurs résidentiel et commercial, sera mis à l'essai dans un échantillon représentatif de différentes propriétés d'habitation pour évaluer son efficacité opérationnelle selon les différentes conditions météorologiques de la Colombie-Britannique. Les emplacements ont été choisis à la suite d'un processus de sélection d'une durée de plusieurs mois, mené par l'équipe de gestion de la conservation et de l'énergie de FortisBC et ThermoLift.

« Ce sont les meilleurs terrains d'essai que nous aurions pu demander; aux endroits où est observée la plus grande consommation de carburant durant les mois d'hiver. En période de transition énergétique, le TC3 contribuera à atteindre les objectifs de chauffage et d'eau chaude sans émission dans le futur », a déclaré Paul Schwartz, cofondateur et directeur de ThermoLift.

S'appuyant sur le Hofbauer Cycle™ et alimenté par de l'hydrogène, les biocarburants ou le gaz naturel, ce système réfrigérant sans toxines sert de chaudière ou d'appareil de chauffage central, de chauffe-eau et de climatiseur. Si le TC3 est aussi performant sur le terrain que dans les laboratoires de ThermoLift, il permettra de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les coûts énergétiques connexes. Il jouera également un rôle essentiel dans l'atteinte des cibles fédérales et locales rigoureuses de diminution des GES et dans l'adoption des lois sur l'efficacité énergétique. Par exemple, il a le potentiel d'atteindre les objectifs ambitieux du Cadre pancanadien, un plan du gouvernement canadien exigeant que tous les nouveaux systèmes de chauffage des locaux et de l'eau installés dans les propriétés résidentielles devront favoriser des gains d'efficacité de 100 % ou plus d'ici 2035.

« C'est un défi de taille, a déclaré Jim Kobialko, gestionnaire de programme des technologies et projets novateurs de FortisBC. Cependant, après avoir constaté les résultats en laboratoire, nous avons bon espoir que ces nouvelles technologies de thermopompe au gaz naturel seront essentielles pour réaliser des gains d'efficacité supérieurs à 100 % et combler une importante lacune sur le marché ».

Jim Kobialko dirige l'équipe de FortisBC qui travaille en partenariat avec des chefs de file de l'industrie et des fabricants innovants afin de déterminer des technologies prometteuses et de les mettre à l'essai pour faire avancer l'efficacité énergétique dans différents secteurs.

« Nous sommes très heureux d'observer le rendement du TC3 en fonction des différentes conditions météorologiques de la Colombie-Britannique, et nous nous attendons à recevoir les rapports d'évaluation finaux à l'automne 2022 », a déclaré M. Kobialko.

Le projet pilote de thermopompe résidentielle ThermoLift TC3 est la dernière d'une série de technologies que FortisBC a mises à l'essai dans le monde réel dans le cadre de ses programmes d'efficacité énergétique avant leur mise en marché. Depuis 2009, FortisBC a évalué plus de 220 produits, dont 19 ont fait l'objet de programmes pilotes. Toutes les technologies mises à l'essai ont fait la transition vers des programmes d'économie d'énergie à grande échelle qui incitent les clients à utiliser de l'équipement et des appareils plus écoénergétiques que l'équipement et les appareils traditionnels. Dans le cadre de son objectif de réduction des émissions de GES de ses clients de 30 % d'ici 2030, FortisBC a l'intention d'investir 10 millions de dollars canadiens supplémentaires dans des projets pilotes comme celui-ci au cours des cinq prochaines années. Pour en savoir plus, visitez le site fortisbc.com.

Le siège social de ThermoLift, inc. est situé au Advanced Energy Research and Technology Center (AERTC) de Stony Brook, dans l'État de New York, et l'entreprise est affiliée au programme d'incubateur d'entreprises du secteur des énergies propres de l'Université de Stony Brook. Le centre d'ingénierie, de développement et d'essai de ThermoLift est situé à Livonia, au Michigan. Le TC3 de ThermoLift figure au premier rang du classement établi dans le rapport du département de l'Énergie (É.-U.) intitulé « Energy Savings Potential and RD&D Opportunities for Commercial Building HVAC Systems ». Le département de l'Énergie des États-Unis a fourni le financement et les essais de performance ont été effectués par Oak Ridge National Labs. L'installation du TC3 dans les bâtiments a été approuvée par un organisme travaillant sur le terrain. Cette certification s'applique aux installations du produit partout en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, consultez le site : ThermoLiftEnergy.com

FortisBC Energy inc. est une entreprise d'électricité réglementée qui vise à fournir une énergie sûre et fiable, notamment du gaz naturel, du gaz renouvelable, du propane et des solutions d'énergie thermique. FortisBC Energy inc. emploie plus de 1 900 Britanno-Colombiens et sert environ 1 054 097 clients en Colombie-Britannique. FortisBC Energy inc. possède et exploite 50 182 kilomètres de pipelines de transport et de distribution de gaz naturel. FortisBC Energy inc. est une filiale de Fortis inc., un chef de file de l'industrie réglementée de l'électricité et du gaz en Amérique du Nord. FortisBC Energy inc. utilise le nom et le logo de FortisBC avec l'autorisation de Fortis inc. Pour obtenir de plus amples renseignements sur FortisBC, consultez le site fortisbc.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1558445/ThermoLift_Demo_Unit.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1558446/FortisBC_Tag.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1558447/ThermoLift_Logo.jpg

SOURCE ThermoLift, Inc.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Paul Schwartz, cofondateur et directeur, ThermoLift, inc., téléphone : 631 779-1370; Nicole Brown, conseillère aux communications de l'entreprise, FortisBC, téléphone : 250 469-6078, http://thermoliftenergy.com

Liens connexes

http://thermoliftenergy.com