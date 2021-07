MONTRÉAL, le 23 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), société biopharmaceutique dont les activités sont axées sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, annonce qu'elle a établi un programme de placements d'actions au cours du marché (le « programme de placements au cours du marché ») dans le cadre duquel Theratechnologies peut émettre et vendre, à son entière discrétion, jusqu'à 50 M$ US d'actions ordinaires nouvellement émises (les « actions ordinaires ») auprès du public de temps à autre au cours en vigueur sur le marché. Les ventes d'actions ordinaires aux termes du programme de placements au cours du marché s'effectueront conformément aux modalités d'une convention de placement d'actions datée du 23 juillet 2021 conclue avec Cantor Fitzgerald & Co (le « placeur pour compte »). Le volume des placements effectués dans le cadre du programme de placements au cours du marché ainsi que le moment où ces placements auront lieu, le cas échéant, seront déterminés par la Société à son entière discrétion, sous réserve des restrictions réglementaires applicables.

Toutes les actions ordinaires vendues aux termes du programme de placements au cours du marché seront vendues par l'intermédiaire de la Bourse Nasdaq Capital Market (« NASDAQ ») ou sur tout autre marché où les actions ordinaires sont inscrites, cotées sur un système de cotation ou négociées aux États-Unis, à des prix liés à ce cours en vigueur sur le marché au moment de la vente.

Dans le cadre de l'établissement du programme de placements au cours du marché, Theratechnologies a déposé un supplément de prospectus daté du 23 juillet 2021 (le « supplément de prospectus ») auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la« SEC »), qui complète le prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 15 novembre 2019 (le « prospectus préalable de base ») et la déclaration d'inscription sur formulaire F-10 de la Société acceptée par la SEC le 15 novembre 2019. On trouvera un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Il est également possible d'obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base qui l'accompagne en communiquant avec le placeur pour compte, à l'attention de Marchés des capitaux propres, 499 Park Avenue, 4e étage, New York, New York 10022 ou par courriel à [email protected].

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres aux termes du programme de placements au cours du marché ne peuvent faire l'objet d'aucune offre, sollicitation ou vente dans une province, un État ou un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 21E du Securities Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée respective, et au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes (ces énoncés prospectifs collectivement appelés, « énoncés prospectifs »), qui reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l'information disponible à la date où ils sont formulés. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi des mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés portant sur l'émission et la vente d'actions ordinaires et l'emploi du produit du programme de placements au cours du marché.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et comprennent, sans s'y limiter, les hypothèses qui suivent : la pandémie de la COVID 19 aura un effet négatif limité sur le programme de placements au cours du marché, le prix, le volume, le calendrier et l'approbation réglementaire pour toute distribution de produits, le produit du programme de placements au cours du marché sera affecté aux activités énoncées dans le présent communiqué et nous disposerons de suffisamment de fonds pour mener à bien notre plan d'affaires.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2021 disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d'annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 24 février 2021 dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

