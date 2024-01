En tant que principal détenteur de brevets liés à la thérapie percussive et force motrice de nombreuses innovations dans le domaine du bien-être d'aujourd'hui, Therabody se défendra vigoureusement contre la poursuite en contrefaçon de brevet qui a été déposée récemment par Hyperice.

LOS ANGELES, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Therabody , le chef de file en matière de technologie du bien-être technologique et de thérapie de massage par percussion, a annoncé aujourd'hui son intention de se défendre vigoureusement dans le cadre de la poursuite en contrefaçon de brevet qui a été déposée récemment par Hyperice (le 2 janvier 2024).

Therabody combine l'éducation, l'innovation et plus d'une décennie où elle a fait figure de pionnière dans le domaine du bien-être technologique pour rendre le bien-être plus accessible à tous. Misant sur un portefeuille de près de 600 brevets délivrés à l'échelle mondiale et plus de 200 demandes de brevets en instance, Therabody est le chef de file de l'industrie de l'innovation en matière de thérapie percussive.

« Nous sommes prêts à défendre farouchement notre héritage d'avancées révolutionnaires et à respecter notre engagement à constamment relever la barre dans la catégorie de la thérapie percussive », a déclaré Monty Sharma, président et chef de la direction. « Nos produits sont non seulement originaux et exclusifs, mais ils changent aussi de nombreuses vies partout dans le monde. »

Bien que Therabody respecte le droit de toutes les entreprises d'innover, nous protégerons résolument notre propriété intellectuelle et notre réputation.

À propos de Therabody

Therabody ® est le chef de file des technologies du mieux-être. Sa mission consiste à inspirer tout le monde à continuer à bouger et à offrir les moyens pour y parvenir. Fondé par Jason Wersland, l'inventeur du Theragun ®, un appareil de thérapie percussive qui sert de référence de sa catégorie, pour soulager sa propre douleur débilitante à la suite d'un accident traumatique, l'écosystème de produits et de contenu de l'entreprise s'étend bien au-delà de la récupération des muscles et comprend du matériel, des logiciels exclusifs, du contenu numérique et des données biométriques, qui présentent des bienfaits éprouvés pour le corps et l'esprit.

La science repose sur l'ADN de Therabody; ses produits et services sont validés à l'aide de la science moderne combinée à la recherche interne et externe. Therabody figure parmi les 100 entreprises les plus influentes selon le palmarès du magazine TIME en 2023, et ses produits et son contenu sont accueillis par la communauté médicale, les chefs de file de l'industrie du sport et de la beauté et des millions de consommateurs dans le monde entier. Actuellement offerte dans plus de 60 pays, y compris dans des magasins de détail appartenant à l'entreprise et à Reset®, un centre de bien-être et de récupération pour tout le corps, la gamme de produits comprend des technologies exclusives et tire parti de la biométrie pour fournir des thérapies personnalisées en temps réel. Pour en savoir plus, téléchargez l'application Therabody pour iOS ou Android , visitez www.therabody.com ou suivez @therabody sur les réseaux sociaux.

