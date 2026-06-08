THERABODY LANCE CRYOTHERM™ PALM, SON PREMIER DISPOSITIF DE THERMORÉGULATION DESTINÉ À LA PERFORMANCE, APPORTANT UNE TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT DE LA PAUME DE LA MAIN FONDÉE SUR DES DONNÉES SCIENTIFIQUES POUR AIDER À GÉRER LA CHALEUR SUR LA PLUS GRANDE SCÈNE DU SPORT

S'appuyant sur des recherches scientifiques menées directement auprès d'athlètes universitaires de haut niveau et de jeunes sportifs d'élite, la technologie de refroidissement de CryoTherm Palm a fait ses débuts au sein de l'équipe nationale d'Angleterre, accompagnant les camps d'entraînement, les matchs amicaux de préparation au tournoi et les protocoles de récupération en bord de terrain

LOS ANGELES, 8 juin 2026 /CNW/ - Therabody®, chef de file mondial des technologies de bien-être, a annoncé aujourd'hui le lancement de CryoTherm Palm, marquant à la fois un nouvel ajout à la gamme de produits de performance de la marque et son entrée sur le marché émergent de la thermorégulation. CryoTherm Palm est le seul dispositif de refroidissement de la paume validé par deux études contrôlées avec des résultats statistiquement significatifs avant son lancement, fournissant un refroidissement de la paume fondé sur des données scientifiques qui réduit la température corporelle centrale entre les efforts de haute intensité pour retarder la fatigue, réduire l'effort perçu et maintenir la production.

Le nouveau Therabody CryoThermMC Palm est un dispositif de thermorégulation portatif fondé sur des données scientifiques conçu pour réduire la température corporelle centrale, retarder la fatigue et maintenir une performance athlétique de pointe pendant les entraînements et les compétitions de haute intensité.

CryoTherm Palm est un appareil portatif sans fil doté de deux surfaces de refroidissement - une pour chaque paume de la main - conçu pour être utilisé pendant les périodes de repos naturelles entre les séries, à la mi-temps, lors des temps morts, des pauses hydratation, ou dans le cadre de tout entraînement par intervalles à haute intensité ou de toute compétition. La technologie Cryothermal exclusive de Therabody fournit un refroidissement calibré scientifiquement qui maintient une plage de température thérapeutique pendant toute la durée du traitement, sans glace, sans eau et sans installation préalable. Au-delà du refroidissement de la paume, il offre également une thérapie par le froid localisée, une thérapie par la chaleur localisée et une thérapie par contraste, donnant aux athlètes et aux équipes de performance un appareil unique à la fois pour l'amélioration de la performance pendant l'effort et pour la récupération après les séances.

Autres caractéristiques de CryoTherm Palm :

Trois niveaux de température froide calibrés scientifiquement (46,4 °F/8 °C, 53,6 °F/12 °C, 60,8 °F/16 °C) alimentés par la technologie Cryothermal exclusive

Affichage LCD avec chronomètre pour un suivi de la durée du traitement et les indicateurs de température

La fonction mémoire réutilise les derniers paramètres utilisés pour permettre un démarrage rapide

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie de la batterie ; recharge par port USB-C

Design portable antiroulis avec verrouillage de voyage et pochette de transport incluse

Apprenez-en davantage sur la science et la technologie derrière CryoTherm Palm sur le blogue de Therabody

Le lancement intervient alors que des athlètes d'élite se préparent à concourir dans la chaleur estivale, où la gestion de la température corporelle et la récupération peuvent être déterminantes pour la performance. L'équipe nationale de football d'Angleterre a intégré CryoTherm Palm dans sa préparation d'avant-tournoi, utilisant l'appareil tout au long du camp d'entraînement en amont des prochains matchs.

CryoTherm Palm est le seul dispositif de refroidissement de la paume validé dans deux études contrôlées : la première avec des athlètes de la division I de l'Université de Californie du Sud a mis l'accent sur l'entraînement musculaire, et la deuxième avec des joueurs de football d'élite de l'Académie IMG qui effectuent des efforts de sprint répétés. Les résultats ont révélé :

28 % de volume total de travail en plus lors de l'entraînement en résistance par rapport au groupe témoin*

58 % de répétitions supplémentaires lors de la dernière série par rapport au groupe témoin*

Augmentation de 7 % de la force de préhension après la séance par rapport au groupe témoin*

Les athlètes ont ressenti une sensation de fraîcheur supérieure de 60 % lors d'efforts de sprints répétés**

Augmentation de 2,45 % de la vitesse de pointe en sprint par rapport au groupe témoin**

Amélioration de 4,7 % de la vélocité de sprint, maintenue sur des efforts répétés à intensité maximale**

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les résultats de l'étude dans les résumés de recherche suivants : Therabody x Université de Californie du Sud, Therabody x Académie IMG

« Notre mission a toujours été d'aider les gens à se sentir mieux et à donner le meilleur d'eux-mêmes », affirme Tim Roberts, directeur scientifique chez Therabody. « CryoTherm Palm étend cette mission à la séance d'entraînement elle-même, aidant les athlètes à retarder la fatigue, à maintenir l'intensité et à tirer le maximum de chaque effort. Qu'il s'agisse d'un joueur de football qui reste dangereux à la 85e minute ou d'un athlète de force qui termine sa dernière série, ce produit a été conçu et éprouvé pour faire une différence mesurable. »

CryoTherm Palm est conforme aux exigences de la TSA et enregistré en tant que dispositif médical de classe 2 exempté aux États-Unis, ainsi qu'en tant que dispositif médical de classe 2 au Canada. Le produit est maintenant offert au PDSF de 399,99 $ aux États-Unis sur le site Therabody.com. Il sera offert à l'échelle internationale dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada à l'automne 2026.

À PROPOS DE THERABODY

Therabody® est le chef de file mondial de la technologie du bien-être. Sa mission : permettre à chaque corps et à chaque esprit de se sentir mieux et de mieux bouger. Fondée par le Dr Jason Wersland en 2016, l'entreprise combine la science, l'innovation et le design pour créer des produits qui optimisent les performances et la récupération humaines. Figurant au classement 2026 des entreprises les plus innovantes de Fast Company et au classement 2025 des meilleures inventions de TIME, Therabody continue de définir la norme en matière d'innovation au service du bien-être. Son écosystème comprend les appareils Theragun, JetBoots, PowerDot, TheraFace et TheraCup, ainsi que du contenu numérique sur le bien-être et des expériences en personne grâce à Reset® by Therabody. Pour en savoir plus, visitez Therabody.com ou suivez @Therabody sur les réseaux sociaux.

*Résultats d'une étude randomisée croisée menée avec l'Université de Californie du Sud impliquant des athlètes universitaires de D1 (n = 21) réalisant 4 séries de développé épaules jusqu'à l'échec à 85 % de leur 1RM, avec une application unique de CryoTherm™ Palm entre les séries. Les résultats comparent une condition d'intervention à une condition témoin et peuvent ne pas refléter les résultats dans d'autres contextes d'entraînement, niveaux d'athlètes ou populations. Tous les détails de l'étude sont disponibles sur therabody.com/science.

**Résultats d'une étude randomisée croisée menée à l'Académie IMG en collaboration avec l'Université de Floride, à laquelle ont participé des joueurs de football masculins d'élite (n = 22 ; âgés de 17 à 19 ans) effectuant 2 séries de 6 sprints répétés, avec une seule application de CryoTherm™ Palm de 2,5 minutes entre les séries. Les résultats comparent une condition d'intervention à une condition témoin et peuvent ne pas refléter les résultats dans d'autres contextes d'entraînement, niveaux d'athlètes, groupes d'âge ou populations. Tous les détails de l'étude sont disponibles sur therabody.com/science.

SOURCE Therabody

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