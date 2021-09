L'expansion de Thentia au Québec s'effectue dans la foulée de l'annonce récente de son investissement de série B en mai 2021 lorsque la société a clos une ronde de 10 millions de dollars, menée par la société new-yorkaise Spring Mountain Capital avec la participation de BDC Capital dans le but d'accélérer l'entrée de la société dans de nouveaux marchés. Pour Julian Cardarelli, directeur général de Thentia, ces développements représentent autant d'étapes cruciales vers la réalisation de l'objectif à long terme de Thentia, soit devenir le partenaire technologique privilégié des organismes de réglementation des 50 États américains et des 10 provinces et trois territoires du Canada.

Comme le remarque Sean Brownlee, associé du Fonds Technologies industrielles, propres et énergétiques de BDC Capital : « La croissance impressionnante qu'elle a déjà atteinte témoigne du succès de Thentia dans l'espace GovTech. Le secteur des licences réglementaires est sans aucun doute mal desservi; nous sommes donc fiers d'appuyer une société de technologie solide qui le bouscule et propose une plateforme qui révolutionne la façon dont les organismes de réglementation peuvent exécuter leurs tâches quotidiennes. »

M. Cardarelli note que le potentiel pour aider les organismes de réglementation du Québec est énorme. En effet, bon nombre d'entre eux gèrent encore une grande partie de leurs processus à la main ou à l'aide d'une technologie contraignante, ce qui montre à quel point il existe un besoin, qui se fait sentir depuis longtemps, pour des fournisseurs de technologies gouvernementales fiables, réputés et expérimentés.

Il ajoute : « Notre plateforme clé en main a été créée par des spécialistes issus du monde de la réglementation et notre équipe dirigeante, tirant parti de ses connaissances approfondies et de son expérience acquise sur le terrain de l'écosystème réglementaire, nous permet d'obtenir pour nos clients des résultats probants et efficaces. »

Depuis 2014, travaillant avec des organismes d'autoréglementation et des organismes gouvernementaux au Canada, aux États-Unis et dans le monde pour les aider à atteindre le plus haut niveau de conformité réglementaire, Thetia cumule les succès. Sa solution phare, Thentia Cloud, pensée exclusivement en fonction des organismes de réglementation, propose une série de puissantes fonctionnalités qui permettent de prendre en charge toutes les activités de réglementation, dont l'inscription et les renouvellements de licences, la conformité et la gouvernance.

« Depuis longtemps, nous nous sommes donné pour mission de fournir aux organismes gouvernementaux les moyens d'accomplir au mieux leur travail. Dans cet esprit, notre offre technologique s'accompagne d'un service-conseil, lequel propose un niveau de leadership inégalé, rarement offert par les fournisseurs de services technologiques », explique M. Cardarelli. « Soutenir les organismes de réglementation du Québec dans leurs activités représente pour Thentia une occasion nouvelle d'aider plus d'organisations à véritablement atteindre l'excellence en matière de réglementation. »

Fondée au Canada et présente aux États-Unis, Thentia jouit de la confiance d'agences en Amérique du Nord et dans le monde entier. Elle a été développée par des experts en la matière ayant pour mission de transformer la GovTech grâce à des capacités technologiques de premier ordre. Sa solution sécurisée, moderne et élégante, Thentia Cloud, révolutionne la façon dont les agences gèrent les données et les licences en introduisant l'ensemble du processus dans le XXIe siècle avec rapidité, automatisation, facilité d'utilisation et un support de premier ordre. Pour en savoir plus, consultez le site : thentia.com.

BDC Capital est la branche d'investissement de la BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital fait office de partenaire stratégique pour les entreprises les plus innovantes du pays. Elle offre aux entreprises un éventail complet de capitaux, des investissements de démarrage aux capitaux propres de croissance, en soutenant les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se distinguer sur la scène mondiale. Visitez le site : bdc.ca/capital.

