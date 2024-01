First Ascent Ventures, Spring Mountain Capital, BDC Capital et Espresso Capital sont à la tête de la récente extension du cycle de série B de 38 millions de dollars de Thentia, favorisant ainsi la croissance continue de l'entreprise.

OKLAHOMA CITY, OK, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Thentia, chef de file de l'innovation en matière de technologie réglementaire, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'extension d'un cycle de série B de 38 millions de dollars américains. La collecte de fonds, menée par des investisseurs existants, dont First Ascent Ventures, Spring Mountain Capital, BDC Capital et Espresso Capital, témoigne d'un engagement continu envers la vision de Thentia. Les fonds seront utilisés stratégiquement pour étendre les opérations, stimuler l'accélération de la croissance, investir dans l'intelligence artificielle et améliorer la capacité de Thentia à répondre à l'évolution des besoins de sa clientèle mondiale en croissance rapide.

« Nous sommes ravis de continuer à soutenir Thentia grâce à ce nouvel investissement. Les progrès remarquables réalisés par Thentia, conjugués à son dévouement inébranlable à l'égard de l'innovation dans le domaine des technologies pour le gouvernement, renforcent notre confiance dans la place importante et incontournable de cette entreprise au niveau mondial, a déclaré Richard Black, cofondateur et associé directeur de First Ascent Ventures. En tant qu'investisseurs actuels, nous demeurons enthousiasmés par l'élan impressionnant que Thentia a pris, et nous avons hâte de voir l'entreprise continuer à réussir à définir l'avenir de la réglementation et des technologies pour le gouvernement », a ajouté M. Black.

« La plateforme avant-gardiste de Thentia est la pierre angulaire des organismes gouvernementaux qui s'engagent sur la voie de la transformation numérique. En facilitant l'entrée des processus dans le XXIe siècle, Thentia permet aux organisations d'améliorer l'expérience utilisateur pour les citoyens tout en fournissant des données indispensables à la prise de décisions éclairées. Ces progrès représentent un changement crucial dans l'avancement des capacités du gouvernement », a expliqué Jamie Weston, directeur général de Spring Mountain Capital.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat actuel avec Thentia, alors qu'elle entre dans une nouvelle phase d'expansion et de croissance rapides. La plateforme de pointe de l'entreprise offre une valeur énorme à ses clients en Amérique du Nord et en Europe en apportant innovation et efficacité à l'industrie réglementaire », a souligné Will Hutchins, directeur général d'Espresso Capital.

« Thentia a réuni un groupe exceptionnel de leaders et de spécialistes en la matière qui comprennent les défis uniques auxquels font face les organismes de réglementation, a insisté Mark Smith, associé du Fonds Technologies industrielles, propres et énergétique de BDC Capital, qui investit dans l'entreprise depuis 2020. Leur expertise différenciée est ce qui les distingue vraiment; elle leur a permis de créer une plateforme qui traite des fonctions réglementaires clés et positionne Thentia comme un leader dans la catégorie des licences réglementaires. »

Conçue pour et par les organismes de réglementation, Thentia Cloud est une plateforme de planification des ressources de l'entreprise par des logiciels-services de bout en bout : elle numérise, simplifie et consolide de manière efficace toutes les fonctions réglementaires essentielles dans un environnement infonuagique unique et sécurisé. En donnant aux organismes de réglementation un aperçu complet à 360 degrés de toutes les activités des titulaires de licence, la plateforme facilite le passage de processus sous-optimaux et inefficaces à une approche moderne et simplifiée, améliorant ainsi la capacité des organismes à s'acquitter de leur obligation primordiale consistant à protéger le public. Les clients de la plateforme ont démontré qu'ils s'étaient améliorés sur de nombreux points dans leur capacité à assurer une réglementation efficace et efficiente.

Des millions de professionnels, d'entreprises et d'entités titulaires d'une licence dans le monde entier font confiance à Thentia, qui est reconnue par les organismes de réglementation à l'échelle mondiale pour son offre inégalée associant innovations technologiques et compétences en matière de réglementation.

« Nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible de nos investisseurs qui ont joué un rôle central dans notre parcours. Ensemble, nous n'avons pas seulement construit la plateforme réglementaire du futur : nous avons aussi obtenu un succès remarquable en devenant une force de premier plan pour permettre aux organismes de réglementation de garder une longueur d'avance dans un paysage technologique en évolution rapide », déclare Julian Cardarelli, chef de la direction de Thentia.

« En 2024, nous sommes prêts à dévoiler un éventail d'innovations qui promettent de redéfinir le paysage de l'industrie. Ces capacités de transformation ne sont pas seulement des améliorations; ce sont des progrès qui modifient l'industrie et qui redéfiniront le champ des possibles, qui changeront à jamais notre façon de fonctionner et qui nous mèneront vers une nouvelle ère d'excellence et d'innovation. »

Alors que Thentia trace la voie de sa croissance continue, l'entreprise reste résolument engagée en faveur de l'excellence et de l'innovation continue de sa plateforme qui vise à soutenir les organismes de réglementation dans leur mission de protection du public. À l'avenir, Thentia affectera stratégiquement les fonds récemment obtenus pour favoriser son expansion géographique, dévoiler de nouvelles caractéristiques de pointe et attirer des talents de haut niveau. Cette stratégie globale vise à renforcer son équipe sur tous les points et, en fin de compte, à offrir une expérience de calibre mondial à ses précieux clients.

À propos de Thentia

Méticuleusement conçue pour et par les organismes de réglementation, Thentia est le moteur de la transformation réglementaire pour des centaines d'organismes et d'agences de réglementation dans le monde entier avec une plateforme qui gère toutes les fonctions clés des services, comme l'octroi de licences, les enquêtes, l'application de la loi, l'aptitude professionnelle, l'assurance de la qualité, le champ d'exercice, la formation continue, la gestion de conseil d'administration, l'analyse de données, et plus encore. Thentia Cloud permet aux organismes de réglementation de transcender les contraintes des anciens processus, des solutions personnalisées et d'un réseau d'applications disparates grâce à une seule plateforme unifiée à 360 degrés, redéfinissant ainsi les notions d'efficacité et d'efficience.

Thentia Cloud est disponible sur tous les principaux fournisseurs de nuage, y compris Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud et Microsoft Azure. Pour en savoir plus, consultez thentia.com.

À propos de First Ascent Ventures

Fondée en 2015 par Richard Black et Tony van Marken, First Ascent Ventures investit dans des entreprises de logiciels d'entreprise en début d'activité, émergentes et axées sur la croissance, dans le secteur des technologies de l'information. First Ascent Ventures apporte une solide expérience avec son équipe composée de cadres de l'exploitation et d'investisseurs ayant bâti d'importantes entreprises spécialisées dans les logiciels d'entreprise mondiales et ayant investi dans ces entreprises.

À propos de Spring Mountain Capital

Spring Mountain Capital est une société de gestion de placements de New York qui gère des actifs d'une valeur de 1,7 milliard de dollars axés sur les actifs non traditionnels. L'équipe de SMC chargée des actions de croissance se concentre sur l'apport de capital d'expansion aux entreprises qui tirent profit des innovations révolutionnaires, des changements de paradigme ou des changements fondamentaux de marché ou de comportement. SMC investit dans deux secteurs de l'économie américaine qui subissent le plus de changements et présentent le plus fort potentiel de croissance : les entreprises de technologie et de soins de santé. Pour en savoir plus : smcgrowthcapital.com.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la branche d'investissement de BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de six milliards de dollars sous gestion, BDC Capital fait office de partenaire stratégique pour les entreprises les plus innovantes du pays. Elle offre aux entreprises un éventail complet de capitaux, des investissements de démarrage aux capitaux propres de croissance et aux solutions de transfert de propriété, en soutenant les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se distinguer sur la scène mondiale. Rendez-vous sur bdc.ca/capital.

À propos d'Espresso Capital

Depuis 2009, Espresso Capital aide les entreprises technologiques en plein essor à trouver des solutions novatrices de dettes de capital-risque. Au cours de cette période, nous avons financé plus de 330 entreprises aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, contribuant ainsi à accélérer la croissance, à augmenter la marge de manœuvre et à accroître la souplesse stratégique avec du capital non dilutif. Espresso a son siège social à Toronto et des bureaux à San Francisco, Chicago et Londres. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez utiliser les dettes de capital-risque pour faire croître votre activité, rendez-vous sur espressocapital.com.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Kerri-Lynn Kilbey

Gestionnaire des communications

Téléphone : 437 703-9412

Courriel : [email protected]

SOURCE Thentia Corporation