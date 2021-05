NEW YORK, le 4 mai 2021 /CNW/ - Thentia, un chef de file mondial de technologie gouvernementale du modèle de logiciel en tant que service (SaaS), a annoncé aujourd'hui la clôture d'un investissement de série B de dix millions de dollars, dirigé par Spring Mountain Capital, une entreprise de New York, avec la participation de BDC Capital. Thentia se servira de ce financement par actions pour accélérer sa stratégie de commercialisation et consolider sa position aux États-Unis en tant que fournisseur d'une plateforme SaaS de pointe dans le secteur des technologies gouvernementales.

Fondée au Canada et faisant affaire aux États-Unis, Thentia a pour mission de transformer la technologie gouvernementale grâce à des capacités de premier plan. La solution moderne et élégante de l'entreprise, Thentia Cloud, révolutionne la manière dont les agences gèrent les données; elle permet d'actualiser l'ensemble du processus de façon à le rendre plus rapide et convivial, à l'automatiser et à assurer l'offre d'un service de premier ordre.

Le cycle de financement de série B représente le premier investissement de Spring Mountain Capital de son troisième fonds le plus récent, SMC Growth Capital Partners III, et le tout premier investissement au Canada de l'entreprise. Spring Mountain Capital se spécialise dans l'offre d'un capital de croissance aux entreprises tirant parti des innovations révolutionnaires et de la transformation numérique. La société a rapidement été attirée par la solution SaaS puissante et novatrice de Thentia et par sa capacité inégalée de simplifier les activités opérationnelles de ses clients.

« Thentia offre une solution essentielle aux organismes gouvernementaux qui cherchent à répondre aux besoins de leurs parties prenantes d'une manière qui dépasse leurs attentes numériques, explique Jamie Weston, directeur général, Spring Mountain Capital. Nous croyons que la transition vers Thentia Cloud deviendra essentielle pour les organisations gouvernementales qui souhaitent offrir la meilleure expérience aux utilisateurs et une grande visibilité des données à leurs propres organisations. »

M. Weston ajoute que le domaine de la technologie gouvernementale aux États-Unis accuse un retard dans le domaine de la transformation numérique et que de nombreuses agences américaines s'appuient sur des systèmes manuels, fondés sur le papier, ainsi que sur des processus archaïques pour gérer les données et les licences. « Thentia Cloud est une incroyable solution de pointe pour les organismes gouvernementaux, et le produit continue d'évoluer avec des fonctions plus puissantes et des modules plus complets, dit-il. Nous sommes ravis d'investir dans Thentia et dans son équipe de leaders visionnaires pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs ambitieux. »

De plus, BDC Capital, un investisseur de Thentia établi au Canada, participe à l'investissement en capital de risque. Selon Sean Brownlee, partenaire du Fonds Technologies industrielles, propres et énergétiques de BDC Capital, Thentia Cloud est la principale solution infonuagique pour les environnements informatiques avec licence, et l'entreprise a réussi à révolutionner l'industrie sous-exploitée de la gestion de licences réglementaires en fournissant une solution sophistiquée et sécurisée qui peut être déployée rapidement et efficacement. « Thentia compte sur une équipe de professionnels et de leaders d'opinion de calibre mondial dans le domaine des technologies gouvernementales, et le succès de cette équipe est attesté par la croissance impressionnante que l'entreprise a déjà atteinte », explique M. Brownlee.

Julian Cardarelli, chef de la direction de Thentia, se dit ravi d'accueillir Spring Mountain Capital au sein de l'équipe de Thentia et est reconnaissant du soutien indéfectible de BDC Capital. « Spring Mountain Capital et BDC Capital sont des partenaires exceptionnels dans tous les sens du terme, et c'est un immense privilège de travailler avec eux, déclare M. Cardarelli. Cet investissement nous permet de nous concentrer sur l'expansion aux États-Unis et l'atteinte de nos objectifs les plus importants, notamment celui de devenir le principal fournisseur de logiciels des organismes gouvernementaux dans tous les 50 États américains.

Grâce au solide portefeuille de Spring Mountain Capital et à son intérêt envers la technologie gouvernementale et d'entreprise, la société connaît véritablement notre écosystème et a conscience de la possibilité que nous avons de présenter notre produit sophistiqué de SaaS aux nombreux organismes gouvernementaux des États-Unis qui comptent actuellement sur des systèmes désuets pour gérer leurs données et leurs licences.

Avec l'appui de nos investisseurs, nous nous réjouissons à l'idée d'élargir notre portefeuille de clients et de leur offrir une technologie de premier ordre et un service de bout en bout supérieur qui moderniseront complètement la façon dont ils mènent leurs affaires. »

Thentia a été conseillée sur le cycle de financement par Blake, Cassels & Graydon LLP.

À propos de Thentia :

Fondée au Canada et faisant affaire aux États-Unis, la société a su gagner la confiance des organismes d'Amérique du Nord et du monde entier. Thentia a été mise sur pied par des experts en la matière et s'est donné pour mission de transformer la technologie gouvernementale grâce à des capacités de premier plan. La solution sécurisée, moderne et élégante de l'entreprise, Thentia Cloud, révolutionne la manière dont les agences gèrent les données et les licences; elle permet d'actualiser l'ensemble du processus de façon à le rendre plus rapide et convivial, à l'automatiser et à assurer l'offre d'un soutien de premier ordre. Pour en savoir plus, consultez le site : thentia.com.

À propos de Spring Mountain Capital :

Spring Mountain Capital est une société de gestion de placements privée, établie à New York, qui se focalise sur les placements non traditionnels. L'équipe des actions de croissance de Spring Mountain Capital se spécialise dans l'offre d'un capital de croissance aux entreprises tirant parti des innovations révolutionnaires, des changements de paradigme ou des changements fondamentaux de marché ou de comportement. Spring Mountain Capital investit dans deux secteurs de l'économie américaine qui ne cessent d'évoluer et qui présentent le plus fort potentiel de croissance, soit les entreprises technologiques et les entreprises de soins de santé. Pour en savoir plus, consultez le site : smcgrowthcapital.com.

À propos de BDC Capital :

BDC Capital est le service d'investissement de la Banque de développement du Canada (BDC), soit la banque des entrepreneurs nationaux. Comptant plus de trois milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique des entreprises les plus novatrices du pays. Le service offre aux entreprises un éventail complet de capitaux, allant des investissements de démarrage aux actions de croissance, et appuie les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer au niveau international. Visitez le site bdc.ca/capital.

