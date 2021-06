Théâtre Domaine des pays d'en haut, une programmation tout l'été pour tous les goûts!

PIEDMONT, QC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Grand lancement d'une programmation divertissante pour l'été. L'an dernier, le Théâtre Domaine des Pays d'en Haut a été la première salle à ouvrir ses portes selon les mesures sanitaires présentant des spectacles d'humour devant des spectateurs et cette année, la famille Raymond renouvellera l'expérience en ayant confectionné une programmation pour tous les goûts. Le Théâtre casse la glace avec son spectacle pour célébrer la fête de la Saint-Jean et la fête du Canada. Du Rock au rendez-vous! Martin Deschamps poursuivra la programmation avec Le Show Acoustique l'amenant à se dévoiler sous un jour plus intimiste tout en conservant son authenticité.

De l'humour en rafale

Par la suite, sera à l'affiche Le Robinet de l'Humour sous forme de gala surprise animé par Vincent C., où ces soirées de fou rire présenteront un nombre de vedettes québécoises surprises, chouchous du public et de la relève. Un nouveau spectacle tous les soirs! D'ailleurs, notre animateur vedette à la fin de la saison estivale reviendra en solo sur les planches de notre scène pour vous transporter dans son univers où lui seul peut vous amener en tant que magicien et humoriste. C'est par l'entremise de son deuxième One Man Show : J'aurais voulu être un médecin qu'il présentera ses nouveaux numéros et ses tours préférés!

De la grande visite en juillet et en août

Nous accueillerons également, à notre plus grand bonheur, les 2 Pierrots. Et oui, nous les avons invités à s'installer jusqu'à la fin de l'été. Cette boîte à chanson reconnue vous offrira l'occasion de revivre la nostalgie musicale qui a fait sa réputation avec les mêmes artistes de cette institution légendaire du Vieux-Montréal accompagnée de nombreuses surprises.

Un mois d'août de succès

En août, au rythme de la Bealtemania et à travers un feu roulant de succès qui ont pulvérisé les palmarès, Le Beatles Story Band débarquera au Théâtre offrant une illusion parfaite et un moment inoubliable. La semaine suivante arrivera au programme Elton Songs, par Steve Rosati et ses musiciens reprenant avec brio les plus grands succès des années 70-80 du chanteur légendaire. Une soirée dans un univers coloré à ne pas manquer!

Une finale en beauté

À notre grande fierté, notre programmation clôturera sa saison avec la méga star Jonas Tomalty, où il présentera en primeur son tout nouveau spectacle Undivided regroupant ses nouvelles chansons et ses plus grands succès.

« En tant que producteurs, nous sommes très excités et très fiers de renouveler l'expérience avec cette programmation estivale. Nous avons à l'affiche plus de 40 spectacles de différentes inclinaisons qui sauront divertir des gens de tout âge. Le Domaine des Pays d'en haut est une destination de plaisirs, peu importe la saison, et pour nous le Théâtre s'imbriquait bien dans cette mission de plaisirs. », annonce Nicolas Raymond, directeur des opérations et co-propriétaire.

« Sachant le travail et l'implication que le Théâtre nous occasionne, nous avons hésité à lancer une programmation aussi complète dans ces temps d'incertitudes, mais avec le plan de déconfinement annoncé, nous pouvons dire que nous sommes très heureux de cette décision. Cette reprise des activités nous permettra, en plus de procurer du bonheur et du plaisir à des spectateurs, d'offrir des emplois durant l'été. Ces emplois s'adressent autant à des jeunes qu'à des moins jeunes qui souhaitent travailler quelques heures par semaine, tout en ayant une belle ambiance comme on peut le retrouver durant l'hiver aux Glissades du Domaine des Pays d'en Haut. » précise Mercier Raymond, directeur, recherche et développement et co-propriétaire.

À propos du Domaine des Pays d'en Haut

Fondé par Arthur et Laurette Raymond en 1955, le Domaine des Pays d'en haut était connu sous le nom de la Cabane à Sucre Arthur Raymond et ensuite par les Glissades des Pays d'en Haut. Situé au cœur des Laurentides entre monts et vallées, le Domaine des Pays d'en Haut est une destination de plaisirs, pour manger, bouger, se divertir, communier avec la nature ou vivre des émotions fortes regroupant quelque 200 employés.

Un des moteurs économiques importants de la région des Laurentides, le Domaine des Pays d'en Haut c'est :

Les Glissades : Le plus grand centre de manèges sur neige au monde!

La Cabane : Une offre culinaire différente dans un décor époustouflant niché dans la montagne!

Le Théâtre : Une ouverture culturelle épatante où le réel courtise l'imaginaire!

L'Hélico : Des envolées spectaculaires pour décrocher un moment afin de contempler notre décor boréal!

Une montagne d'activités 4 saisons, de spectacles à vous couper le souffle, de menus diversifiés et de sensations en haute voltige!

SOURCE Domaine des Pays d''en Haut

Renseignements: Communications médias, Domaine des Pays d'en Haut, [email protected], 450 224 4014, poste 204