La plus importante transaction immobilière privée de DC positionne The Wharf pour la création de valeur et la stabilité à long terme

WASHINGTON, 23 juin 2025 /CNW/ - District Wharf Properties (DWP), gestionnaire de placements et exploitant de The Wharf, a annoncé aujourd'hui le refinancement réussi de 1,15 milliard de dollars de The Wharf, un quartier à usage mixte s'étendant sur près d'un mille du secteur riverain de Washington, D.C. Cette transaction, qui consolide la dette des phases 1 et 2, marque le plus important refinancement d'un projet immobilier privé de l'histoire moderne de Washington, D.C. Le précédent record du plus important financement immobilier privé de la ville a également été détenu par The Wharf, ce qui souligne son importance continue sur le marché immobilier de Washington, D.C.

« Ce refinancement historique marque un nouveau chapitre pour The Wharf, confirmant sa transformation en l'une des principales destinations riveraines du pays, a déclaré Andrew Son, chef de la direction de District Wharf Properties. « Je suis reconnaissant de la collaboration et de la confiance dont font preuve nos partenaires du secteur des immobilisations et je suis extrêmement fier du dévouement de l'équipe de District Wharf Properties tout au long de cet effort complexe et hautement coordonné. Ce prochain chapitre de financement nous permet de continuer à réaliser notre vision d'un quartier riverain inclusif et prospère qui croît avec la ville et qui a un impact économique et culturel durable. »

« Grâce à ce prêt de refinancement, nous sommes en mesure de passer d'une structure de capital à l'ère de la construction à un modèle de financement rationalisé et à long terme qui assure la stabilité et ouvre la voie à une croissance continue. » a déclaré Monte Lippert, vice-président principal de la gestion des investissements chez District Wharf Properties. « Avec certains des loyers commerciaux et résidentiels les plus élevés de la région, plus de 100 événements annuels et 8 millions de visiteurs chaque année, The Wharf s'est fermement imposé comme une destination de choix. « Ce refinancement est l'une des transactions les plus importantes de son histoire. »

Cette étape survient dans la foulée de l'annonce par le Bureau du maire adjoint de la planification et du développement économique (DMPED) que le district a perçu suffisamment de recettes fiscales de The Wharf pour rembourser les obligations à revenus de financement par augmentation d'impôt (FTF) de 198 millions de dollars 15 ans plus tôt. Les obligations ont financé la construction d'infrastructures publiques clés nécessaires au projet de réaménagement dans le cadre du partenariat transformationnel public-privé. Par conséquent, les taxes de vente et les impôts fonciers annuels de plus de 50 millions de dollars générés par The Wharf appuieront désormais le Fonds général du district.

Le refinancement a été dirigé par District Wharf Properties et PSP Investments, et Eastdil Secured a agi à titre de conseiller. Wells Fargo, Morgan Stanley et The Goldman Sachs Group ont agi à titre de prêteurs pour la transaction. Milbank, Pillsbury et Davies ont fourni une représentation juridique au nom de l'emprunteur.

À PROPOS DE DISTRICT WHARF PROPERTIES

District Wharf Properties (DWP) est le gestionnaire de placements et l'exploitant de The Wharf, un quartier à usage mixte reconnu à l'échelle mondiale qui s'étend sur 3,3 millions de pieds carrés le long d'un mille de plage à Washington, D.C. Fondé en 2021, DWP supervise cedéveloppement d'un milliard de dollars et chef de file de l'industrie dans la gestion, la location et le financement de propriétés complexes à usage mixte. L'entreprise dirige également les activités, la création de sites et la programmation communautaire. Sous la direction de DWP, The Wharf commande certains des loyers commerciaux et résidentiels les plus élevés de la région, organise plus de 100 événements chaque année et accueille plus de 8 millions de visiteurs chaque année. Pour en savoir plus, visitez le site wharfdc.com.

SOURCE District Wharf Properties

PERSONNE-RESSOURCE : Sofia Royce, [email protected]