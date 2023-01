SAINT PAUL, Minnesota, 5 janvier 2023 /CNW/ - The Vomela Companies de Saint Paul, au Minnesota, a annoncé l'acquisition de Total Graphics Inc. de Burnaby, en Colombie-Britannique. L'entreprise acquise sera jumelée à C2 Imaging Canada ULC, une filiale de Vomela.

The Vomela Companies of St. Paul, Minnesota, announced the acquisition of Total Graphics Inc. of Burnaby, B.C. The acquired business will be combined with C2 Imaging Canada ULC, an affiliate of Vomela.

C2 Imaging exerce des activités à Vancouver, en Colombie-Britannique depuis 1986. Cette acquisition lui permet ainsi de renforcer ses activités actuelles sur le marché canadien. Mark Auth, président et chef de la direction de Vomela, a déclaré : « Les capacités de Total Graphics, fournisseur de services complets de graphisme de détail et de reproduction graphique sur mesure, s'alignent bien avec nos offres de détail actuelles au Canada et renforcent ainsi notre présence en Amérique du Nord. Il s'agit d'une adéquation toute naturelle, car nous travaillons avec bon nombre des mêmes fournisseurs et servons bon nombre des mêmes marchés. »

« Après 31 ans à la tête de Total Graphics, j'ai la chance de confier la société aux mains compétentes de C2 Imaging et de Vomela. J'ai admiré le succès et la croissance de The Vomela Companies au fil des ans. Je suis donc convaincu que cette acquisition apportera à la fois de la valeur et de plus grandes possibilités pour le personnel et les clients », a affirmé Murray Todd, président et propriétaire de Total Graphics.

The Vomela Companies

The Vomela Companies est un fournisseur de services complets de graphisme spécialisé. L'entreprise, qui est en mesure de produire une grande variété de graphiques promotionnels, commerciaux, de décorations de magasins, d'événements, de flottes, d'équipements d'origine et de transport, compte plus de 1 300 employés dans 21 villes des États-Unis et du Canada.

Personne-ressource :

Teri Mascotti

The Vomela Companies

[email protected]

651 523-9673

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1738696/The_Vomela_Companies.jpg

SOURCE The Vomela Companies