The Storyville Mosquito : le moustique qui rêvait d'être un artiste - Une nouvelle création signée Kid Koala en première mondiale à la Place des Arts

The Storyville Mosquito est un roman qui sort de ses pages pour prendre vie sous nos yeux. L'histoire d'un jeune moustique, qui quitte son village pour trouver la gloire et la fortune dans la grande ville et accomplir son rêve de jouer dans un ensemble jazz réputé, est littéralement illustrée, interprétée, filmée et accompagnée musicalement en direct. Une équipe d'interprètes, de musiciens, de bruiteurs et de techniciens feront vivre les personnages à l'aide de décors miniatures, de marionnettes, de caméras et d'écrans multiples. Au cœur du récit, les marionnettes nous transportent dans leur univers, sans dialogues, au gré d'une bande sonore mettant en vedette un trio à cordes et Kid Koala aux claviers, aux tables tournantes et aux instruments électroniques.

« Quand j'étais petit, l'un de mes moments préférés était quand on se retrouvait toute la famille - grands-parents, parents et enfants - pour se blottir devant un film de Charlie Chaplin, rigolant ensemble au fil de l'histoire. J'ai donc développé tout jeune une corde sensible pour les films muets. Pour The Storyville Mosquito, depuis plusieurs années, j'avais en tête cette histoire : un moustique à la poursuite de ses rêves, mais qui se retrouvera confronté à toutes sortes de défis et qui devra décider ce qui est réellement important pour lui. Ça m'aura pris assez longtemps finalement pour faire évoluer cette idée jusqu'à lui donner vie sur scène, mais je suis ravi de pouvoir offrir, avec une équipe d'artistes incroyables, la première mondiale de ce spectacle à Montréal, à la Cinquième Salle de la Place des Arts, un lieu qui se prête incroyablement bien à cette création », souligne Eric San (Kid Koala).

Deux représentations spécialement conçues pour les familles et une rencontre éclatée pour danser avec Kid Koala!

Les dimanches 1er et 8 décembre, The Storyville Mosquito sera présenté à 14h afin de permettre aux enfants de 6 ans et plus et à leurs parents de vivre cette aventure... à une heure raisonnable! La série de spectacles culminera avec un Robot Dance Party le samedi 7 décembre, à 13h, dans le grand espace public intérieur de la Place des Arts. Dans une ambiance festive, Kid Koala démystifiera les processus de création de rythmes électroniques et parlera de son rôle de DJ. Une activité de confection de costumes est aussi au programme et le public sera fin prêt à sauter sur la piste de danse pour un atelier de danse… de robot! Un rendez-vous gratuit pour toute la famille.

The Storyville Mosquito - Cinquième Salle de la Place des Arts

27 novembre au 8 décembre 2019

Billets en vente sur : www.placedesarts.com

À propos de Kid Koala

Eric San, connu sous le pseudonyme de Kid Koala, a commencé sa carrière comme DJ, faisant paraître en 2000 son premier album, Carpal Tunnel Syndrome, sous la réputée étiquette anglaise Ninja Tune. Il a joué en première partie de Radiohead, d'Arcade Fire, des Beastie Boys et de Björk, et a collaboré à d'autres projets musicaux avec Gorillaz, Deltron 3030 et The Slew.

Kid Koala a présenté le très acclamé Nufonia Must Fall en 2016 à la Place des Arts, et depuis, le spectacle a tourné aux quatre coins de la planète, notamment aux États-Unis, en Chine, au Chili, en Australie et aux Émirats arabes unis. Avec The Storyville Mosquito, Kid Koala revient à la Place des Arts en poussant plus loin l'émotion et en démontrant une fois de plus ses talents de compositeur, d'auteur et de réalisateur.

À propos de la Place des Arts et de son Programme de résidences et de coproductions

Complexe culturel multidisciplinaire au cœur de Montréal, la Place des Arts compte, en plus de ses six salles de spectacle et de ses espaces publics, sept salles de répétition qu'elle met à la disposition des créateurs et compagnies artistiques qui se produisent en ses murs. Grâce au Programme de résidences et de coproductions, soutenu par la Fondation de la Place des Arts, des artistes de la scène bénéficient d'un soutien permettant la recherche, l'expérimentation et la création artistique. En leur attribuant un de ses nombreux lieux propices à la création et en soutenant financièrement les créateurs, la Place des Arts contribue activement à la vivacité du milieu culturel québécois. À travers les années, des dizaines d'artistes ont bénéficié du Programme de résidences et de coproductions. Qu'il s'agisse d'un investissement financier, du prêt d'un espace de répétition ou d'une résidence technique en salle de spectacle, le soutien est adapté aux besoins du créateur.

The Storyville Mosquito est produit par la Place des Arts, en collaboration avec l'Internationales Sommerfestival Kampnagel et The Arts Center at NYU Abu Dhabi. The Storyville Mosquito a bénéficié du programme de résidences et de coproductions de la Place des Arts grâce au soutien de la Fondation de la Place des Arts. Le spectacle a également reçu le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Fonds national de création du Centre national des Arts.

SOURCE Place des Arts

Renseignements: Marie-Claude Lépine, Gestionnaire communications, Place des Arts, mclepine@placedesarts.com, 514 285-4271

Related Links

http://www.placedesarts.com