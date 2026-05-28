Le 28 mai, The Period Purse mobilisera les personnes canadiennes avec un appel urgent : les règles ne devraient pas avoir de prix.

TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - Pour marquer la 12e Journée de la santé menstruelle (JSM) annuelle le 28 mai 2026, The Period Purse, le premier organisme de bienfaisance enregistré au Canada dédié à l'équité menstruelle, lance une campagne nationale appelant les gouvernements et les personnes canadiennes à agir contre la précarité menstruelle - un problème croissant touchant 1 personne sur 6 qui a ses règles dans ce pays. L'organisation soutiendra également la législation présentée aujourd'hui par la députée NDP de l'Ontario, Alexa Gilmour, pour faire avancer l'équité menstruelle dans la province.

« C'est le genre de politique dont nous avons besoin si nous voulons véritablement mettre fin à la précarité menstruelle à travers le Canada, » déclare Sarah Mayes, directrice exécutive de The Period Purse. « Notre message pour cette Journée de la santé menstruelle est simple : les règles ne devraient pas avoir de prix. Personne ne devrait avoir à manquer le travail ou l'école parce qu'elle n'a pas accès aux produits menstruels. Les politiques respectueuses des règles devraient être aussi communes que les règles. »

La précarité menstruelle n'est pas un problème marginal - c'est un problème systémique - et la hausse des coûts l'aggrave. Selon l'Indice des prix à la consommation du Canada, le coût des serviettes, des tampons et d'autres produits de soins personnels a augmenté de plus de 20 % au cours des cinq dernières années. Les personnes canadiennes dépensent déjà entre 83 $ et 230 $ par an pour les produits menstruels, et ceux-ci sont souvent les premiers essentiels à être coupés lorsque les budgets des ménages se resserrent. Pour les personnes vivant dans des communautés rurales et autochtones, les coûts peuvent être le double de la moyenne nationale.

Les conséquences vont au-delà de la salle de bain :

Pourtant, au Canada aujourd'hui, 1 personne sur 6 qui a ses règles ne peut pas se permettre d'acheter des produits menstruels

qui a ses règles ne peut pas se permettre d'acheter des produits menstruels 15 % disent qu'un manque de produits les a empêchés de participer à des activités quotidiennes comme l'école ou le travail.

disent qu'un manque de produits les a empêchés de participer à des activités quotidiennes comme l'école ou le travail. 52 % ressentent le besoin de cacher qu'elles ont leurs règles.

ressentent le besoin de cacher qu'elles ont leurs règles. Près de la moitié (46 %) ont vécu ou été témoins de stigmatisation, de blagues ou de commentaires négatifs sur les menstruations.

Jusqu'en juin 2026, la campagne « Les règles ne devraient pas avoir de prix » collectera des fonds pour fournir des produits menstruels aux personnes dans le besoin, sensibiliser à la santé menstruelle et plaider pour une action gouvernementale soutenue sur l'équité menstruelle. À travers de collectes de produits, d'événements communautaires, de plaidoyer et d'éducation publique, The Period Purse vise à faire évoluer la conversation de la charité à l'équité, et de la sensibilisation à l'action. La campagne appellera les personnes canadiennes à :

Normaliser la conversation. Dire le mot « menstruation » à l'école, au travail et autour de la table à dîner. Briser le silence est la première étape vers la fin de la stigmatisation. Créer des espaces de soutien. Plaider pour des produits menstruels gratuits dans les lieux de travail et les écoles afin que personne n'ait à choisir entre dignité et productivité. Agir localement. Organiser une collecte de produits pour soutenir un refuge local ou une banque alimentaire, ou faire un don directement à The Period Purse. Plaider pour un changement de politique. Inciter tous les niveaux de gouvernement à faire progresser l'équité menstruelle -- en rendant les produits menstruels disponibles dans les écoles, les lieux de travail et les bâtiments municipaux, en renforçant l'éducation à la santé menstruelle et en fournissant un financement soutenu aux organisations qui font ce travail important.

Pour reconnaître la Journée de la santé menstruelle cette année, des monuments à travers le Canada seront illuminés en rouge, des drapeaux seront hissés et des villes publieront des proclamations pour promouvoir la sensibilisation à la santé menstruelle et à la précarité menstruelle. Pour plus d'informations sur les événements locaux et comment s'impliquer, visitez theperiodpurse.com/mhd-2026-fr.

À propos - The Period Purse

Fondée en 2017, The Period Purse est la première œuvre de bienfaisance enregistrée au Canada dédiée à l'équité menstruelle. Guidée par la vision d'un avenir où les règles ne représentent jamais une barrière, l'organisation vise à assurer que les règles sont bien comprises, les produits de choix sont accessibles, et les politiques respectueuses des règles sont aussi communes que les règles. Depuis 2017, The Period Purse a distribué plus de 7 millions de produits menstruels et a éduqué plus de 20 000 personnes canadiennes sur la santé menstruelle.

À propos de la Journée de la santé menstruelle (JSM)

Observée mondialement le 28 mai et initiée par l'organisation à but non lucratif allemande WASH United en 2014, la Journée de la santé menstruelle rassemble plus de 1 000 organisations partenaires internationales travaillant à briser le silence autour des menstruations et à créer un monde sans précarité menstruelle ni stigmatisation. La date -- le 28 mai -- représente la durée moyenne d'un cycle menstruel (28 jours) et la durée moyenne des saignements (cinq jours).

SOURCE The Period Purse

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