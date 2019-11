The Open Application Network annonce son partenariat sur la chaîne de blocs avec l'université de Waterloo

Le projet s'attachera à la confidentialité sur la chaîne de blocs

TORONTO, 27 novembre 2019 /CNW/ - The Open Application Network (l'OAN) a fait part aujourd'hui d'une collaboration unique en son genre avec l'université de Waterloo afin d'explorer des solutions au défi de la préservation de la confidentialité dans le contexte des applications ouvertes sur les réseaux de chaînes de blocs.

L'OAN offrira une contribution de 300 000 CAD, à laquelle s'ajouteront 250 000 CAD dans les capacités d'ingénierie et de recherche pour soutenir le partenariat durant les trois premières années. L'OAN apportera en outre son appui à la professeure Guang Gong, présidente de la recherche universitaire en ingénierie électrique et informatique à Waterloo pour ce qui concerne les demandes de fonds de contrepartie auprès des financements fédéraux et provinciaux. En cas de succès, ces fonds de contrepartie pourraient porter l'ampleur du projet à plus de 1 000 000 $.

Le Partenariat sur la confidentialité avec l'Application ouverte se concentrera sur la mise au point de techniques cryptographiques (comme les preuves de connaissance zéro et le chiffrement totalement homomorphe), afin de permettre des interventions respectant la confidentialité entre les données d'utilisateur et les applications fonctionnant grâce à ces données. En termes plus simples, ces techniques visent à redonner à l'utilisateur le contrôle et la possession des données d'utilisateur.

The Open Application Network est une infrastructure publique en source libre pour la création et l'hébergement de chaînes de blocs optimisées par les A,pplis ouvertes. Le partenariat OAN Waterloo entre dans le cadre d'un engagement plus vaste de la part de The Open Application Network afin de stimuler la recherche universitaire et les développements techniques dans le domaine des applications ouvertes.

« Nous sommes enthousiastes à la perspective de collaborer avec l'université de Waterloo pour accélérer la recherche universitaire, le développement technique et l'innovation dans le domaine de la confidentialité avec l'application ouverte, » a déclaré Matt Spoke, cofondateur et chef de la direction de The Open Application Network. « Ce partenariat renforce notre engagement à orienter l'industrie vers l'édification d'une architecture d'applications ouvertes et à permettre de nouvelles capacités comme la possibilité pour les développeurs d'ériger des garanties de confidentialité dans les Applis ouvertes. »

Waterloo est une université de premier plan dans la recherche au Canada, avec un profond historique de production des percées dans la théorie et des innovations dans l'entrepreneuriat.

Dre Gong, qui dirige le laboratoire de la sûreté des communications à Waterloo, conduira les efforts de recherche sur la confidentialité avec l'Application ouverte. Dre Gong, membre de l'Institut de la cybersécurité et de la protection des renseignements personnels, apporte à cet effort de recherche plus de 25 années d'expérience dans le chiffrement appliqué et théorique. Dre Gong est également l'auteure de deux ouvrages et de plus de 250 publications sur la sûreté des systèmes de communications et le chiffrement appliqué. Ses travaux se sont récemment axés sur la sûreté et la confidentialité dans la chaîne de blocs de l'internet des objets (IdO) et des systèmes d'apprentissage machine (AM).

« Lorsque l'on applique des technologies de chaînes de blocs à divers environnements d'applications (par exemple la santé, le transport, les actifs ou la gestion des mégadonnées, entre autres), la confidentialité de la chaîne de blocs devient une exigence fondamentale inévitable. Ce projet collaboratif avec l'OAN et soutenu à l'heure actuelle par une subvention du CRSNG pour projet stratégique visant à explorer la logique de préservation de la confidentialité dans les systèmes de chaînes de blocs fera progresser la technologie de la chaîne de blocs s'appliquant à l'internet des objets (IdO) où la vie privée de l'expéditeur, celle du destinataire, de même que la confidentialité de la transaction sont préservées, » souligne Dre Gong.

The Open Application Network a déjà fait la preuve de son engagement à résoudre le respect de la vie privée sur la chaîne de blocs avec son annonce récente concernant un réseau d'essai centré sur la confidentialité, lequel permet aux développeurs d'expérimenter des fonctionnalités pour les applications ouvertes visant à préserver la confidentialité.

L'architecture des applications ouvertes propose une approche alternative au modèle commercial de plateforme à l'ère de l'internet. Les chaînes de blocs représentent l'occasion de dissocier les données des services tirant parti de ces données, en offrant plus de contrôle et de confidentialité au propriétaire des données tout en permettant un plus riche éventail de services pouvant être construits.

« The Open Application Network est enchanté de faire partie d'un nouveau paradigme visant à construire des systèmes et des économies pour le bien commun; un lieu où les applications qui peuvent être développées sont véritablement ouvertes et en dehors des liens et intérêts économiques de sociétés de plateformes excessivement dominantes, » a commenté Ian Chan, directeur d'exploitation de The Open Application Network et ancien partenaire chez Deloitte.

À propos de The Open Application Network

The Open Application Network résout les conséquences imprévues des économies de plateformes. L'OAN est une infrastructure publique en source libre pour la création et l'hébergement des Applis ouvertes. Les Applis ouvertes sont des programmes qui redonnent le contrôle aux opérateurs et qui sont d'accès facile entre diverses plateformes. L'OAN est bâti sur des normes ouvertes et appartient à tous ceux qui l'utilisent.

Pour les demandes concernant les médias sur l'OAN, communiquez avec :

Calvin Sribniak-Jones

responsable du marketing

Calvin@TheOAN.com

SOURCE The Open Application Network