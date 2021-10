MONTRÉAL, Québec, 15 octobre 2021 /CNW/ - Seqirus, un chef de file mondial en matière de prévention de la grippe et une société de CSL Limited (ASX: CSL), a annoncé aujourd'hui que The New England Journal of Medicine a publié des données témoignant de l'efficacité absolue de son vaccin quadrivalent contre la grippe basé sur la culture cellulaire (QIVc) à la suite d'un essai clinique randomisé (ECR) qui a satisfait à son critère d'évaluation principal1. L'étude indique que le vaccin s'est avéré efficace et a produit une réponse immunitaire suffisante contre la grippe saisonnière chez les enfants et les adolescents âgés de 2 à 18 ans au cours de trois saisons de la grippe dans les hémisphères sud (2017) et nord (2017-2018 et 2018-2019), par rapport à un comparateur non grippal1.Il s'agit de la première étude démontrant l'efficacité absolue d'un vaccin antigrippal basé sur la culture cellulaire auprès d'enfants d'à peine deux ans.

« Dans cette étude, le QIVc démontre une efficacité absolue chez les enfants et les adolescents se traduisant par des bienfaits constants dans trois saisons et huit pays1. C'est un résultat particulièrement important compte tenu du fardeau de la maladie chez les enfants d'à peine deux ans, a déclaré Jonathan Edelman, MD, vice-président du développement clinique chez Seqirus, et auteur de l'étude. Ces données s'ajoutent à un ensemble croissant de preuves appuyant le fait que notre vaccin différencié contre la grippe saisonnière peut contribuer à fournir une protection efficace contre la grippe. »

Le QIVc utilise un processus de fabrication de vaccins antigrippaux basés sur la culture cellulaire, une solution de rechange à la fabrication traditionnelle à base d'oeufs2, ce qui peut entraîner une mutation de la souche à plusieurs étapes du processus de fabrication conduisant à une discordance antigénique entre les souches en circulation et les souches de grippe inactivées contenues dans le vaccin contre la grippe saisonnière2.

Les vaccins contre la grippe basés sur la culture cellulaire sont conçus pour produire une correspondance exacte avec les souches de virus grippaux sélectionnées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en évitant les changements adaptés aux œufs, ce qui peut augmenter leur efficacité2, 3. La technologie du vaccin contre la grippe basée sur la culture cellulaire peut offrir des avantages supplémentaires par rapport au processus standard de fabrication de vaccins contre la grippe, y compris une plus grande évolutivité et une vitesse de production accrue en cas de pandémie de grippe2.

« Actuellement, les jeunes enfants courent un risque plus élevé que les adultes de subir des complications graves liées à la grippe4. Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats de cette étude, parce qu'elle appuie l'utilisation de notre technologie différenciée du vaccin contre la grippe basée sur la culture cellulaire comme moyen de protection efficace contre la grippe chez les enfants d'à peine deux ans », a déclaré Gregg Sylvester, MD, médecin en chef chez Seqirus.

Les résultats de cette étude ont soutenu la récente approbation par Santé Canada d'une indication élargie d'âge pour l'utilisation du QIVc chez les enfants de 2 ans et plus5. Le QIVc est commercialisé au Canada sous le nom de FLUCELVAX® QUAD (vaccin antigrippal)5.

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) encourage la vaccination annuelle contre la grippe pour tous les enfants et les adolescents de six mois ou plus6. Elle cautionne également la recommandation du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) concernant l'utilisation d'un vaccin quadrivalent contenant deux souches de grippe A et les deux lignées de grippe B pour les enfants et les adolescents, puisque la grippe B cause plus de mortalité et de morbidité chez les enfants que chez les adultes6. Bien que le fardeau de la grippe puisse varier d'une année à l'autre, on estime qu'il y a en moyenne 12 200 hospitalisations liées à la grippe et environ 3 500 décès attribuables à celle-ci au Canada chaque année7.

Aux États-Unis, Seqirus exploite une usine de fabrication de vaccins basés sur la culture cellulaire de pointe à Holly Springs, en Caroline du Nord, construite en partenariat avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), afin d'accroître la capacité de fabrication de vaccins basés sur la culture cellulaire et de lutter contre les menaces pandémiques de grippe8. Seqirus a annoncé l'an dernier son intention de construire une nouvelle installation de fabrication de vaccins basés sur la culture cellulaire de classe mondiale en Australie. Celle-ci deviendra la seule usine de fabrication de vaccins de ce type contre la grippe dans l'hémisphère sud9.

À propos de l'étude

Cette étude multicentrique randomisée et aveugle de phase III/IV a été menée dans huit pays (Australie, Philippines, Thaïlande, Estonie, Finlande, Lituanie, Pologne et Espagne) pendant trois saisons de la grippe : dans l'hémisphère sud (2017) et dans l'hémisphère nord (2017-2018 et 2018-2019)1.

L'étude a été conçue pour démontrer l'efficacité et l'innocuité du QIVc chez les enfants âgés de 2 à 18 ans, par rapport à un comparateur non grippal1. Au total, 4 514 sujets (n = 2 585 QIVc, n = 2 566 comparateurs (Menveo® vaccin conjugué contre le méningocoque [sérogroupe ACYW-135])1. Le critère d'évaluation principal était la première occurrence d'une maladie grippale confirmée en laboratoire (par RT-PCR ou culture virale) survenue dans un délai de plus de 14 jours après le dernier vaccin à la fin de la saison grippale1 (7,8 %; 6,5 % à 10,2 % sur trois saisons), comparativement à 364 cas sur 2 522 (16,2 %; 15,2 % à 17,4 % sur trois saisons) dans le groupe témoin1.

L'efficacité du QIVc contre les cas de grippe confirmés en laboratoire chez les enfants et les adolescents était de 54,6 % (IC à 95 % de 45,7 à 62,1), répondant ainsi au critère prédéterminé pour le succès et présentant des avantages au cours de trois saisons dans huit pays1.

Le profil d'innocuité du QIVc était comparable à celui du comparateur non grippal1.

À propos de la grippe saisonnière

La grippe est une maladie respiratoire saisonnière contagieuse et courante qui peut provoquer des maladies graves et des complications potentiellement mortelles chez certaines personnes10. Elle peut entraîner des symptômes cliniques allant d'une maladie respiratoire légère à modérée à des complications graves, à une hospitalisation et, dans certains cas, à un décès10. Étant donné que la transmission de virus grippaux d'une personne à une autre peut se produire un jour avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 5 à 7 jours après l'apparition de la maladie, la grippe est facilement transmissible10. Comme il faut environ deux semaines après la vaccination pour que les anticorps se développent dans l'organisme et contribuent à protéger contre l'infection par le virus de la grippe, il est recommandé de se faire vacciner avant que la grippe ne commence à se propager dans la communauté11.

À propos de Seqirus

Seqirus fait partie de CSL Limited (ASX: CSL). Seqirus, qui est l'un des plus importants fournisseurs de vaccins contre la grippe au monde, contribue grandement à la prévention de la grippe dans le monde et est un partenaire transcontinental dans la prévention des pandémies. Grâce à ses installations de production de pointe aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et à ses capacités de recherche et de développement de premier plan, Seqirus utilise des technologies ovocoles, cellulaires et adjuvantes pour offrir un vaste portefeuille de vaccins antigrippaux différenciés dans plus de 20 pays à travers le monde.

À propos de CSL

CSL (ASX:CSL) est une société de biotechnologie de premier plan à l'échelle mondiale qui possède un portefeuille dynamique de médicaments qui sauvent des vies, y compris des médicaments qui traitent l'hémophilie et les déficiences immunitaires, ainsi que des vaccins pour prévenir la grippe. Depuis notre création en 1916, nous sommes motivés par notre promesse de sauver des vies en utilisant les technologies les plus récentes. Aujourd'hui, CSL, qui englobe nos deux entreprises, CSL Behring et Seqirus, fournit des produits qui sauvent des vies à plus de 100 pays et emploie plus de 27 000 personnes. La combinaison unique de notre force commerciale, de l'accent que nous mettons sur la recherche et le développement et de notre excellence opérationnelle nous permet d'identifier, de développer et d'offrir des produits novateurs qui permettent à nos patients de vivre pleinement leur vie. Pour obtenir de plus amples renseignements sur CSL Limited, visitez le https://protect-us.mimecast.com/s/3W0nCzpA6Dfv7jXkFKSPaU?domain=csl.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://protect-us.mimecast.com/s/fylOCBBvrAt3yLxwF1B_8z?domain=seqirus.com ou https://protect-us.mimecast.com/s/3W0nCzpA6Dfv7jXkFKSPaU?domain=csl.com.

Public cible

Le présent communiqué est publié par Seqirus Canada Inc. à Montréal, au Canada, et vise à fournir des renseignements sur nos activités à l'échelle mondiale. Veuillez noter que les renseignements relatifs au statut d'approbation et aux étiquettes des produits de Seqirus approuvés peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter votre organisme de réglementation local pour connaître le statut d'approbation des produits de Seqirus.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, y compris des énoncés concernant des résultats, réalisations ou rendements futurs. Ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats, nos réalisations ou notre rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les présents énoncés prospectifs. Ces énoncés reflètent notre point de vue actuel à l'égard des événements futurs, et ils sont fondés sur des hypothèses et soumis à des risques et à des incertitudes. Compte tenu de ces incertitudes, vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs.

FLUCELVAX® QUAD QUADRIVALENT est une marque déposée de Seqirus UK Limited ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

CAN-IV-21-0013

