LOS ANGELES, 29 juin 2021 /CNW/ - The Most Famous Artist, fondé par un créateur nommé Matty Mo, tristement célèbre pour son installation de monolithes en 2020, a lancé « The Most Sh*ttiest NFT », le premier jeton non fongible (NFT) fabriqué à partir de matière fécale humaine (la sienne, pour être plus exact). Créée sur OpenSea, cette édition unique est une capture vidéo à 360 degrés d'une « crapsule » de transplantation fécale1 gardée dans un cube de verre de qualité muséale et vendue aux enchères en tant que NFT associé à la sculpture physique. Commandées par Seed Health, une société spécialisée dans les sciences microbiennes, toutes les recettes du NFT serviront à financer une subvention de recherche sur l'intestin et le cerveau pour les troubles du spectre autistique (TSA). Les bénéficiaires des subventions seront sélectionnés par des chercheurs en microbiologie de renommée mondiale, Sarkis Mazmanian, Ph.D. et Christopher Mason, Ph. D.

et 2. The Most Sh*ttiest NFT 3-D Hero_Static The Most Famous Artist fabrique le premier jeton non fongible (NFT) à partir de matière fécale humaine pour financer une bourse de recherche sur l’intestin et le cerveau The Most Famous Artist

« De Piero Manzoni à Chris Ofili et Andres Serrano, l'utilisation de la biomasse humaine dans l'art a longtemps suscité la controverse autour de ce qui devrait être considéré comme "art" et, par conséquent, de ce qui est précieux. Aujourd'hui, les NFT se trouvent dans la ligne de mire de ce système de valeur, perturbant un marché qui était jusqu'ici réservé à quelques-uns », a plaisanté Matty Mo. En prenant le sujet tabou des excréments humains et en leur attribuant une valeur, nous envoyons un message important : ce qui est dégoûtant est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, dans ce cas-ci, pour l'avenir de la santé. »

À mesure que la science des selles progresse, la recherche sur le microbiome s'étend au-delà des problèmes intestinaux et gastro-intestinaux (GI) pour rejoindre cette nouvelle frontière de l'axe intestin-cerveau, soit la communication entre le tractus gastro-intestinal, notre microbiome intestinal et le système nerveux central.

« Notre travail démontre que les selles sont bien plus que des déchets. Il s'agit d'un outil de diagnostic contenant des indicateurs microbiens, chimiques, physiologiques et fonctionnels de la santé humaine, a déclaré le Dr Christopher Mason. Le décodage des composants des selles nous aide à comprendre les comportements et la prévalence de maladies telles que le cancer, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et même le TSA, éclairant davantage la relation étroite existant entre notre microbiome intestinal et notre cerveau. »

Le « caca » humain est désormais prospecté pour son potentiel thérapeutique. Par exemple, la transplantation fécale consiste à prélever un échantillon microbien dans les selles d'un donneur en bonne santé et à l'administrer à des personnes souffrant de certaines maladies. Une nouvelle recherche sur la transplantation fécale s'est également révélée prometteuse pour améliorer considérablement le comportement et les symptômes intestinaux des enfants atteints du TSA2.

« Cette transplantation fécale attire l'attention sur une nouvelle vision perturbatrice de la médecine : les remèdes se trouvent déjà en nous et sont optimisés par la nature et l'évolution. Les fonds du NFT contribueront grandement à repousser les frontières de la recherche biomédicale, en particulier dans le domaine des TSA et avanceront vers des approches dérivées des microbiomes, comme les transplantations fécales, qui optimisent la santé », a déclaré le Dr Mazmanian.

« Nous en sommes maintenant à un point d'inflexion critique de la recherche sur les intestins et le cerveau. Grâce à de nouvelles découvertes mécanistes dans ce domaine, nous pouvons aller au-delà de la corrélation et caractériser les fonctions essentielles des microbes ainsi que la façon dont nous pouvons exploiter des souches spécifiques afin de développer des traitements révolutionnaires pour les troubles neuropsychiatriques et neurodéveloppementaux », a déclaré Raja Dhir, cofondateur et co-chef de la direction de Seed Health.

Dans le cadre de sa mission de pionnier de nouvelles applications microbiennes, Seed Health a créé des moments provocateurs pour faire participer le public et propulser le microbiome dans l'atmosphère avec des campagnes primées, comme l'initiative des sciences participatives #GIVEASHIT en 2020, qui a réussi à créer la première et la plus grande base de données d'images de selles au monde pour la recherche universitaire et le développement de nouveaux outils numériques de santé.

« Inspirés par l'esprit perturbateur de la communauté NFT, nous voulons lancer un dialogue autour de cette nouvelle frontière de la recherche sur l'intestin et le cerveau, a déclaré Ara Katz, cofondatrice et co-chef de la direction de Seed Health. Nous espérons que cela suscitera de nouvelles possibilités pour l'art de catalyser une plus grande participation du public dans des domaines scientifiques qui ont le potentiel d'avoir une incidence sur la santé de millions de personnes dans le monde. »

Le NFT Most Sh*ttiest sera compensé à l'aide d'Aerial, une plateforme de développement durable qui additionne le gaz Ethereum utilisé et calcule les émissions de carbone en fonction de la consommation d'énergie associée. L'estimation nette des compensations est de 15 à 20 tonnes, que Seed Health et Aerial arrondiront à 25 tonnes pour les reventes futures ou le transfert de portefeuille et pour maintenir la négativité du carbone.

•

Avis d'exonération de responsabilité : Si vous ressentez du dégoût, de la haine ou un biais de confirmation, veuillez fermer votre navigateur. En revanche, si vous éprouvez des symptômes de changement de perspective, de remise en question ou si vous dessinez un sourire en coin face à l'ironie, félicitations - le monde a besoin de plus d'humains comme vous.

themostshittiestnft.com

#TheMostShittiestNFT #GiveAShit

•

¹ Kang, D. W., Adams, J. B., Coleman, D. M., Pollard, E. L., Maldonado, J., McDonough-Means, S., Caporaso, J. G. et Krajmalnik-Brown, R. (2019). Long-term benefit of Microbiota Transfer Therapy on autism symptoms and gut microbiota. Scientific reports, 9(1), 5821. https://doi.org/10.1038/s41598-019-42183-0

2 Svoboda, E. Could the Gut Microbiome Be Linked to Autism? Nature, vol. 577, no. 7792, 2020, doi:10.1038/d41586-020-00198-y

À propos de « The Most Shittiest NFT »

Il s'agit du premier jeton non fongible (NFR) fabriqué à partir de matières fécales humaines (C₉H₉N, contenant ~10⁸ Bactéries; diverses souches). La sculpture physique en forme de cube a été excavée biologiquement par Matty Mo (The Most Famous Artist), lyophilisée en poudre, imbriquée dans le dioxyde de silicone (SiO2), et placée dans une « crapsule » de transplantation fécale en gélatine par Flora Medicine. La capsule est moulée et suspendue en couches de verre. La sculpture mesure 177,8 millimètres de largeur et de hauteur et pèse 14,96 kilogrammes. Pour produire l'art numérique, la sculpture physique en forme de cube de verre physique a été capturée sur une table à un axe unique de 360 degrés, puis elle a été rendue et rotoscopée en 4D. Elle est créée numériquement comme une édition unique sur la chaîne de blocs Etherium (ETH) et elle est compensée en carbone avec Aerial (environ 20-25 tonnes). Toutes les recettes serviront à financer une bourse de recherche sur l'axe intestin-cerveau pour les troubles du spectre autistique (TSA).

À propos de « The Most Famous Artist »

Matty Mo est un artiste et un entrepreneur du Nouveau-Mexique, connu sous le nom de « The Most Famous Artist », qui est surtout célèbre pour avoir créé la communauté mondiale de jetons sociaux. Les membres de la communauté créent des spectacles à grande échelle qui font la une des journaux et s'efforcent d'aider 10 000 artistes à atteindre une liberté financière indépendante des gardiens institutionnels. themostfamousartist.com

À propos de Seed Health

Seed Health est une entreprise spécialisée dans les sciences microbiennes qui développe des applications de microbes pour la santé humaine et planétaire. En collaboration avec des chercheurs universitaires de premier plan, nous faisons progresser les découvertes révolutionnaires en science microbienne grâce à un pipeline de nouvelles thérapies, d'innovations en santé des consommateurs et de solutions environnementales. Toutes les innovations des consommateurs en matière de probiotiques sont commercialisées sous le nom de Seed®. seedhealth.com / seed.com

À propos d'Aerial

Aerial est une plateforme de développement durable qui permet aux gens de prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques et de réduire leur empreinte carbone dans les NFT, les transports et d'autres sources d'émissions. Aerial suit vos émissions, vous propose des moyens simples afin de poser des gestes concrets et offre des conseils exclusifs donnés par des rédacteurs scientifiques crédibles sur comment vivre de façon plus durable. Aerial rend l'action climatique facile et amusante. aerial.is

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1553899/The_Most_Sh_ttiest_NFT_3_D.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1553900/Hero_Static.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1553901/QR_CODE_the_most_sh_ttiest_nft_com.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1553902/TMFA_Signature.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1553903/Seed_Logo.jpg

SOURCE Seed Health

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jessica Moschella, [email protected], 917 244-0396, https://www.seedhealth.com/

Liens connexes

https://www.seedhealth.com/