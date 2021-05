SOUTHFIELD, Michigan, 17 mai 2021 /CNW/ - The Mars Agency, une agence de marketing commercial international, a annoncé aujourd'hui un important investissement en actions de la part de Mountaingate Capital (« Mountaingate »), une société de capital-investissement du marché intermédiaire basée à Denver.

Fondée en 1972, The Mars Agency a connu une croissance phénoménale depuis sa création et s'est forgé une excellente réputation en tant que chef de file en matière de conversion des acheteurs, d'intelligence commerciale, de solutions technologiques et en tant que milieu de travail de premier ordre. The Mars Agency sert un impressionnant bassin de clients de marques reconnues et pionnières à l'échelle mondiale. Avec une équipe en pleine croissance de plus de 500 employés répartis sur trois continents, The Mars Agency s'associe à Mountaingate pour accélérer sa croissance de manière organique ainsi que par des acquisitions stratégiques sélectives afin de mieux servir ses clients.

The Mars Agency continuera de fonctionner en tant qu'agence indépendante avec le même niveau d'agilité et d'orientation client; ce nouveau financement par capitaux propres permettra à l'agence de développer ses capacités, de renforcer son offre et de poursuivre le développement de la plateforme Marilyn®, la solution technologique commerciale exclusive de l'entreprise.

L'ensemble de l'équipe de direction de l'agence restera la même dans les bureaux nationaux et internationaux. Ken Barnett et Rob Rivenburgh, ainsi que les membres de l'équipe de la haute direction, resteront actionnaires du partenariat. Ken Barnett demeurera président de la haute direction et Rob Rivenburgh sera promu au rang de chef de la direction mondial. En outre, Darren Keen demeure chef de la direction des marchés internationaux, responsable de l'expansion opérationnelle continue de l'agence à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

« Nous avons établi des antécédents de premier plan pour ce qui est d'innover avec passion et de proposer des solutions de pointe à nos clients et au marché. Cette opération nous donne le soutien financier nécessaire pour continuer à le faire encore plus rapidement grâce à l'innovation et à l'acquisition, a déclaré M Barnett. Stimuler notre croissance nous permet de diriger, de retenir et d'attirer les meilleurs talents, d'innover et d'offrir les solutions et les idées les plus puissantes à nos précieux clients du monde entier. »

L'équipe de direction de The Mars Agency a soigneusement et judicieusement choisi ce partenaire financier, Mountaingate étant aligné sur les valeurs fondamentales de l'entreprise et possédant une expérience remarquable dans l'accélération des solutions technologiques. Mountaingate a beaucoup investi dans l'industrie des services de marketing axés sur les données et la technologie et dispose d'un processus et d'une équipe éprouvés pour compléter le groupe de direction de The Mars Agency. En outre, cet investissement permet à The Mars Agency de fonctionner de façon indépendante, en maintenant son agilité, son « intrapreneurialisme » et sa culture axée sur la croissance, afin de continuer à servir ses clients de façon optimale et à établir des partenariats avec eux - un élément rigoureux dans les critères de sélection de The Mars Agency.

« La vaste expérience de Mountaingate, qui a aidé les entreprises de notre taille à prendre de l'expansion au sein du secteur de marketing commercial et son alignement sur l'objectif de The Mars Agency, qui est de stimuler la croissance de nos clients, de nos employés et de notre communauté, ont fait de Mountaingate notre partenaire idéal, a déclaré M Rivenburgh. Nous sommes ravis d'avoir leur soutien et très enthousiastes à l'idée de ce nouveau chapitre de croissance. »

The Mars Agency est une entreprise de marketing commercial mondiale indépendante et primée, axée sur la croissance pour les clients. Grâce aux talents répartis sur le continent américain, en Europe et en Asie, l'agence crée des solutions commerciales innovantes et connectées en équilibrant l'humanité la plus intelligente avec les dernières technologies. Sa dernière plateforme marketing et technologique, Marilyn® est le premier et le seul outil de conseil en commerce de bout en bout. Pour en savoir plus, visitez : www.themarsagency.com et meetmarilyn.ai.

Mountaingate Capital est une entreprise importante de capital-investissement de marché intermédiaire axée sur l'achat et la construction et basée à Denver, Colorado. Elle a été nommée par Inc Magazine en 2019 et 2020 parmi les 50 meilleures entreprises de capital-investissement pour les entreprises dirigées par des fondateurs. Pour en savoir plus, visitez : www.mountaingate.com.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Sarah Jo Sautter

[email protected]

248.506.5829

