The International 2026 s'achève à Shanghai sur une célébration de l'e-sport, de la culture et des liens internationaux

SHANGHAI, 26 août 2026 /CNW/ -- The International 2026 (TI 2026), la 15e édition du plus grand tournoi mondial du jeu d'e-sport Dota 2, s'est achevé le 23 août au centre sportif oriental SPD Bank par la victoire 3 à 2 de Team Spirit sur Team Vision lors d'une grande finale palpitante en trois manches gagnantes. Cette victoire a permis à Team Spirit de remporter l'Aegis of Champions, son troisième titre à TI, faisant d'elle la première équipe de l'histoire de TI à décrocher ce trophée à trois reprises. Team Spirit établit ainsi un nouveau record du nombre de titres remportés par une équipe lors de ce tournoi.

Organisé par Valve Corporation, développeur et éditeur de jeux vidéo basé aux États-Unis, le tournoi a réuni à Shanghai 16 équipes d'élite venues du monde entier pour plus de dix jours de compétition intense. Perfect World Co., Ltd., exploitant exclusif de Dota 2 en Chine continentale, a apporté son soutien à l'organisation et au déroulement du tournoi en Chine.

Ce tournoi a mis en lumière toute la richesse du jeu d'e-sport Dota 2, où la stratégie, le travail d'équipe, la gestion des ressources et la capacité à prendre des décisions en une fraction de seconde peuvent déterminer l'issue d'une partie. Au-delà de la compétition elle-même, TI 2026 a su mêler e-sport, culture, art et vie urbaine pour créer à Shanghai une expérience estivale unique.

Le principal fait saillant a été l'intégration de la culture traditionnelle chinoise dans l'expression visuelle et artistique de l'événement. L'identité visuelle du tournoi s'est inspirée de la broderie traditionnelle et de ses fils dorés, motifs orientaux et textures textiles, afin de faire le lien entre l'histoire de Dota 2 et ce nouveau chapitre qui s'ouvre à Shanghai. Une version brodée à la manière de Suzhou de l'Aegis of Champions, réalisée en quatre mois par l'artiste brodeuse Tang Xiaohong et son équipe, a su encore davantage incarner cette fusion entre artisanat traditionnel et culture de l'e-sport.

« L'e-sport est un pont naturel pour les échanges culturels et la communication mondiale », a déclaré Sam Gu, Directeur général de Perfect World, à l'occasion du tournoi. « En créant un dialogue visuel entre la compétition numérique et l'artisanat traditionnel, nous cherchons à construire un lien fort et bien identifiable entre les événements internationaux d'e-sport et la culture chinoise », a-t-il ajouté.

L'impact de cet événement s'est également fait sentir au-delà de l'enceinte de compétition. Des installations thématiques, des animations destinées aux passionnés d'e-sport et des points de retransmission à travers Shanghai ont relié entre eux les sites emblématiques, les quartiers commerçants, les espaces culturels et les pôles de transport en commun. Selon les organisateurs, les spectateurs, originaires de 73 pays et régions, avaient acheté des billets pour assister à l'événement dès le 25 juin.

TI 2026 a marqué la deuxième édition de The International à Shanghai, après une première en 2019. La métropole chinoise est ainsi la seule ville, hormis Seattle, à avoir accueilli le tournoi plus d'une fois. Cet événement a une nouvelle fois mis en évidence les capacités croissantes de Shanghai dans le domaine de l'e-sport international et son ambition de devenir une plaque tournante mondiale de l'e-sport.

Après plus d'une décennie d'investissements et de promotion soutenus, l'e-sport est devenu l'un des principaux secteurs d'activité de Perfect World. « Nous entendons construire une marque mondiale autour de l'e-sport, regroupant à la fois des tournois internationaux et des expériences immersives, et faire de notre activité e-sport une plateforme vectrice du renforcement de la présence internationale de l'entreprise », a conclu M. Gu.

SOURCE Perfect World

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