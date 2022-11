SHANGHAI, le 17 nov. 2022 /CNW/ -- Shanghai Bangbang Robotics Co. Ltd (Bangbang Robotics), un chef de file mondial dans le domaine des services de fauteuils roulants électriques et de scooter électriques, a été nommé en tête du classement en Asie selon le palmarès de The Information des 50 meilleures entreprises en démarrage les plus prometteuses (TI50) de 2022 .

En tant que l'une des publications des médias technologiques de référence de la Silicon Valley, The Information compte des dizaines de milliers d'abonnés payants dans 84 pays et régions du monde. Le TI50 est une liste annuelle qui sélectionne 50 entreprises du monde entier qui ont le potentiel d'être les entreprises les plus précieuses dans leurs domaines respectifs.

La société BangBang Robotics, dont la valorisation actuelle est estimée à environ 83 millions de dollars, devrait tripler ses revenus en 2022. Avec son développement novateur de fauteuils roulants électriques basés sur l'intelligence artificielle (IA), l'entreprise a été incluse dans le TI50 2022 après analyse de ses revenus actuels, de son modèle d'affaires et de ses perspectives de croissance.

Voici de manière plus détaillée les raisons pour lesquelles Bangbang Robotics a été incluse dans le TI50 2022 :

1. Forte compétitivité des produits :

La compétitivité commerciale de Bangbang Robotics repose sur les avantages des logiciels et du matériel mis au point par l'entreprise.

La chaîne de valeur de Bangbang Robotics intègre la conception en recherche et développement (R-D), la production et les ventes, établissant des bases solides pour que l'entreprise soit concurrentielle sur le marché national et international.

2. Vaste capacité de marché :

BangBang Robotics vend ses fauteuils roulants électriques non seulement en Chine, mais aussi dans plus de 20 autres pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Environ 35 % des ventes proviennent des marchés étrangers.

Parallèlement, la population chinoise âgée de 65 ans et plus représentait environ 12 % de la population totale de la Chine, qui était de 1,4 milliard d'habitants en 2021, en hausse de 8 % par rapport à il y a dix ans. On s'attend à ce que cette population augmente encore davantage à l'avenir.

Compte tenu de la forte demande du marché, Bangbang Robotics, en tant que chef de file de l'industrie, a un énorme potentiel pour servir un plus grand nombre d'utilisateurs au cours des prochaines années.

Fondée en 2016, Bangbang Robotics est le premier fournisseur de services et fabricant mondial d'appareils fonctionnels de réadaptation. Elle a remporté de nombreux prix pour ses innovations, notamment le prix Red Dot pour son fauteuil roulant verticalisateur XZ-Droid. (Cette série de produits n'est pas disponible en Allemagne), et le prix iF Design d'Allemagne pour son fauteuil roulant motorisé Robooter.

