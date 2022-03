SALT LAKE CITY, 8 mars 2022 /CNW/ - The Hemp Blockchain, Inc., une entreprise qui met au point des solutions infonuagiques de pointe visant à accélérer la croissance du secteur du chanvre industriel et à révolutionner la qualité des crédits carbone offerts aux entreprises qui cherchent à compenser leurs émissions de CO2, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec FFES Environmental.

FFES Environmental, une entreprise appartenant à des Autochtones et membre de la Première Nation Sucker Creek de l'Alberta, appuiera The Hemp Blockchain à titre de partenaire dans la catégorie de la justice environnementale dans le cadre de sa proposition lors du concours XPrize Carbon removal doté de bourses totales de 100 millions de dollars. FFES fait partie des tribus des Premières Nations visées par le Traité n o 8 en Alberta, au Canada, et fournira des ressources et des terres favorisant la création de collectivités écologiques durables axées sur la production et la transformation du chanvre.

En « segmentant en jetons » l'information sur la séquestration, l'entreprise augmentera la quantité et la qualité des crédits carbone disponibles offerts aux entreprises qui doivent compenser leur production de CO2 afin de respecter leurs engagements RSE et engagements relatifs et aux facteurs ESG. Les crédits carbone de qualité supérieure seront conçus pour le marché des crédits carbone volontaires et appuyés par la technologie de la chaîne de blocs et la « Carbon Protocol Initiative », de sorte que l'entreprise prévoit de dépasser toutes les normes de validation actuelles.

« La stratégie en matière de justice environnementale de Hemp Blockchain convient parfaitement à nos nouveaux partenaires, a déclaré Dan Higbee, chef de la direction de Hemp Blockchain. Maintenant que nous nous sommes complètement séparés de notre ancien conseil d'administration et que nous avons acquis une participation de 100 % dans l'entreprise, nous pouvons nous concentrer sur les occasions d'affaires qui mettent l'accent sur la planète et les gens avant le profit. Nos nouveaux partenaires et membres du conseil d'administration possèdent l'état d'esprit qui convient et font preuve de l'engagement nécessaire pour guérir les milieux naturels et les collectivités, ainsi que le capital intellectuel et financier pour y parvenir. »

« Nous avons le devoir de nous engager, envers nous-mêmes, nos familles, nos collectivités et nos nations, à tenir compte de la façon dont nos décisions actuelles influeront sur nos descendants. Nous devons bâtir une culture qui respecte l'univers et à travers laquelle nous remercions le Créateur pour notre subsistance. Les valeurs du Seventh Generation Principle tiennent compte de ceux qui ne sont pas encore nés, mais qui hériteront du monde, a déclaré Aaron Pritchard, directeur de FFES Environmental. La terre est un organisme vivant. Nous devons être conscients de la façon dont nous interagissons avec la planète. The Hemp Blockchain cadre tout naturellement avec la croyance des Premières Nations selon laquelle il faut investir dans la planète et les gens avant de penser aux profits. »

L'entreprise a également annoncé un financement de démarrage de 10 millions de dollars, et une ronde de financement de série A est prévue au troisième trimestre de 2022.

À propos de The Hemp Blockchain, Inc

Hemp Blockchain, Inc. met au point des solutions infonuagiques de pointe visant à accélérer la croissance du secteur du chanvre industriel. La plateforme et les applications de Hemp Blockchain permettront de dépasser les solutions existantes au sein d'un secteur agricole présentant des perspectives de croissance importantes qui sont stratégiquement importantes pour de multiples raisons, y compris le développement durable de l'agriculture et la séquestration du carbone, et les besoins croissants pour des crédits compensatoires de carbone. Pour en savoir plus, consultez le site www.thehempblockchain.com .

