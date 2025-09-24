L'investissement de plusieurs millions stimulera la croissance stratégique du portefeuille

LOS ANGELES, 24 septembre 2025 /CNW/ - The h.wood Group, l'entreprise hôtelière basée à Los Angeles connue pour avoir créé certains des lieux de vie nocturne et de restauration les plus exclusifs et culturellement influents au monde, annonce aujourd'hui la clôture d'un investissement majoritaire de la part de DIAFA, une nouvelle société d'investissement d'hôtellerie de luxe basée à Abou Dabi. Ce nouveau cycle de financement fait passer la valorisation de la marque à neuf chiffres et accélère la dynamique d'une valorisation projetée à demi-milliard.

Marquant une étape déterminante pour The h.wood Group et DIAFA, cette alliance stratégique reflète une recherche commune de l'excellence et entame un nouveau chapitre de l'hôtellerie de luxe défini par l'innovation, le raffinement et la résonance culturelle. Cet investissement stratégique permettra à The h.wood Group de poursuivre sa croissance, depuis la présentation de nouveaux concepts visionnaires jusqu'à l'évolution de ses destinations phares, tout en accélérant son expansion au-delà de la côte ouest. Ensemble, The h.wood Group et DIAFA cultivent une nouvelle catégorie d'expériences hôtelières non seulement convoitées à l'échelle mondiale, mais aussi inégalées sur le plan de l'architecture, de l'atmosphère et de la gastronomie.

Fruit de la vision des amis de longue date tous deux originaires de Los Angeles, John Terzian et Brian Toll, The h.wood Group a été fondé en 2008 pour permettre aux clients et aux entrepreneurs avertis de faire vivre leurs concepts haut de gamme et leur passion pour le service. Aujourd'hui, The h.wood Group est reconnu mondialement pour son portefeuille emblématique de hauts lieux de la vie nocturne et de la restauration de luxe - dont Delilah, The Nice Guy et The Bird Streets Club pour n'en nommer que quelques-uns - avec huit établissements à Los Angeles, trois à travers le pays, deux avant-postes internationaux et d'autres prévus à l'horizon.

Alors que les architectes derrière le succès de la marque continueront de façonner activement son avenir, ce nouveau chapitre de l'évolution de la marque est défini par la vision durable et les normes rigoureuses qui ont placé The h.wood Group au sommet de l'hôtellerie de luxe mondiale. Son leadership garantit que l'expansion de la marque est aussi intentionnelle qu'ambitieuse, préservant ainsi l'essence qui rend chaque destination singulière. Au cours de la prochaine année, The h.wood Group lancera de nouveaux concepts dans des marchés clés comme Dallas, New York, Miami et d'autres grandes villes du pays. En octobre prochain, Delilah, le supper club remis au goût du jour de The h.wood Group, fera ses débuts à Dallas, devenant le quatrième établissement de la marque aux côtés de son navire amiral West Hollywood, et de ses avant-postes de Miami et de Las Vegas.

L'ouverture du Delilah Dallas en 2025 marquera le premier d'une série de lancements très attendus pour le groupe en 2026 et au-delà, y compris l'ouverture du Delilah New York et l'expansion de l'enseigne The Nice Guy à Miami et à Newport Beach. Ce financement permettra également à The h.wood Group de renforcer sa présence dans la grande région de Los Angeles avec l'intention de dévoiler une nouvelle expérience gastronomique japonaise sur Sunset Boulevard, situé dans ce qui était autrefois l'avant-poste iconique de la vie nocturne du groupe, Booty Bellows, qui après 13 ans en tant que rendez-vous incontournable à Los Angeles, a officiellement refermé ses portes en janvier 2025 pour faire place à la prochaine génération de The h.wood Group - et un nouveau concept d'établissement à Brentwood, en plus d'améliorations aux établissements phares existants tels que Delilah et l'opulent nightclub, Poppy.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec DIAFA pour devenir sa première entreprise hôtelière officielle », déclarent Brian Toll et John Terzian, cofondateurs de The h.wood Group. « Quand on pense à The h.wood Group, on pense au luxe authentique, et nous sommes honorés d'étendre notre présence bien au-delà de la côte ouest alors que DIAFA s'aventure dans le secteur de l'hôtellerie de luxe. »

Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier pour The h.wood Group. Allen Matkins et Dechert ont agi à titre de conseillers juridiques respectifs.

Pour en savoir plus sur The h.wood Group, visitez le site https://hwoodgroup.com/ .

À propos de The h.wood Group

The h.wood Group est une entreprise de marketing hôtelier et lifestyle basée à Los Angeles qui possède un portefeuille emblématique de lieux de vie nocturne et de restauration de luxe. Né de la vision d'amis de longue date tous deux originaires de Los Angeles, John Terzian et Brian Toll, The h.wood Group a été fondé en 2008 pour permettre aux clients et aux entrepreneurs avertis d'apporter leurs concepts haut de gamme et réfléchis et leur passion pour le service. De Delilah à The Nice Guy, en passant par ĐiĐi et Harriet's, The h.wood Group exploite certaines des enseignes les plus emblématiques du monde. Avec huit sites à Los Angeles, trois à travers le pays, trois nouveaux concepts qui devraient ouvrir l'année prochaine et d'autres projets prévus à l'horizon, The h.wood Group prend rapidement de l'expansion grâce à son portefeuille multi-concept qui répond parfaitement à divers marchés. Cette croissance est tirée par les valeurs fondamentales de la marque : design différenciateur, service d'exception et ambiance palpable, qui se combinent pour créer des moments extraordinaires pour chaque client.

L'expérience The h.wood Group est reconnue bien au-delà des murs de ses établissements, grâce à son travail comme l'un des producteurs d'événements les plus réputés au monde. Passionné d'art, de mode, de sport et de divertissement, l'approche exclusive de The h.wood Group en matière de service et de storytelling associent les marques, les audiences et les talents à certains des événements culturels les plus emblématiques au monde, dont Coachella, F1 Las Vegas, Miami et Austin, amfAR Cannes, Art Basel et plus encore. The h.wood Group offre des services d'image de marque, de restauration, de production événementielle et de marketing lors d'événements privés et de éphémères internationaux, qui reflètent et façonnent la culture pop à l'échelle locale et mondiale.

Site web : https://hwoodgroup.com/

Instagram : @hwoodgroup

Contact avec les médias : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2043842/hwoodgroup_logo_Logo.jpg

SOURCE The h.wood Group