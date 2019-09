The Green Organic Dutchman et Caliper Foods annoncent les résultats favorables d'une étude pharmacocinétique portant sur leur technologie de cannabinoïdes hydrosolubles

Une étude a comparé la technologie de cannabinoïdes hydrosolubles de Caliper Foods (en instance de brevet), Caliper CBD, à du CBD dans une huile porteuse

Une biodisponibilité 4,5 fois plus élevée que le CBD dans l'huile porteuse a été observée

Une absorption élevée a été observée dans les 15 minutes pour Caliper CBD, comparativement à 45 minutes pour une huile CBD

TORONTO et DENVER, le 9 sept. 2019 /CNW/ - The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (la « société » ou « TGOD ») (TSX:TGOD) (US:TGODF), important producteur de cannabis de qualité supérieure certifié biologique, et Caliper Foods (auparavant Stillwater Foods), grand fournisseur de produits cannabinoïdes hydrosolubles, dévoilent les résultats d'une étude pharmacocinétique (PC) préliminaire portant sur Caliper CBD, une poudre hydrosoluble de conception exclusive, insipide et inodore, qui se mélange à n'importe quel aliment ou boisson.

TGOD compte commercialiser des cristaux cannabinoïdes solubles à compter de décembre 2019 dans le cadre de sa gamme de produits d'infusion à base de cannabis. La société a déjà mis au point des formules à effet rapide axées sur cette technologie pour divers produits : thés, dosettes, articles à mâcher et boissons. Aux États-Unis, Caliper Foods compte commercialiser Caliper CBD, sa propre ligne de produits à dosage précis hydrosolubles, cet automne.

Dans le cadre de l'étude, la moitié des participants se sont vu administrer 30 mg de poudre de CBD hydrosoluble dans une tasse d'eau, et les autres ont reçu 30 mg de CBD dispersé dans une huile TCM. Des échantillons sanguins ont été prélevés à des moments précis sur six heures. Les premiers résultats font état d'un taux d'absorption 4,5 fois supérieur pour les personnes ayant consommé Caliper CBD, comparativement à celles ayant pris du CBD avec l'huile porteuse. Aussi, un effet rapide d'au plus 15 minutes a été observé, comparativement à une action en 45 minutes pour l'huile.

TGOD et Cliper Foods mèneront sous peu une étude clinique PC de confirmation (phase 1A) sur l'innocuité et l'efficacité de la technologie de Caliper au sein du portefeuille grandissant de produits biologiques de TGOD, qui comporte des boissons, des thés, des infusions et des capsules. L'étude sera réalisée en collaboration avec un établissement universitaire américain de premier plan.

« Nous sommes ravis des résultats de l'étude PC. Ils révèlent une biodisponibilité accrue et confirment la stabilité de notre technologie exclusive de CBD, qui peut infuser à la fois du CBD et du THC, a indiqué Keith Woelfel, Directeur de la recherche et du développement chez Caliper Foods. Notre équipe de recherche et développement travaille en étroite collaboration avec TGOD à la prochaine phase de l'étude clinique. Si elle confirme les résultats PC à l'échelle d'autres produits, nos gammes Caliper et TGOD occuperont une place de choix sur le marché. »

« Les résultats de cette étude PC préliminaire ont de quoi réjouir, car ils attestent de la constance et de la précision de la technologie exclusive de Caliper Foods qui est déjà disponible au Colorado et que TGOD commercialisera au Canada. Les premières données indiquent qu'en intégrant du CBD à cette technologie, on augmente considérablement le taux d'absorption par rapport au CBD infusé dans l'huile. Voilà qui élargit les possibilités pour les marchés de l'usage médicinal et de l'usage récréatif destiné aux adultes. Les consommateurs et les patients sont de plus en plus informés et nous entendons capitaliser sur le marché des produits biologiques infusés au CBD et au THC en nous basant sur la recherche clinique et la science, a commenté le Dr Rav Kumar, Directeur scientifique de TGOD. Nous attendrons avec impatience les résultats de la phase 1A de l'étude clinique, juste à temps pour la nouvelle vague de légalisation au Canada (Cannabis 2.0). »

La technologie de Caliper se décline en une gamme de solutions hydrosolubles et acaloriques à action rapide, qui permettent d'infuser facilement des cannabinoïdes dans des aliments et des boissons. Conçue pour être absorbée rapidement dans le flux sanguin, la substance a aussi une fin d'action prévisible, ce qui donne lieu à une expérience constante, contrôlée et sûre. Le cannabis est naturellement liposoluble, mais présente un goût plutôt amer. Or, la technologie de Caliper élimine la nécessité de recourir à des molécules lipidiques ou à un excédent de sucre pour masquer l'amertume. Elle permet donc de consommer des produits sains à saveur intacte - sans ajout de graisse, de sucre ou d'arômes artificiels.

TGOD jouit d'une entente exclusive avec Caliper Foods pour exploiter sous licence la technologie de cette dernière, ainsi que d'autres technologies et formulations exclusives applicables aux boissons et aux aliments dans le cadre de produits de consommation emballés infusés aux cannabinoïdes à l'échelle du Canada. L'entente couvre des activités de distribution vers certains territoires internationaux en dehors des États-Unis.

À propos de la société The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD) (US: TGOD) est une société cotée en bourse dont les activités de production de cannabis biologique de qualité supérieure sont axées sur les marchés du cannabis médical au Canada, en Europe, dans les Caraïbes et en Amérique latine, ainsi que sur le marché des consommateurs adultes canadiens. TGOD procède également à la production de chanvre et d'huile CBD biologiques au Canada, en plus de distribuer ces produits à l'échelle de l'Union européenne grâce à sa filiale en propriété exclusive, HemPoland. La société cultive du cannabis de qualité supérieure certifié biologique selon les principes de l'agriculture naturelle et durable. TGOD réalise des tests en laboratoires pour s'assurer que les patients ont accès à des produits normalisés, sécuritaires et d'une qualité constante. La capacité de production de TGOD est actuellement de 219 000 kg, mais la construction de nouvelles installations de culture et de traitement d'une superficie totale de 152 695 m2 est en cours en Ontario, au Québec, en Jamaïque et au Danemark.

Les actions ordinaires de TGOD et les bons de souscription émis en vertu de l'acte du 1er novembre 2017 se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles TGOD et TGOD.WT, respectivement.

Pour plus de renseignements sur The Green Organic Dutchman Holdings Ltd, rendez-vous au www.tgod.ca.

À propos de Caliper Foods

Caliper Foods est une société d'aliments fonctionnels qui se spécialise dans la fabrication, la transformation et la distribution d'ingrédients et de produits de consommation solubles emballés infusés aux cannabinoïdes. Sa division chargée de la vente aux consommateurs (Caliper Consumer Goods) produit et vend sa propre ligne de produits comestibles infusés au CBD dérivé du chanvre. Son premier produit infusé au CBD, Caliper CBD, sera commercialisé à travers les États-Unis à l'automne 2019. Sa division de commerce interentreprises (Caliper Commercial Ingredients) fabrique une gamme de produits exclusifs avec des formulations spécifiques de CBD provenant du chanvre pouvant être dissouts dans l'eau. Ces produits rencontrent les normes les plus serrées ainsi que les standards de documentation requis pour les experts en produits de consommation emballés. L'entreprise est également liée à Stillwater Brands, le fabriquant basé au Colorado de produits infusés au THC et CBD tels Ripple, Stillwater Gummy Supplements et Stillwater Teas & Coffee.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés de ce communiqué de presse contiennent de l'« information prospective » au sens prévu par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur des études cliniques à venir, des énoncés sur la production future ainsi que des énoncés sur les produits offerts par la société dans tout territoire et le rendement de la société dans le futur. Les énoncés prospectifs contiennent généralement des termes tels que « planifier », « continuer », « escompter », « prévoir », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer », « potentiel », « proposé » et autres mots semblables et utilisent des verbes comme « peut/pourrait », « sera/aura » pour parler de certains événements ou contextes. Ce ne sont que des projections. Plusieurs hypothèses ont mené aux conclusions ou aux prévisions fournies dans les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs s'appuient sur les opinions et les estimations de l'équipe de direction au moment où ils ont été formulés. Différents risques, incertitudes et autres facteurs pourraient créer d'importantes divergences entre les événements ou les résultats réels et ce qui a été prévu dans ces énoncés. La société n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, et décline expressément toute obligation et tout engagement à cet égard, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Ni le TSX ni ses fournisseurs de services de réglementation (tels qu'ils sont définis dans les politiques de la Bourse de Toronto) ne pourront être tenus responsables de l'exactitude ou de la validité de ce communiqué de presse.

SOURCE The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

Renseignements: COORDONNÉES: The Green Organic Dutchman, Relations avec les médias : Sébastien Bouchard, sbouchard@tgod.ca, 647 272-2476 ; Relations avec les investisseurs : Anthony Davis, adavis@tgod.ca, 905 304-4201, poste 336; Caliper Foods, B Public Relations, caliper@wearebpr.com