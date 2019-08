The Green Organic Dutchman effectue son premier envoi à l'Ontario Cannabis Store

Dans un récent sondage mené par Hill & Knowlton, plus de 50 % des consommateurs pour usage récréatif estimaient qu'il était important que leur cannabis soit biologique. Le cannabis de TGOD est cultivé dans les sols vivants exclusifs à la société, en conformité avec des principes naturels et sans irradiation. Les processus de culture de la société bénéficient également d'une certification biologique de Pro-Cert et d'ÉCOCERT, deux organismes de certification de premier plan, ce qui assure les consommateurs d'une expérience sécuritaire, constante et agréable.

TGOD a tout d'abord offert ce cannabis uniquement à un petit groupe de patients, nommé le Cercle des cultivateurs, mais la société a récemment commencé à le vendre aux patients médicaux à l'échelle du pays. La société a également signé des ententes d'approvisionnement avec l'Alberta et la Colombie-Britannique.

À propos de la société The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD) (US: TGOD) est une société cotée en bourse dont les activités de production de cannabis biologique de qualité supérieure sont axées sur les marchés du cannabis médical au Canada, en Europe, dans les Caraïbes et en Amérique latine, ainsi que sur le marché des consommateurs adultes canadiens. TGOD procède également à la production de chanvre et d'huile CBD biologiques au Canada, en plus de distribuer ces produits à l'échelle de l'Union européenne grâce à sa filiale en propriété exclusive, HemPoland. La société cultive du cannabis de qualité supérieure certifié biologique selon les principes de l'agriculture naturelle et durable. TGOD réalise des tests en laboratoires pour s'assurer que les patients ont accès à des produits normalisés, sécuritaires et d'une qualité constante. La capacité de production de TGOD est actuellement de 219 000 kg, mais la construction de nouvelles installations de culture et de traitement d'une superficie totale de 152 695 m2 est en cours en Ontario, au Québec, en Jamaïque et au Danemark.

Les actions ordinaires de TGOD et les bons de souscription émis en vertu de l'acte du 1er novembre 2017 se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles TGOD et TGOD.WT, respectivement.

Pour plus de renseignements sur The Green Organic Dutchman Holdings Ltd, rendez-vous au www.tgod.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés de ce communiqué de presse contiennent de l'« information prospective » au sens prévu par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, les énoncés qui portent sur la disponibilité des produits à l'Ontario Cannabis Store ou chez d'autres détaillants, sur les plans d'offrir certains produits dans diverses provinces, sur la capacité de production future, sur la réception de permis ou de licences, sur la disponibilité des produits offerts par la société dans toute région et sur le rendement de la société dans le futur. Les énoncés prospectifs contiennent généralement des termes tels que « planifier », « continuer », « escompter », « prévoir », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer », « potentiel », « proposé » et autres mots semblables et utilisent des verbes comme « peut/pourrait », « sera/aura » pour parler de certains événements ou contextes. Ce ne sont que des projections. Plusieurs hypothèses ont mené aux conclusions ou aux prévisions fournies dans les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs s'appuient sur les opinions et les estimations de l'équipe de direction au moment où ils ont été formulés. Différents risques, incertitudes et autres facteurs pourraient créer d'importantes divergences entre les événements ou les résultats réels et ce qui a été prévu dans ces énoncés. La société n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, et décline expressément toute obligation et tout engagement à cet égard, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Ni le TSX ni ses fournisseurs de services de réglementation (tels qu'ils sont définis dans les politiques de la Bourse de Toronto) ne pourront être tenus responsables de l'exactitude ou de la validité de ce communiqué de presse.

