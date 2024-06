THE GLEN GRANT DÉVOILE LA COLLECTION THE GLASSHOUSE& : UNE NOUVELLE GAMME PRESTIGE METTANT EN VEDETTE LES WHISKIES ÉCOSSAIS SINGLE MALT LES PLUS VIEUX DU PORTEFEUILLE PERMANENT

La collection The Glasshouse, qui comprend des whiskies The Glen Grant de 21 ans d'âge, ainsi que de nouvelles expressions de 25 et 30 ans d'âge, célèbre le vieillissement exceptionnel des whiskies The Glen Grant

ROTHES, Écosse, 11 juin 2024 /CNW/ - Le whisky écossais single malt de The Glen Grant, niché au cœur de Speyside, dévoile aujourd'hui la collection The Glasshouse : une nouvelle gamme de prestige mettant en vedette les expressions les plus vieilles de la collection permanente de la distillerie. Au whisky écossais single malt de 21 ans d'âge de The Glen Grant s'ajoutent ceux de 25 et 30 ans d'âge de The Glen Grant pour former une collection de rares single malts qui célèbrent le vieillissement inégalé des whiskies de la distillerie de plus de 180 ans.

La collection The Glasshouse est née de l'héritage du précurseur visionnaire de The Glen Grant, James Grant, dit « The Major ». Voyageur passionné, « The Major » était un innovateur charismatique et excentrique qui a visité des destinations du monde entier, de l'Afrique australe aux sommets de l'Himalaya. À chaque aventure, il ramassait des fleurs et des plantes, les ramenant en Écosse et dans ses vastes serres d'inspiration victorienne, construites en 1886, pour protéger et cultiver les plantes les plus précieuses et délicates, tout comme les entrepôts de la distillerie le font avec ces spiritueux exquis depuis des décennies.

C'est ce qui a inspiré la collection The Glen Grant Glasshouse, composée de trois whiskies single malt rares, créée pour saisir l'essence de la serre de The Major. Chaque expression reflète un moment distinct de la journée, de la première lumière de l'aube jusqu'au clair de lune, en utilisant la lumière à l'intérieur de la serre comme métaphore du caractère de chaque spiritueux exceptionnellement vieilli.

Le lancement de cette nouvelle collection marque une étape importante pour The Glen Grant, alors que le légendaire maître distillateur Dennis Malcolm, officier de l'Empire britannique approche de sa retraite après plus de six décennies dans l'industrie du whisky écossais. La collection The Glasshouse marquera le lancement des derniers whiskies élaborés sous la direction de Dennis, mais son héritage sera préservé et honoré par son successeur, Greig Stables, qui a travaillé en étroite collaboration avec Dennis au cours des 18 dernières années et a joué un rôle central dans la création de la nouvelle collection.

« Travailler aux côtés de Dennis depuis près de deux décennies a été un parcours incroyable, et je lui suis profondément reconnaissant de ses idées et de ses conseils, a déclaré M. Stables. En devenant maître distillateur, je porte avec moi les leçons apprises et la vision qui a guidé ce parcours. Je suis honoré de diriger The Glen Grant dans ce nouveau chapitre et je suis emballé et enthousiasmé par ce qui s'en vient. Maintenant que nous présentons ces whiskies rares et vieillis, je suis ravi de pouvoir montrer à quel point les spiritueux de The Glen Grant vieillissent bien au fil du temps, maintenant le caractère et l'intégrité de la marque. En l'honneur de ce lancement et de l'héritage de Dennis, j'aimerais lui porter un toast en lui remettant notre double médaille d'or des 25 ans d'âge. »

DÉCOUVREZ LA COLLECTION THE GLASSHOUSE

Chaque whisky de prestige soigneusement vieilli de la collection The Glasshouse est affiné dans des barils de bourbon de chêne américain et des fûts de xérès Oloroso dans les murs sacrés du plus ancien entrepôt de fardage de pierre traditionnel de la distillerie. Nos alambics en cuivre à grands becs et nos purificateurs de refroidissement à l'eau distinctifs, qui garantissent que seules les vapeurs les plus raffinées sont recueillies, créent l'essence distincte et délicate des pommes vertes épicées pour lesquelles The Glen Grant est reconnu. Le caractère des trois whiskies, de 21, 25 et 30 ans d'âge, représente un voyage dans le cycle de la lumière du jour à l'intérieur de la serre et met en valeur le potentiel de vieillissement du spiritueux de The Glen Grant.

Le Glen Grant de 21 ans d'âge représente la première lumière dans la serre, saisissant la qualité délicate et éthérée de la lumière matinale. Tout comme la première lumière du jour insuffle la vie dans le jardin, cette expression incarne un caractère frais et vibrant avec une explosion de fruits tropicaux, des notes de beurre crémeux et un fini crème brûlée durable qui définissent ce single malt, vous transportant et vous immergeant dans la lumière, avec une touche de raffinement. Embouteillé avec un titre alcoométrique volumique de 46 %, de couleur naturelle et non filtré à froid, il encapsule la chaleur suggestive et aromatique semblable au soleil qui illumine la journée.

Alors que la lumière de l'heure d'or brille sur la serre, une nouvelle expression de The Glen Grant, le distingué whisky de 25 ans d'âge, prend vie. Comme le soleil couchant qui projette son éclat chaud, ce whisky se dévoile avec une douceur veloutée. Il incarne l'essence des fruits à noyau séchés et des notes de caramel, chaque gorgée révélant des arômes distinctement sucrés. Creusez plus profondément et découvrez de riches saveurs de chocolat noir, d'orange zestée, de chêne et de muscade, pour obtenir un fini d'épices chaudes avec une subtile touche de fumée douce. Élevée pendant 25 ans de vieillissement, embouteillée avec un titre alcoométrique volumique de 46 %, de couleur naturelle et non filtrée à froid, cette expression incarne la chaleur suggestive et aromatique qui rappelle le soleil couchant doucement sur la serre pendant l'heure d'or. Tout comme les derniers rayons de la lumière du jour caressent le paysage, ce whisky capture l'essence de la chaleur persistante et des teintes dorées.

Alors que le crépuscule descend sur nous, nous sommes transportés à la serre, baignés d'un clair de lune, tranquilles, mais animés de mouvements de lumière et d'ombre. C'est à ce moment, nous découvrons le Glen Grant de 30 ans d'âge, rare et exquis, avec un bouquet de tons riches, complexes et de chêne et un fini profond et distinctif. Mûri pendant 30 ans, ce whisky rare et évocateur se déploie avec des couches complexes de chêne, tissé avec des notes de nectarine, de miel et de fruits séchés, évoquant un sentiment d'indulgence intemporelle. Chaque gorgée révèle la profondeur de sa maturité, comme des saveurs de sucre demerara et une danse veloutée et crémeuse sur le palais, menant à un fini irrésistiblement doux et fruité qui persiste, donnant le goût d'y revenir. Embouteillé avec un titre alcoométrique volumique de 48 %, de couleur naturelle et non filtré à froid, ce spiritueux de 30 ans d'âge accueille formidablement les tons frais du clair de lune sur la serre.

UNE JOURNÉE DANS LA SERRE : UNE EXPLORATION DE LUMIÈRE AVEC LACHLAN TURCZAN

Pour marquer le lancement de cette expression historique, The Glen Grant s'est associé à l'artiste Lachlan Turczan pour créer une nouvelle installation intitulée « A Day in the Glasshouse » (une journée dans la serre) dans sa série immersive, « Optical Resonance » (résonance optique). Les sculptures cymatiques novatrices de Turczan utilisent la lumière et l'eau, un élément fondamental du processus de distillation, pour créer des réflexions fascinantes. « A Day in the Glasshouse » est représentée en trois volets, chacun reflétant les facettes uniques d'un whisky différent dans la prestigieuse gamme. Ce partenariat artistique, qui est une ode à l'âge individuel, au caractère et au moment de la journée associés à chaque spiritueux, plonge les amateurs dans un parcours expérientiel multisensoriel pour rehausser l'expérience de dégustation de chaque expression, s'harmonise magnifiquement avec l'engagement de The Glen Grant à s'inspirer du monde entier.

« Mon exploration de la collection The Glen Grant Glasshouse est enracinée dans ma pratique artistique qui explore les phénomènes de lumière liquide. J'ai été inspiré par l'histoire fascinante de James Grant, dit "The Major", dont les voyages et la passion pour la préservation font écho à mes propres intérêts. Grâce à la résonance optique, j'ai voulu mettre en évidence les nuances du changement de lumière tout au long de la journée, jumelées à chaque whisky. Des douces ondulations de l'aube incarnant l'expression de 21 ans d'âge aux motifs cymatiques envoûtants de l'expression de 30 ans d'âge, mes sculptures d'eau et de lumière offrent une expérience sensorielle immersive qui invite les amateurs à découvrir la confluence de l'art, de la science et de l'artisanat du whisky de renommée mondiale. »

DISPONIBILITÉ

La collection The Glasshouse sera disponible dans certains marchés dans le monde, comprenant les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Asie à compter de 2024. Joignant l'expression de 21 ans d'âge (prix de détail suggéré de 360 $ US), l'expression de 25 ans d'âge sera disponible à un prix de détail suggéré de 1 000 $ US et l'expression de 30 ans d'âge à un prix de détail suggéré de 3 000 $ S.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Instagram @theglengrant .

À PROPOS DE THE GLEN GRANT

Les frères James et John Grant ont fondé The Glen Grant en 1840. Il s'agissait de la première distillerie de la ville de Rothes, dans le Speyside. Ils ont laissé un héritage empreint d'ingéniosité en construisant le premier chemin de fer du nord de l'Écosse et en installant l'éclairage électrique à la fois dans la distillerie et dans toute la ville. En 1872, l'héritier James Grant, dit « The Major », un innovateur charismatique doublé d'un voyageur aventureux, leur succède à la tête l'entreprise. Au cours de ses voyages intrépides à travers le monde, il a fait des découvertes inspirantes qui ont conduit à la création de son très cher jardin des splendeurs de 27 acres anglo-saxonnes, le seul jardin de distillerie de ce type en Écosse. Inspiré par son splendide jardin, il a imaginé un single malt différent, en concevant de grands alambics élancés combinés à des purificateurs d'eau uniques pour créer le profil d'arôme évocateur qui définit aujourd'hui encore le whisky écossais single malt The Glen Grant.

Aujourd'hui, c'est notre maître distillateur qui honore à l'esprit passionné de The Glen Grant. L'équipe de The Glen Grant continue de combiner tradition et innovation pour préserver le caractère rare des whiskies, qui sont entièrement élaborés sur le site de la distillerie, de l'orge à la bouteille, pour assurer la plus haute qualité.

À PROPOS DE CAMPARI AMERICA

Campari Group est un acteur majeur de l'industrie internationale des spiritueux, misant sur un portefeuille de plus de 50 marques de qualité supérieure et haut de gamme distribuées selon les priorités à l'échelle internationale, régionale et locale.

Les priorités mondiales, qui sont au cœur des préoccupations du groupe, comprennent Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier.

Fondé en 1860, le groupe est aujourd'hui le sixième plus grand joueur mondial du secteur des spiritueux de qualité supérieure. Campari Group, qui mise sur un réseau de distribution mondial et exerce des activités dans plus de 190 pays à travers la planète, se positionne comme chef de file en Europe et en Amérique.

La stratégie de croissance du groupe vise à combiner la croissance organique résultant de l'établissement d'une marque forte et la croissance externe grâce à l'acquisition de marques et d'entreprises choisies.

Campari Group, dont le siège social est situé à Milan, en Italie, possède 22 usines à travers le monde et exploite son propre réseau de distribution dans 23 pays. L'entreprise emploie environ 4 000 personnes.

Les actions de la société mère Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont inscrites à la bourse italienne depuis 2001.

