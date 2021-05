The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. célèbre son 100e anniversaire

Le 10 mai 1921, John Dickinson Schneider, alors âgé de 23 ans, a fondé JDS Inc. en utilisant une presse à imprimer dans le sous-sol de la maison de ses parents, à Chicago. Au cours des décennies qui ont suivi, il a dirigé l'entreprise en s'appuyant sur des principes inflexibles de dignité de la personne, de service et de qualité, tout en l'adaptant et en la faisant évoluer jusqu'à ce qu'elle jouisse aujourd'hui d'une présence mondiale dans le secteur des produits et services médicaux. Vers la fin de sa carrière, dans un geste de pure générosité, il a légué son entreprise à ses employés pour qu'ils agissent en tant que protecteur. Et de cette façon, il a laissé un héritage, un héritage qui ne se limite pas à des documents stériles, des cadres de gestion rigoureux ou des histoires de peur. M. Schneider et son épouse, Minnie Schneider, ont laissé un héritage que chaque associé continue à honorer chaque jour.

« Aujourd'hui marque un moment unique dans le temps : un moment qui a eu une incidence sur nos vies et celle de millions de personnes dans le monde qui dépendent de nos produits et services pour vivre dans la dignité, a déclaré V. George Maliekel, président et PDG de JDS Inc. Notre culture d'entreprise est l'expression vivante de l'héritage des Schneider. Notre culture définit le caractère de notre entreprise. Elle nous guide dans les décisions que nous prenons, le travail que nous faisons, la manière dont nous interagissons et nous servons nos clients et la communauté mondiale. »

JDS Inc. et les sociétés d'exploitation de Hollister Incorporated et KMT Medical célèbreront l'anniversaire du centenaire tout au long de 2021 au moyen d'activités mondiales visant à inspirer ses associés et ses clients et à les relier à l'héritage des Schneider.

Hollister Limited est une société indépendante détenue par ses employés qui met au point, fabrique et commercialise des produits et des services de soins de santé dans le monde entier. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des produits médicaux avancés pour les soins de stomie, d'incontinence, et les soins intensifs, ainsi que des programmes et des services de santé innovants, mais aussi du matériel pédagogique à l'attention des patients et des professionnels de la santé. Basée à Libertyville, dans l'Illinois, elle possède des centres de fabrication et de distribution sur trois continents et vend ses produits dans près de 80 pays. Hollister est une filiale en propriété exclusive de The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.), une entreprise centenaire. Hollister est guidée par la mission commune de JDS Inc. qui consiste à rendre la vie plus gratifiante et plus digne pour les personnes qui utilisent ses produits et services. www.Hollister.com .

KMT Medical est un groupe de sociétés fournissant des services de soins de santé à domicile aux consommateurs. En collaboration avec des cliniciens, les entreprises se sont engagées à respecter les décisions cliniques tout en fournissant des produits de haute qualité, un savoir-faire inégalé et des services personnalisés. Annoncée en 2017, KMT Medical est une filiale en propriété exclusive de The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). Les sociétés de KMT Medical sont guidées par des politiques opérationnelles cohérentes avec la mission et la vision de sa société mère, The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. www.kmtmedical.com.

Meredith Castro

Communications d'entreprise

[email protected]

224 358-7631

