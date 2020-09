The Fertility Partners collabore avec des cliniques de fertilité de calibre international pour faciliter l'échange des meilleures pratiques médicales, stratégiques et opérationnelles, pour promouvoir les activités de recherche et développement et pour offrir un large éventail d'outils administratifs. L'objectif de TFP est d'obtenir les meilleurs résultats cliniques à l'échelle mondiale, d'acquérir une réputation d'excellence à l'international et d'offrir une expérience exceptionnelle aux employés et aux patients. Le modèle de partenariat de TFP encourage les médecins et leurs équipes à se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, soit d'offrir des soins et des services de fertilité de la plus haute qualité.

Le fondateur, directeur général et président exécutif de TFP, le Dr Andrew Meikle, commente : « Catherine Welch et Sequence46 partagent les valeurs et les objectifs cliniques de TFP, c'est pourquoi nous sommes très heureux de créer ce partenariat. Grâce à leurs technologies éprouvées, nous serons en mesure d'accroître le nombre de grossesses, de réduire les risques de fausse couche, de faciliter le transfert d'un seul embryon à la fois (limitant ainsi les risques pour la santé posés par les grossesses gémellaires et triples) et de réduire le nombre de cycles de FIV nécessaires pour une grossesse réussie. Les avantages pour nos patients sont évidents, pensons notamment à la réduction potentielle du temps requis pour concevoir et à la réduction des coûts liés aux cycles multiples. »

Catherine Welch, fondatrice et directrice générale de Sequence46 (S46), ajoute : « nous sommes ravis d'accueillir The Fertility Partners dans la famille de Sequence46 puisque nous poursuivons actuellement le développement du dépistage génétique sur le marché canadien. Le leadership de The Fertility Partners est reconnu dans le domaine de la fertilité; nous sommes impatients d'entamer ce partenariat et de travailler en étroite collaboration avec eux. C'est par la coopération, l'éducation des patients et les activités de recherche et développement sur plusieurs sites que nous parviendrons à accroître l'accès au dépistage génétique et à augmenter le taux de réussite des traitements de fertilité, tout en offrant des soins de première qualité dans leur réseau pancanadien de cliniques de FIV. »

« Depuis sa création, Sequence46 a développé des relations et partagé des activités de recherche et développement avec un réseau constitué des meilleurs laboratoires de FIV en Amérique du Nord, afin d'offrir les tests de dépistage génétique les plus innovants, tout en garantissant le meilleur rapport qualité-prix aux patients. », mentionne Gary Nakhuda, cofondateur du Olive Fertility Centre et directeur de The Fertility Partners chez S46. Il poursuit : « l'investissement de TFP lance une nouvelle phase dans les services de fertilité au pays. Les patients canadiens auront désormais accès aux diagnostics préimplantatoires les plus avancés, de même qu'aux technologies émergentes, notamment à une version non invasive du dépistage génétique préimplantatoire (PGT-A). »

À propos de The Fertility Partners : The Fertility Partners est une nouvelle entreprise qui se lance dans la création d'un réseau nord-américain de cliniques de fertilité reconnues. TFP vise à devenir le partenaire commercial de calibre international de choix pour les spécialistes de la FIV et de la médecine prénatale; ceci dans le but d'obtenir les meilleurs résultats cliniques, d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'offrir une expérience exceptionnelle pour les patients. TFP offre un soutien administratif et un environnement médical, scientifique, professionnel et commercial collaboratif et synergique à ses cliniques partenaires. https://www.thefertilitypartners.com/

À propos de Sequence46 : Sequence46, un laboratoire de dépistage génétique certifié par le Colledge of American Pathologists, est basé à Los Angeles en Californie. Sequence46 a été fondé par des experts de la fertilité, de l'embryologie et de la génétique qui se sont engagés à offrir une gamme de soins complète aux patients grâce aux plus récentes avancées scientifiques et aux technologies de pointe. L'équipe de Sequence46 est passionnée par l'innovation et la recherche dans le domaine de la génétique appliquée à la reproduction; son objectif est d'améliorer les résultats de la FIV et d'aider les familles à concevoir des bébés en santé grâce au dépistage génétique préimplantatoire (PGT). https://www.sequence46.com/

