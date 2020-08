The Fertility Partners annonce un partenariat financier totalisant 90 $ millions

The Fertility Partners collabore avec des cliniques de fertilité de calibre international pour faciliter l'accès aux meilleures pratiques médicales, stratégiques et opérationnelles, pour promouvoir les activités de recherche et développement, de même que pour offrir un large éventail d'outils administratifs. L'objectif de TFP est d'obtenir les meilleurs résultats cliniques à l'échelle mondiale, d'acquérir une réputation d'excellence à l'international et d'offrir une expérience exceptionnelle aux employés de même qu'aux patients.

Des sociétés de financement par capitaux propres, des investisseurs particuliers, la haute direction de TFP et la Banque de Montréal ont pris des engagements de financement par capitaux propres. Les principaux investisseurs sont Peloton Capital Management, basé à Toronto, au Canada et Heal Partners Trust, basé à Sydney, en Australie. Morrison Park Advisors et Asia Principal Capital (APC) ont agi à titre d'agent de la société pour obtenir le financement en capital, tandis que Blake, Cassels & Graydon LLP et Deloitte ont agi comme conseillers. La Banque de Montréal a également contribué par une offre de financement par emprunt afin de soutenir l'établissement de la plateforme de TFP.

Mike Murray, associé directeur général de Peloton Capital Management, déclare : « The Fertility Partners est le troisième investissement dans le fonds inaugural de PCM. Nous sommes très heureux de nous associer à cette équipe de direction exceptionnelle et à son fondateur. Il s'agit d'un secteur de la santé très dynamique et en pleine croissance. Nous entendons mettre notre expertise en matière d'opérations à profit pour soutenir les plans de croissance de TFP, tandis que les capitaux supplémentaires contribueront à leur expansion. »

Peter Chapman, cofondateur et chef de la direction chez Asia Principal Capital, ajoute : « nous avions contribué financièrement aux projets d'Andrew dans le passé, alors qu'il travaillait chez dentalcorp. C'est avec grand plaisir que nous lui offrons à nouveau notre soutien alors qu'il applique avec succès le même modèle de partenariat à une autre importante plateforme du secteur de la santé. »

« Ces investissements démontrent la confiance de ces institutions envers notre modèle de partenariat, de même qu'envers notre proposition de valeur et notre approche générale. Nous sommes profondément reconnaissants de ce généreux soutien de la part de nos partenaires investisseurs. Nous apprécions leur engagement à appuyer la création d'un réseau de cliniques et de médecins réputés et spécialisés en fertilité, afin d'offrir des soins d'excellente qualité aux patients canadiens. », commente le Dr Andrew Meikle, fondateur, PDG et président exécutif chez TFP. Le président et directeur financier de TFP, le Dr Steve Yuzpe, explique : « nous sommes actuellement en pourparlers avec plusieurs cliniques de fertilité réputées, et ce financement nous permettra d'agir rapidement et de bâtir une solide plateforme de collaboration et de croissance. »

À propos de The Fertility Partners : The Fertility Partners (TFP) est une nouvelle entreprise qui se lance dans la création d'un réseau nord-américain de cliniques de fertilité reconnues. TFP vise à devenir le partenaire commercial de calibre international de choix pour les spécialistes de la FIV et de la médecine prénatale; ceci dans le but d'obtenir les meilleurs résultats cliniques, d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'offrir une expérience exceptionnelle pour les patients. TFP offre un soutien administratif et un environnement médical, scientifique, professionnel et commercial collaboratif et synergique à ses cliniques partenaires. Pour de plus amples informations, visitez www.thefertilitypartners.com.

À propos de Peloton Capital Management : Peloton Capital Management est une société privée de financement par capitaux propres. PCM privilégie une philosophie d'investissements à long terme et opte pour une stratégie sectorielle pour s'associer avec les fondateurs et les équipes de direction afin d'aider à mettre sur pied des entreprises exceptionnelles et créer des rendements attrayants pour ses investisseurs. PCM travaille principalement avec des entreprises nord-américaines des secteurs des services de santé, des services financiers et des produits et services de consommation. Basée à Toronto, au Canada, PCM a été créée et est dirigée par une équipe possédant une vaste expérience du capital-investissement. Pour de plus amples informations, visitez www.pelotoncapitalmanagement.com.

À propos de Morrison Park Advisors : Morrison Park Advisors Inc. (MPA) est la principale banque d'investissement indépendante au Canada. MPA se concentre exclusivement sur les intérêts de ses clients, ce qui comprend notamment l'utilisation de son capital comme outil de résolution de problèmes. MPA se spécialise dans le marché intermédiaire canadien et les situations difficiles, et depuis sa fondation, il y a quinze ans, les équipes de MPA ont conseillé un large éventail transactions d'entreprises et de mandats stratégiques. MPA offre à ses clients une portée nationale et internationale grâce à ses alliances avec DNA Capital à Montréal et IMAP (International M&A Partnership). Pour de plus amples informations, visitez www.morrisonpark.com.

À propos de Asia Principal Capital : APC offre du capital financier et intellectuel, une solide expérience opérationnelle et des conseils stratégiques aux entreprises en croissance. Pour de plus amples informations, visitez www.apcl.com.

À propos de Blakes : Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (Blakes) sert une clientèle diversifiée à l'échelle nationale et internationale. Son réseau intégré de bureaux permet à ses clients d'accéder à toute la gamme des services qu'offre le cabinet dans presque tous les secteurs du droit des affaires. Grâce à ses clients, Blakes se voit régulièrement décerner des prix et accéder au sommet des classements. En 2020, Blakes s'est classé en tête de l'indice de notoriété de la marque des cabinets d'avocats canadiens d'Acritas pour la cinquième année consécutive; cette distinction lui a été attribuée six fois en tout. Blakes a également reçu le plus grand nombre de classements dans le premier échelon par champ de pratique de tous les cabinets d'avocats canadiens dans Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business. En 2019, le cabinet a été nommé cabinet d'avocats de l'année pour le Canada lors des Who's Who Legal Awards pour une onzième année consécutive. En outre, The Canadian Legal Lexpert Directory, le guide par excellence des avocats du Canada, continue de reconnaître nos avocats à titre de leaders dans leurs champs de pratique. Pour de plus amples informations, visitez www.Blakes.com.

