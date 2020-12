The Fertility Partners est le partenaire commercial de choix pour les cliniques de fertilité de premier plan en Amérique du Nord. (CNW Group/The Fertility Partners). The Fertility Partners partage une vision commune avec ses cliniques partenaires et leur fournit un accès aux meilleures pratiques médicales, stratégiques et opérationnelles en investissant dans les technologies les plus innovantes, en promouvant les activités de recherche et développement et en leur offrant un soutien administratif synergique. Le modèle de partenariat de TFP permet aux médecins et à leurs équipes de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire offrir des soins et des services de fertilité axés sur les patients et d'une qualité exceptionnelle.

« À mesure que nous étendons notre couverture du marché et notre présence géographique au pays, notre objectif demeure d'obtenir les meilleurs résultats cliniques à l'échelle mondiale, d'acquérir une réputation d'excellence à l'international et d'offrir une expérience exceptionnelle à nos patients et nos employés », déclare le Dr Andrew Meikle, fondateur, PDG et directeur exécutif chez TFP. Il ajoute, « nous sommes ravis d'entreprendre ce partenariat avec le Kelowna Regional Fertility Centre et l'Aurora Reproductive Care. Ces acquisitions permettent à The Fertility Partners d'étendre les soins à la région Interior/South Okanagan de la Colombie-Britannique, de même qu'en Saskatchewan, ce qui constitue une part importante de notre mission qui consiste à fournir des soins de fertilité de qualité partout au Canada. »

Seul établissement de soins de fertilité complets en Saskatchewan, l'Aurora Reproductive Care fournit des soins ultramodernes grâce à son laboratoire de diagnostic desservant le marché local. Le Dr Adrian Gamelin, co-fondateur d'Aurora Reproductive Care, explique : « Notre laboratoire a été développé par des chefs de file de l'industrie et constitue un élément essentiel de notre réussite médicale et du succès de notre clinique. » La Dre Allison Case, l'autre co-fondatrice d'Aurora Reproductive Care, ajoute : « Depuis nos débuts, notre objectif a été de prodiguer avec compassion des soins de grande qualité aux Saskatchewanais. Ce partenariat nous permettra d'améliorer sans cesse nos pratiques et de fournir davantage de services à notre communauté. »

« En tant que partenaire commercial de choix au Canada, il est important pour nous de choisir des cliniques partenaires qui partagent notre mission et notre engagement envers des soins axés sur les patients. », souligne le Dr Meikle, « nous étions très heureux de trouver ce genre de partenariat avec Aurora et KRFC. »

Fondé en 2008, le Kelowna Regional Fertility Center formait déjà une alliance avec Olive Fertility, un des chefs de file de la FIV au Canada et une des cliniques partenaires de The Fertility Partners. « Nous sommes heureux de poursuivre notre relation avec Olive Fertility et d'étendre notre partenariat avec The Fertility Partners, une organisation reconnue pour son approche collaborative. Ce partenariat avec The Fertility Partners nous permettra d'accroître nos connaissances et de poursuivre notre engagement en faveur de l'innovation et d'une expertise en matière de soins de fertilité. », mentionne la Dre Katherine Wise, co-fondatrice et directrice médicale chez KRFC.

« Nous admirons l'engagement de KRFC envers la croissance et l'innovation des services de fertilité et leur approche axée sur les patients. Nous sommes persuadés qu'ils contribueront au renforcement de notre plateforme en vue de notre croissance à venir. », déclare le Dr Al Yuzpe, président et directeur financier de TFP. « L'acquisition de KRFC consolide notre partenariat actuel et raffermit notre engagement mutuel envers des soins de santé de qualité supérieure. », conclut-il.

À propos de The Fertility Partners

The Fertility Partners (TFP) est une nouvelle entreprise créant un réseau nord-américain de cliniques de fertilité de premier plan. Le regroupement compte désormais huit cliniques réparties sur 20 sites dans cinq provinces. La croissance future du réseau prévoit des acquisitions supplémentaires, des cliniques de novo, et le développement de services de proximité. L'entreprise vise à devenir le partenaire commercial de premier plan pour les spécialistes de la FIV et de la médecine prénatale; dans l'objectif d'obtenir les meilleurs résultats cliniques, d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'offrir une expérience exceptionnelle pour les patients. À ses cliniques partenaires, TFP offre un soutien administratif et un environnement médical, scientifique, professionnel et commercial collaboratif et synergique.

Pour de plus amples informations, visitez : www.thefertilitypartners.com.

À propos de Aurora Reproductive Care

Aurora Reproductive Care est une clinique de fertilité de pointe située au cœur de Saskatoon, en Saskatchewan. Notre tout nouveau laboratoire d'embryologie dispose d'équipements de pointe et des plus récentes technologies en matière de qualité de l'air afin de créer l'environnement idéal pour le développement des embryons. En tant que seul établissement de soins complets en santé reproductive de la Saskatchewan, notre mission est de fournir avec compassion les meilleurs soins de fertilité qui soient, et ce, dans un environnement confortable, accueillant et inclusif. Chez Aurora, notre équipe de professionnels dévoués, constituée de médecin, d'infirmières, de technologistes médicaux et de personnel de soutien hautement qualifiés, s'engage à aider les patients à obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de fertilité.

Pour de plus amples informations, visitez : https://auroraivf.ca/.

À propos du Kelowna Regional Fertility Center

Le Kelowna Regional Fertility Centre dispose d'une équipe médicale multidisciplinaire constituée de médecins, d'infirmières, de technologistes médicaux et d'andrologues formés dans les domaines de l'évaluation et du traitement de l'infertilité.

Pour de plus amples informations, visitez : http://www.kelownafertility.ca/.

