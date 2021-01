The Fertility Partners accueille un autre centre de FIV, The Toronto Institute For Reproductive Medicine, à son réseau en expansion et acquiert la banque de sperme ReproMed

Avec cette acquisition, The Fertility Partners, fondé en 2019, poursuit la consolidation de son objectif de devenir le partenaire de choix des cliniciens et des chercheurs, et constitue le réseau de cliniques de fertilité et de services connexes qui connaît la croissance la plus rapide au pays. Le réseau couvre tous les aspects de la médecine de la reproduction, propose une vaste gamme de diagnostics en laboratoire et s'appuie sur l'expertise de médecins, chercheurs, embryologistes et andrologues de renommée internationale. Depuis juillet 2020, le regroupement compte neuf cliniques disposant de laboratoires de FIV complets, réparties sur 21 sites dans cinq provinces.

À titre de partenaire de choix pour les cliniques de fertilité de premier plan en Amérique du Nord, The Fertility Partners a pour objectif d'assister ses cliniques partenaires en partageant les meilleures pratiques médicales, stratégiques et opérationnelles, en investissant dans les plus récentes technologies, en promouvant les activités de recherche et développement et en offrant un soutien administratif synergique. Le modèle de partenariat de TFP permet aux médecins et aux équipes de soins de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, soit prodiguer des soins de fertilité de qualité supérieure axés sur les patients.

« Le Dr Alfonso Del Valle et son équipe se consacrent à l'obtention des meilleurs résultats cliniques qui soient et à la prestation de soins empreints de compassion aux patients », commente le Dr Andrew Meikle, fondateur, directeur général et président de TFP. Il ajoute : « Avec des valeurs en parfaite adéquation avec la philosophie de TFP, le TTIRM et ReproMed auront sans contredit une incidence positive sur nos objectifs d'obtenir les meilleurs résultats cliniques à l'échelle mondiale, d'atteindre une réputation d'excellence à l'international et d'offrir une expérience exceptionnelle à nos patients et à nos employés. »

L'équipe du TTIRM s'engage depuis 1990 à innover et à rechercher les procédures et les technologies les plus innovantes et les plus efficaces en matière de traitement de l'infertilité, ce qui a aidé des milliers de couples à réaliser leur rêve de fonder une famille.

« Les équipes du Toronto Institute for Reproductive Medicine et de ReproMed sont ravies de pouvoir s'appuyer sur notre succès de plusieurs décennies dans la prestation de soins d'excellente qualité à nos patients et de s'associer à d'autres fournisseurs et centres de soins de fertilité de premier plan. », déclare le Dr Alfonso P. Del Valle, MD FRCS(C), fondateur et directeur médical chez TTIRM et ReproMed. « En joignant le réseau de TFP, nous souhaitons renforcer notre capacité à fournir des services et des expériences de qualité supérieure aux patients d'ici et de partout dans le monde. », ajoute-t-il.

« Grâce au solide leadership du Dr Del Valle, les équipes de TTIRM et de ReproMed ont développé une pratique qui suscite l'admiration; connue pour ses taux élevés de grossesses réussies et dont les résultats de recherche sont reconnus partout dans le monde, » soutient le Dr Al Yuzpe, médecin-chef chez TFP. « Nous sommes ravis de les accueillir au sein du réseau de TFP. Nous sommes persuadés qu'ils apporteront une contribution significative à notre objectif commun de développer les services et d'améliorer l'expérience des patients dans le domaine de la fertilité. », conclut-il.

À propos de The Fertility Partners

The Fertility Partners (TFP) est une nouvelle entreprise qui s'est lancée dans la création d'un réseau nord-américain de cliniques de fertilité de premier plan. Le regroupement compte désormais neuf cliniques réparties sur 21 sites dans cinq provinces canadiennes. Le réseau prévoit l'acquisition de cliniques de FIV supplémentaires et de cliniques de novo, de même que le développement des services connexes. L'entreprise souhaite devenir le partenaire commercial de choix pour les spécialistes de la FIV et de la médecine prénatale; ceci dans l'objectif d'obtenir les meilleurs résultats cliniques, d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'offrir une expérience exceptionnelle aux patients. À ses cliniques partenaires, TFP offre un soutien administratif et un environnement médical, scientifique, professionnel et commercial collaboratif et synergique. www.thefertilitypartners.com

À propos du Toronto Institute For Reproductive Medicine et de ReproMed

La mission commune du Toronto Institute For Reproductive Medicine (TTIRM) et de ReproMed est d'offrir des soins de santé complets, de qualité supérieure et empreints de compassion pour le traitement de l'infertilité tant chez l'homme que chez la femme. Les médecins et les professionnels des équipes de TTIRM et de ReproMed s'engagent depuis 1990 à fournir des technologies de reproduction et des techniques chirurgicales de pointe, ce qui leur a permis d'aider des milliers de couples à réaliser leur rêve de devenir parents. TTIRM et ReproMed sont à l'avant-garde des sciences de la reproduction grâce à des taux élevés de grossesses réussies et des résultats de recherche reconnus internationalement. Les installations de TTIRM et ReproMed sont situées dans l'ouest de la région du Grand Toronto (RGT). www.repromed.ca

