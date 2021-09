The Economist Group lance l'entreprise Economist Impact

LONDRES, 29 septembre 2021 /CNW/ - The Economist Group a annoncé aujourd'hui le lancement d'Economist Impact, une entreprise qui s'associera à des sociétés, à des gouvernements et à des organismes sans but lucratif de premier plan pour apporter des changements sociétaux positifs.

Dans cette offre unique, Economist Impact réunit 75 ans d'expérience en recherche sur les politiques fondées sur des données probantes et la créativité d'une marque médiatique de confiance pour mobiliser un auditoire mondial inégalé de cadres influents. Economist Impact fournit les perspectives, l'innovation et l'influence dont les décideurs ont besoin pour accélérer les progrès dans notre monde en évolution rapide.

De concert avec ses collaborateurs, Economist Impact suscite des réflexions collectives sur trois thèmes clés de la transformation systémique - le développement durable, la santé et l'évolution de la mondialisation - et conçoit déjà des partenariats pluriannuels pour un éventail de clients qui leur permettront de jouer un rôle de leader sur la scène mondiale. À titre d'exemple, mentionnons l'initiative Back to Blue avec la Nippon Foundation, qui vise à protéger la santé des océans, et le programme Jigsaw de Google, qui a pour but de mettre fin à la cyberviolence contre les femmes. Parmi les autres partenaires d'Economist Impact figurent la Deutsche Bank, BP, Infosys et Amgen.

Christoph Woermann, chef de la direction du marketing, Deutsche Bank Corporate Bank a fait les commentaires suivants : « Economist Impact jouit d'une grande crédibilité, grâce à ses cinq principes fondamentaux : rigueur, fiabilité, recherche, portée et sujets concrets. » Notre partenariat primé relie un public engagé de trésoriers du monde entier, soutenant le rôle de la Deutsche Bank en tant que Global Hausbank. »

Le lancement de la nouvelle entité fait suite au solide rendement de The Economist Group en 2021 - le groupe a enregistré un bénéfice d'exploitation de 41,8 millions de livres sterling, soit une hausse de 8,9 millions de livres sterling ou de 27 % par rapport à l'année précédente -, ce qui lui a permis d'être bien positionné pour poursuivre une croissance rentable à long terme. Ces résultats découlent d'un recentrage sur sa mission de faire progresser les choses. La création d'Economist Impact en tant qu'entreprise mondiale axée sur les données probantes constitue un élément clé de la stratégie du groupe.

Voici la déclaration de Lara Boro, chef de la direction de The Economist Group :

« Pour surmonter les difficultés et saisir les occasions dans notre monde contemporain, les dirigeants d'aujourd'hui doivent tenir des conversations sur les sujets d'importance. Economist Impact est conçue pour fournir aux décideurs les connaissances approfondies et la plateforme fiable dont ils ont besoin pour le faire.

S'appuyant sur notre patrimoine et notre vaste expertise, Economist Impact constitue la dernière étape de l'évolution de The Economist Group. Nous sommes très enthousiastes quant à son potentiel, et nous sommes fiers que tant de marques et d'institutions mondiales établissent déjà des partenariats Impact et choisissent de travailler avec nous. »

Voici la déclaration de Claudia Malley, directrice générale des partenariats d'Economist Impact :

« Le monde connaît actuellement un important changement de paradigme. Pour paver la voie, nous avons créé un nouveau modèle unique de partenariat.

Grâce à une solide combinaison d'analyses fondées sur des données probantes, d'innovation créative et d'influence mondiale inégalée, nous pouvons recentrer les conversations, repenser les solutions aux problèmes du monde et offrir des occasions de progresser. Non seulement nous créons de la valeur pour les organisations avec lesquelles nous travaillons, mais nous avons aussi une incidence à l'échelle planétaire. »

À propos d'Economist Impact

Economist Impact allie la rigueur d'un groupe de réflexion à la créativité d'une marque médiatique pour mobiliser un auditoire influent à l'échelle mondiale. Nous croyons que les analyses fondées sur des données probantes peuvent susciter des débats, élargir les perspectives et accélérer des progrès. Les services offerts par Economist Impact existaient auparavant au sein de The Economist Group en tant qu'entités distinctes, y compris EIU Thought Leadership, EIU Public Policy, Economist Events, EBrandConnect et SignalNoise.

Notre bilan s'étend sur 75 ans dans 205 pays. En plus d'offrir des récits créatifs, de l'expertise en matière d'événements, des solutions conceptuelles et des produits médiatiques de pointe, nous fournissons de la conception de cadres, des analyses comparatives, des analyses d'impact économique et social, des prévisions et des modélisations de scénarios, ce qui rend Economist Impact tout à fait unique sur le marché. Pour en savoir plus, consultez le site www.economistimpact.com.

À propos de The Economist Group

Déterminé à favoriser les progrès, The Economist Group s'appuie sur une analyse mondiale approfondie et de grande qualité qui couvre l'ensemble de ses activités. Le groupe, qui compte 25 bureaux dans 14 pays et qui sert une clientèle et un auditoire mondiaux et influents, conçoit des produits numériques et imprimés, organise des événements mondiaux et offre aux clients et aux consommateurs une gamme d'abonnements et d'autres services. Ses activités phares comprennent la revue The Economist et les entités Economist Intelligence, Economist Education et Economist Impact.

Holly Donahue

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1634542/Economist_Logo.jpg

SOURCE The Economist Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Holly Donahue, [email protected], +44 (0)7715621079