The Brattle Group améliore son offre concurrentielle en embauchant quatre économistes à Bruxelles

BRUXELLES, 16 novembre 2020 /CNW/ - The Brattle Group a annoncé aujourd'hui que quatre économistes de la société de conseil sur la concurrence Hexagon Economics avaient joint son bureau de Bruxelles. Laurent Eymard s'est joint à titre de directeur, Jean-Gabriel Despeyroux, d'associé principal, Dr Bernhard Enzi, d'associé et Dorien Thomaes, d'analyste de recherche.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces économistes talentueux au sein de notre équipe européenne spécialisée en matière de concurrence », a expliqué Konstantin Ebinger, directeur de Brattle et directeur en chef du bureau de Bruxelles. « Laurent et ses collègues constituent un ajout formidable à notre groupe de Bruxelles, grâce à leur expertise dans les domaines des fusions, de l'aide publique, des litiges civils, et plus encore. Leur arrivée améliore notre offre auprès de nos clients français, tout en nous permettant d'offrir des services dans un plus large éventail de domaines multiterritoriaux européens, dans un contexte où nous continuons d'élargir notre plateforme concurrentielle mondiale. »

« En Brattle, l'équipe d'Hexagon Economics a trouvé un domicile formidable, a ajouté M. Eymard. La plateforme mondiale de Brattle nous permet de tirer parti des services que nous offrons à nos clients de toute l'Europe, tout en conquérant de nouveaux territoires, comme le marché canadien-français. Nous espérons connaître de nombreuses années de croissance et de succès continus ensemble. »

Avant de fonder Hexagon en 2019, M. Eymard a passé 12 ans au sein de MAPP Economics (dont deux ans à titre de partenaire). Il se concentre principalement sur le marché francophone en Europe, surtout en France et en Belgique. M. Eymard conseille ses clients sur la façon d'aviser les autorités de la concurrence de fusions complexes, surtout dans les cas nécessitant une analyse de la dynamique de la concurrence locale ou de données sur les soumissions. Il possède une vaste expérience dans de nombreux secteurs, dont les télécommunications, le transport aérien et les biens de consommation courante. Il a notamment travaillé pour des défendeurs et des demandeurs dans des litiges très médiatisés concernant des pratiques concertées et des questions complexes d'abus de position dominante.

Jean-Gabriel Despeyroux porte son attention sur les questions relatives aux fusions, à l'antitrust et à l'évaluation de dommages devant la Commission européenne, l'Autorité de la concurrence en France et d'autres administrations. Il a travaillé dans un grand nombre de secteurs, notamment la vente au détail, l'énergie, les plateformes en ligne, les télécommunications, les soins à domicile et les soins personnels, la construction et les matériaux de construction et les produits pharmaceutiques.

L'expérience des services-conseils de Dr Bernhard Enzi va des fusions mettant en jeu des questions horizontales et verticales à l'aide publique et aux dossiers d'abus de position dominante, en passant par des enquêtes sur des cartels et des suivis de litiges en dommages-intérêts devant divers tribunaux nationaux et autorités de la concurrence, notamment en France et aux Pays-Bas.

Dorien Thomaes a travaillé sur différents projets portant sur des pratiques restrictives et des abus de position dominante. Elle aide à effectuer des analyses qualitatives et quantitatives pour aider des clients à trouver les arguments économiques solides nécessaires pour s'attaquer aux enjeux antitrust auxquels ils font face, qu'ils concernent l'application des lois publiques ou privées.

