La nouvelle formule des Beurres corporels est maintenant certifiée végétalienne; ils sont fabriqués avec au moins 95 % d'ingrédients d'origine naturelle, et sont offerts dans des pots entièrement recyclables, faits de plastique PET recyclé à 100 %, dont du plastique issu du commerce communautaire et équitable en Inde, et dotés de couvercles en aluminium. Avec ces changements, la gamme de produits bien-aimée reste fidèle à ce qui lui a permis d'atteindre le statut de gamme culte, soit des parfums délicieux et de grande qualité, tous les Beurres corporels contenant du beurre de karité issu du commerce communautaire et équitable au Ghana.

Pour souligner l'engagement global de la marque à améliorer les standards des produits grâce à une actualisation des ingrédients et à des emballages durables, une solide campagne de marketing a été créée, célébrant le relancement des Beurres corporels ainsi que tous les corps et leurs besoins. Dans la foulée de ce relancement de produits, The Body Shop invite les consommateurs à « répandre l'amour » - pour eux-mêmes avec un Beurre corporel, et pour les autres avec un encouragement unique visant à inciter à l'action.

« Nos Beurres corporels ont constamment évolué au fil du temps pour mieux répondre aux besoins de nos clients, a déclaré Hilary Lloyd, vice-présidente, Marque et activisme, The Body Shop. Notre ambition d'offrir des emballages de produits contenant au moins 75 % de plastique recyclé après consommation pour 2022 et notre objectif d'être 100 % végétaliens d'ici 2023 ont été des moteurs essentiels de ce relancement historique. Nous ne saurions être plus fiers des efforts déployés pour l'amélioration de nos produits, et nous avons estimé qu'il était important de renforcer notre message par une solide campagne de marketing répandant la nouvelle partout, afin de célébrer à la fois tous les corps, l'amour et nos nouveaux Beurres corporels. »

Les Beurres corporels font peau neuve

L'efficacité, la formule et l'emballage des nouveaux Beurres corporels ont été améliorés. Ils procurent une hydratation qui dure 96 heures et sont offerts en quatre textures, adaptées aux différents besoins de la peau : beurre onctueux, riche, très riche et extrêmement riche.

Beurre onctueux : conçu pour les peaux normales

Nouvelle fragrance! Rose anglaise

Nouvelle fragrance! Fraise

Pamplemousse rose

Clémentine

Beurre riche : conçu pour les peaux sèches et sensibles

Nouvel ingrédient! Avocat

Nouvelle fragrance! Mangue

Lait d'amande

Moringa

Beurre très riche : conçu pour les peaux très sèches

Nouvelle fragrance! Argan

Noix de coco

Olive

Karité

Beurre extrêmement riche : conçu pour les peaux extrêmement sèches

Chanvre

La campagne Répandre l'amour

Pour appuyer le relancement des Beurres corporels, The Body Shop a travaillé avec l'agence Odysseus Arms, qui appartient à des femmes et est certifiée WBENC[1], à la création d'une campagne nord-américaine intégrée à grande incidence encourageant les consommateurs à « répandre » la bonté, la gaieté, l'égalité, l'influence et, idéalement, leur vision d'un monde meilleur. Après tout, au cœur de ce qui est positif dans ce monde, il y a quelqu'un qui prend soin de sa personne. « Répandre l'amour » est une plateforme dynamique encourageant la positivité et la participation et invitant le public à faire partie de quelque chose de plus grand.

La campagne est soutenue par une chanson et une vidéo produites pour l'occasion par le réalisateur de vidéoclips primé Alan Ferguson, qui est connu pour son travail avec des artistes de renommée mondiale comme Beyoncé, Lizzo et Janelle Monáe.

Le concept a été élaboré de façon à tenir compte de l'objectif de la marque The Body Shop, la vidéo mettant en vedette des créatrices de danse méconnues de TikTok : Tracy « OJ » Joseph , Layla Muhammed , Sunjai Williams et Amari Smith . Les artistes donnent vie à la campagne parmi les interprètes aux différents types de corps, sous la direction d'un chorégraphe et directeur artistique de renom, Jemel McWilliams. Son travail a été présenté sur des scènes partout dans le monde, notamment lors des cérémonies de remise de prix les plus courues d'Hollywood.

La vidéo présente une distribution diversifiée de personnes créatrices de contenu sur TikTok qui chantent et dansent au rythme de la pièce originale « Spread Love » (Répandez l'amour), un hymne riche et puissant qui procure autant de plaisir que le fait de répandre une bonne dose de beurre corporel. Les artistes donnent vie à la campagne parmi les interprètes aux différents types de corps, sous la direction d'un chorégraphe et directeur artistique de renom, Jemel McWilliams. Son travail a été présenté sur des scènes partout dans le monde, notamment lors des cérémonies de remise de prix les plus courues d'Hollywood.

Par le chant et la danse, les artistes donnent vie à l'idée selon laquelle il faut se nourrir pour répandre l'amour. La production comprenait également une distribution et une équipe de tournage diversifiées, majoritairement composées de femmes et de personnes non binaires. Le contenu produit célèbre la diversité des corps, tandis que le groupe unique de danseurs montre comment ils répandent les Beurres corporels et l'amour. Le 29 septembre, les consommateurs seront également invités à participer. Les personnes créatrices de contenu sur TikTok montreront à leurs abonnés comment répandre l'amour avec la danse #SpreadLoveScoop. Ces derniers seront encouragés à publier sur leurs propres réseaux, en utilisant la chanson originale des Beurres corporels et le mot-clic #SpreadLoveScoop, pour avoir la chance de gagner un approvisionnement d'un an de Beurres corporels.

Présentation et soutien

Les efforts de marketing intégrés soutiennent la campagne au moyen de médias sociaux payants et organiques, de vidéos en continu, de publicités numériques extérieures, d'un volet balado, d'échantillons et de présence à l'achat.

Les nouveaux Beurres corporels sont offerts à The Body Shop et à l'adresse TheBodyShop.com depuis le 8 septembre 2021, au prix de détail moyen de 24 $ pour un contenant de 200 ml.

À PROPOS DE THE BODY SHOP INTERNATIONAL

Fondée en 1976 par Dame Anita Roddick à Brighton, en Angleterre, The Body Shop est une marque de beauté mondiale et détient la certification B CorpMC. The Body Shop cherche à apporter des changements positifs dans le monde en offrant du maquillage ainsi que des produits de soins pour la peau, corporels et capillaires de haute qualité, inspirés par la nature et fabriqués de façon éthique et durable. Pionnière de la philosophie selon laquelle les affaires peuvent être une force du bien, la marque est toujours animée par cette conviction. The Body Shop exploite environ 3 000 points de vente au détail dans plus de 70 pays. Tout comme Aesop, Avon et Natura, The Body Shop fait partie de Natura & Co, un groupe mondial de cosmétiques à canaux et marques multiples soucieux d'engendrer des changements économiques, sociaux et environnementaux. Les quatre entreprises formant le groupe se sont engagées à générer des retombées économiques, sociales et environnementales positives.

Pour en savoir plus, consultez le site www.thebodyshop.com. Pour rester en contact avec The Body Shop sur les médias sociaux, suivez @thebodyshopnorthamerica sur Instagram et TikTok.

1 Le Women's Business Enterprise National Council (WBENC) est un organisme sans but lucratif de premier plan dont la mission est d'aider les entreprises appartenant à des femmes à prospérer. La certification WBENC atteste qu'une entreprise est détenue, dirigée, exploitée et gérée à au moins 51 % par une ou plusieurs femmes.

