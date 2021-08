That'so est le fier partenaire officiel d'Occupation Double dans l'Ouest

MONTRÉAL, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - La marque italienne That'so est fière d'annoncer qu'elle sera l'un des partenaires de la 15e édition de la télé-réalité Occupation Double. Pour une deuxième année consécutive, That'so, entreprise de produits haut de gamme en autobronzants, soins de peau et en maquillage se spécialisant dans la sublimation du teint, assurera la mise en beauté des candidates et des candidats sur le tapis rouge ainsi que tout au long de l'émission.

« Nous sommes heureux de commanditer pour une deuxième année Occupation Double! Les produits That'so ont été conçus pour une routine personnalisée s'adaptant aux besoins des différents types de peau. En tant que partenaire esthétique, nous désirons mettre en valeur les carnations uniques de chaque candidat et sublimer leur beauté tout au long de l'émission! », explique Cynthia De Michele, Directrice Ventes et Marketing de MDM Cosmétiques, entreprise québécoise distribuant la marque au Canada.

Les candidats s'amuseront à découvrir les soins That'so cet automne comme l'incontournable spray autobronzant On The Go, la mousse autobronzante Glam Body à effet immédiat et le Glowy Gold, une huile sèche scintillante qui illumine la peau et les nouveaux Face Up, des fonds de teint en spray à effet filtre de beauté.

En plus de son implication lors de la saison, That'so sera présente au tapis rouge et à la finale d'Occupation Double Dans L'Ouest. Trois artistes maquilleuses renommées réaliseront les mises en beauté des candidats avec les produits That'so, dont les ingrédients sont extraits de plantes, de fruits et d'essences naturelles. C'est le 19 septembre dès 18h30 que vous pourrez voir les réalisations beauté de That'so sur les candidats lors du fameux tapis rouge de la célèbre télé-réalité.

That'so est une marque spécialisée dans la production de cosmétiques de haute qualité conçus, créés et fabriqués exclusivement en Italie. Distribués au Canada par l'entreprise MDM Cosmétiques, tous les produits That'so sont conçus selon le concept de « Fast Beauty » : proposant des formulations innovantes alliant qualité et facilité d'application. That'so s'engage également à lutter contre la pollution et à utiliser des technologies de pointe dans la création de ses produits. Les produits That'so sont disponibles en salon de beauté et également sur www.thatsoitaly.com

