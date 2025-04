Prime Factors et Thales élargissent leur collaboration pour aider leurs clients à créer plus rapidement des applications de paiement sécurisées grâce au BCSS et au HSM payShield de Thales

EUGENE, Oregon, le 15 avril 2025 /CNW/ - Prime Factors et Thales ont annoncé aujourd'hui que Thales offrirait le système de sécurité des cartes bancaires (BCSS) de Prime Factors - une solution logicielle qui aide à simplifier l'orchestration de la sécurité des paiements dans les applications de paiement sur mesure - via ses réseaux de distribution mondiaux.

« Nous sommes impatients de fournir des outils à nos clients pour mettre en œuvre la sécurité des paiements rapidement et facilement, a déclaré Todd Moore, vice-président, Produits de sécurité des données chez Thales. « Le BCSS offre une solide infrastructure de sécurité des paiements côté application et est remarquablement complémentaire du HSM payShield de Thales. « Le BCSS aide à accélérer le développement d'applications et à simplifier la conformité à la sécurité. Ce système comprend par ailleurs des intégrations préconstruites avec le HSM payShield de Thales qui facilitent la mise en œuvre et la gestion de la sécurité matérielle pour les paiements. »

Le BCSS offre une fonctionnalité de sécurité prête à l'emploi pour aider les développeurs à créer des applications de paiement sécurisées en une fraction de temps, notamment :

Solide gestion des clés de paiement et stockage sécurisé

Contrôles d'accès granulaires fondés sur les rôles et application des autorisations

Fonctionnalité de consignation et de production de rapports d'audit

API de haut niveau et flux de travail préconçus pour intégrer rapidement les MSM de payShield

haut niveau et flux de travail préconçus pour intégrer rapidement les MSM de payShield Équilibrage de la charge intégré dans les déploiements infonuagiques, sur place et hybrides de HSM

« Lorsque Thales a lancé son service HSM de paiement infonuagique, il est devenu évident que le BCSS était un facteur de différenciation clé, a déclaré James Torjussen, gestionnaire de produits payShield chez Thales. « La fonctionnalité d'équilibrage des charges et la flexibilité de déploiement de BCSS permettent à nos clients communs de mieux gérer les migrations infonuagiques - en déplaçant en douceur la capacité, les fonctions spécifiques ou les environnements spécifiques vers le nuage, à un rythme qui convient à leur entreprise, sans redéveloppement d'applications complexes. Le BCSS couvre de façon transparente les déploiements infonuagiques et hybrides en nuage et offre de solides capacités de basculement qui réduisent les délais, les coûts et les risques de migration infonuagique. »

« Le BCSS, qui a passé l'épreuve des vérificateurs de la sécurité pendant des décennies, est la solution idéale pour les entreprises qui construisent et gèrent leurs propres applications de paiement », a déclaré Jose Diaz, vice-président, Produits et services chez Prime Factors et ancien chef de la stratégie de paiement chez Thales. « Le BCSS aide les entreprises à générer des revenus plus rapidement, à atténuer les risques et à réduire les coûts de mise en œuvre, ainsi que le coût total de possession, au fil du temps. Le soutien aux partenaires du canal Thales en vue d'aider les entreprises à simplifier l'infrastructure de sécurité des paiements semble être une étape naturelle dans nos plus de 30 ans de collaboration continue avec Thales. »

Pour en savoir plus, lisez le résumé technique de la solution ou consultez notre site Web.

