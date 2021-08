TGTA annonce la construction des premiers espaces de bureaux du projet Esplanade Cartier signé Prével

MONTRÉAL, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la société immobilière TGTA, en partenariat avec Prével, annonce le début de la construction des premiers espaces de bureaux du projet Esplanade Cartier. Cet immeuble à bureaux de 70 000 pieds carrés fait partie d'un complexe multifonctionnel qui regroupe aussi des espaces résidentiels, commerciaux et communautaires. Situé au pied du pont Jacques-Cartier, il constitue le premier d'une suite de trois immeubles à bureaux qui pourront totaliser jusqu'à 600 000 pieds carrés et borderont la rue De Lorimier, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque.

Ces nouveaux espaces offriront des solutions optimales et novatrices qui permettront aux entreprises de s'adapter aux nouvelles réalités du marché et aux aspirations de leurs employés.

Un pôle d'emplois à la porte du centre-ville de Montréal

Situé dans l'arrondissement Ville-Marie, le secteur connaît une transformation majeure autant pour l'habitation que pour les espaces commerciales et de bureaux. TGTA, en collaboration avec Colliers, souhaite attirer les entreprises œuvrant, entre autres, dans des secteurs en forte croissance et qui contribuent à la vitalité économique de Montréal, dont le multimédia et les jeux vidéo, les télécommunications et les technologies de l'information, l'intelligence artificielle et les sciences de la vie.

Attraits pour les entreprises et les futurs travailleurs

Fenestration abondante

Parcours sans contact

Traitement de l'air au UVC

Plusieurs fenêtres ouvrantes

Possibilité de terrasse privée

Stationnement pour vélos avec douches

Stationnement sous-terrain

À côté d'une station de métro

Multiples pistes cyclables

Citations

« Nous sommes très fiers d'associer TGTA à Prével afin de réaliser un projet responsable et durable, axé sur la communauté, la mixité et la mobilité. Forts de notre expérience au sein d'autres projets d'envergure dont le O Mile Ex, nous sommes confiants que les entreprises d'ici et d'ailleurs souhaiteront s'y installer afin de permettre à leurs employés, leurs clients et leurs partenaires de profiter d'un cadre moderne, urbain et résolument tourné vers l'avenir. » - Martin Galarneau, associé, TGTA.

« La venue de TGTA nous permet de bonifier notre vision du quartier vivant et animé que nous souhaitons créer à Esplanade Cartier. Ils ont l'expertise pour concrétiser un pôle d'emploi unique à Montréal qui complètera, avec les volets commerciaux et communautaires, un endroit où il fait bon vivre, autant pour les travailleurs, que pour les résidents du projet et les citoyens du quartier. » - Laurence Vincent, présidente, Prével.

« TGTA et Prével ont déniché un site d'exception qui permettra de créer un quartier stratégiquement situé à proximité du centre-ville. Dans le contexte de l'après-pandémie, les entreprises sont résolument déterminées à offrir un environnement de travail stimulant, performant et sécuritaire afin d'attirer et de retenir le talent. » - André Plourde, vice-président exécutif, Colliers.

Le projet Esplanade Cartier

Esplanade Cartier est un milieu de vie complet offrant une réelle mixité socio-économique. Faisant la part belle au transport actif, au transport en commun et aux espaces verts et communautaires, le projet favorisera les échanges entre les habitants, les travailleurs et les citoyens du quartier par le biais de sa placette publique, ses commerçants locaux, ses restaurants et ses terrasses, ses espaces d'agriculture urbaine, ses organismes communautaires, dont le Y des femmes, sa maison de projet - une première pour un développement privé au Québec - ainsi que son grand parc central composé d'espaces de détente et de contemplation, de zones dédiées aux enfants, de petits terrains de sport et de corridors polyvalents. Rappelons que ce parc central rejoindra au sud les berges du fleuve Saint-Laurent destinées à être aménagées sur plus de cinq kilomètres ainsi que le futur parc sous le pont Jacques-Cartier.

À propos de TGTA

TGTA est une firme de développement et d'investissement immobilier basée à Montréal depuis 1989. Reconnue pour son expertise dans le secteur des immeubles résidentiels et à bureaux, la société possède aussi une vaste expérience dans les autres domaines de l'immobilier : commercial, industriel, résidences pour personnes âgées, hôtellerie et mise en valeur de terrain.

Grâce aux compétences de son équipe ainsi qu'à sa structure organisationnelle et décisionnelle, TGTA possède une grande agilité lui permettant de saisir les diverses opportunités que peut offrir le marché et conclure rapidement une gamme variée de transactions et de projets de développement. Au cours des quinze dernières années, les investissements et projets de TGTA ont principalement été réalisés dans les quartiers centraux de Montréal. TGTA a su développer une expertise en matière de requalification de sites et bâtiments situés dans des secteurs sensibles de la métropole avec des projets résidentiels et d'immeubles à bureaux qui ont un impact dans le paysage urbain montréalais. www.tgta.ca

À propos de Prével

Fondée il y a plus de 40 ans et comptant plus d'une centaine d'employés, Prével est une entreprise reconnue pour son expertise dans le développement immobilier et réalise principalement des projets mixtes de grande envergure dans les quartiers centraux du Grand Montréal. Prével a pour mission de créer des milieux de vie où il fait bon vivre et qui contribuent positivement aux quartiers dans lesquels ils s'implantent. Partisan de l'accession à la propriété, du développement durable, dont l'agriculture urbaine et le transport actif, du commerce local, de l'innovation et du fait urbain, le développeur s'est aussi engagé dans la revitalisation de plusieurs quartiers, tout en y créant des environnements uniques, ouverts et inclusifs. Grâce à son travail de collaboration avec les différentes communautés, Prével a réalisé de nombreux projets qui ont eu un impact positif sur l'essor de la métropole et son patrimoine bâti.

www.prevel.ca

À propos de Colliers

Colliers est une société de services professionnels et de gestion d'investissements diversifiée de premier plan. Plus de 15 000 professionnels présents dans 68 pays travaillent en collaboration pour fournir des conseils d'experts afin de maximiser le potentiel des biens immobiliers pour les occupants, les propriétaires et les investisseurs. www.colliers.com

