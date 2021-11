Une force de vente spécialisée dans les marchés clés améliorera la distribution des produits aux détaillants et créera un contexte favorable à l'augmentation des ventes

Acosta est la puissance de vente derrière les marques les plus reconnues et constitue une ressource éprouvée pour les plus importants détaillants canadiens et américains

TGOD tirera profit de la vaste expertise d'Acosta en ce qui concerne le recrutement, la formation et la gestion d'une force de vente spécialisée pour optimiser son engagement envers les commis des détaillants de cannabis et les responsables de magasins

TORONTO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (« TGOD » ou la « société ») (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF), un chef de file de la production de cannabis certifié biologique de première qualité, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente définitive avec Acosta Canada Corp (« Acosta ») qui prévoit la création d'une force de vente spécialisée et exclusive pour les marques de cannabis récréatif pour adultes de TGOD dans certaines provinces clés du Canada.

La société a pris la décision stratégique de s'éloigner de son modèle de vente unifié afin de stimuler sa croissance. Elle fera appel à une force de vente spécialisée pour améliorer la connaissance des produits, la pénétration du marché et la distribution pour ses gammes TGODMC, Highly Dutch OrganicMC et RippleMC en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et à Terre-Neuve.

« Avec une représentation commerciale qui se consacrera à nos marchés clés, nous sommes convaincus que nous améliorerons la distribution de nos produits aux détaillants. Il en découlera un accent, un contrôle et une souplesse accrus qui permettront de former les employés œuvrant pour les détaillants du cannabis, de mieux faire connaître nos produits et d'influencer les achats des consommateurs par l'entremise de nos partenaires du domaine de la vente au détail », a commenté Gayle Duncan, Directrice du Développement Commercial (CGO) de TGOD. « Acosta constitue une ressource de vente éprouvée qui soutient de grandes marques en les représentant auprès des plus importants détaillants canadiens et américains. Grâce à la vaste expertise d'Acosta pour le recrutement, la formation et la gestion d'une force de vente spécialisée, nous optimiserons notre engagement envers les employés des détaillants de cannabis et les responsables de magasins et augmenterons les ventes, en plus d'améliorer le soutien pour la commercialisation et le marketing et d'offrir aux commerçants une valeur ajoutée sans perturbation importante de leurs activités », poursuit Mme Duncan.

TGOD a aussi créé un poste de directeur régional pour le Québec et les provinces de l'Atlantique, en plus d'avoir nommé un directeur régional à Calgary pour renforcer sa présence dans l'Ouest canadien.

« Acosta est ravie de mettre à profit son expertise en commerce de détail ainsi que ses systèmes et processus de pointe dans le cadre de son partenariat avec TGOD », affirme Bill Ivany, président, Acosta Canada. « TGOD et Acosta partagent des valeurs communes et mettent l'accent sur la croissance. Ce nouveau partenariat visant à offrir une valeur uniforme aux partenaires de TGOD par l'entremise d'une équipe de représentants s'annonce donc très prometteur. Nous sommes enthousiastes à l'idée de croître aux côtés de TGOD dans les prochaines années, au Canada et ailleurs. » Le portefeuille de produits de TGOD comporte un large éventail de catégories, de variétés, de teneurs en cannabinoïdes et de formats. Avec le lancement récent des fleurs Sugar Bush Bio Sativa et Maple Kush Bio Indica, du hachich Marrakech Gold Highly Dutch bio et des sachets de poudre à dissolution rapide Ripple Quicksticks, la compagnie continue d'agrandir son portefeuille pour répondre aux besoins et aux préférences variés des consommateurs qui recherchent des produits de cannabis de haute qualité et qui aiment l'approche de TGOD en matière de culture biologique, de développement durable et de transparence.

À propos de la société The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE: TGOD ) (US-OTC: TGODF) est une société de cannabis certifié de culture biologique qui se concentre sur le marché de la santé et du mieux-être. Son cannabis biologique est cultivé en sol vivant, comme dans la nature. La société s'engage à cultiver un avenir meilleur en fabriquant ses produits de façon responsable, en utilisant moins d'eau et en limitant l'impact sur l'environnement. Au Canada, ses installations ont été construites selon les normes de la certification LEED et ses produits sont vendus dans des emballages recyclables. Sur le marché canadien, TGOD vend des fleurs séchées et de l'huile. L'entreprise a récemment lancé une série de produits de nouvelle génération, comme du hachich, des cartouches de vapotage, des thés biologiques et des poudres solubles. Par l'entremise de sa filiale européenne HemPoland, la société distribue aussi en Europe de l'huile CBD de chanvre et des produits topiques infusés au CBD de première qualité. TGOD s'appuie sur la science et les technologies pour tirer parti de la puissance de la nature, de la graine à la vente.

Les actions ordinaires de TGOD et les bons de souscription émis en vertu des actes de fiducie datés du 19 décembre 2019, du 12 juin 2020, du 23 octobre 2020 et du 10 décembre 2020 se négocient à la Bourse des valeurs canadiennes, sous les symboles TGOD, TGOD.WS, TGOD.WR, TGOD.WA et TGOD.WB, respectivement. Les actions ordinaires de TGOD se négocient aux États-Unis sur le marché financier OTCQX, sous le symbole TGODF. Pour plus de renseignements sur The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., rendez-vous au www.tgod.ca .

À propos d'Acosta

Acosta est un fournisseur de services intégrés en vente et en marketing qui permet aux marques de produits de consommation et aux détaillants de se démarquer sur le marché en leur offrant des solutions progressives et un service exceptionnel. Forte de plus de 90 années d'expérience, Acosta comprend l'évolution des besoins des consommateurs. Elle aide ses clients et les consommateurs à garder une longueur d'avance et à optimiser leur rendement. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.acosta.com.

Avertissements

Certains énoncés de ce communiqué de presse contiennent de l'« information prospective » au sens prévu par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué comprennent, sans s'y limiter, les énoncés sur les ventes prévues, les énoncés concernant les produits offerts dans toute région, les énoncés liés à la connaissance des produits et à la pénétration du marché, ainsi que ceux portant sur la présence dans les magasins et l'engagement envers les détaillants. Les énoncés prospectifs contiennent généralement des termes tels que « planifier », « continuer », « escompter », « prévoir », « avoir l'intention de », « devrait », « croire », « anticiper », « estimer », « potentiel », « proposé » et autres mots semblables, et utilisent des verbes comme « peut/pourrait », « sera/aura » pour parler de certains événements ou contextes. Ce ne sont que des projections. Différentes hypothèses ont mené aux conclusions ou aux prévisions fournies dans les énoncés prospectifs qui se trouvent dans ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs s'appuient sur les opinions et les estimations de l'équipe de direction au moment où ils ont été formulés. Différents risques, incertitudes (notamment les conditions du marché) et autres facteurs pourraient créer d'importantes divergences entre les événements ou les résultats réels et ce qui a été prévu dans ces énoncés. Cela inclut entre autres les facteurs de risque décrits dans la plus récente notice annuelle que la société a déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Ce document est disponible sur la page de profil de la société sur SEDAR, au www.sedar.com. Même si la société estime que l'information prospective et les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur des hypothèses et des facteurs raisonnables, les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Rien ne garantit que les événements décrits se produiront au moment indiqué ou à tout autre moment. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont formulés à la date du communiqué. La société n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, et décline expressément toute obligation et tout engagement à cet égard, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni ses fournisseurs de services de réglementation (tels qu'ils sont définis dans les politiques de la Bourse des valeurs canadiennes) ne pourront être tenus responsables de l'exactitude ou de la validité de ce communiqué de presse.

SOURCE The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

Renseignements: COORDONNÉES: Relations avec les médias : Karine Cousineau, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Shane Dungey, [email protected], 403-389-9911

Liens connexes

https://www.tgod.ca/