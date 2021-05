« Notre nouvelle équipe de direction est entrée en fonction à l'automne 2020 avec le mandat de restaurer le positionnement de TGOD en tant que marque de cannabis bio de qualité supérieure. Alors que notre portefeuille 2.0 est bien positionné et attire une certaine clientèle, la fleur séchée est ce qui définit le prestige d'une marque sur le marché d'aujourd'hui. Après avoir sollicité les commentaires des budtenders et des consommateurs, notre équipe a complètement revu nos méthodes et processus, et développé CleanCraft, » a commenté Michel Gagné, chef de l'exploitation chez TGOD. « Ambitieux, obsédés par la qualité et la précision, et passionnés du cannabis, ce sont les adjectifs qui décrivent le mieux l'équipe que nous avons assemblée chez TGOD. Je suis extrêmement fier de la transformation que nous avons opérée, il n'y a aucune comparaison entre notre produit actuel et ce que nous produisions l'année dernière. Avec un niveau de THC d'au moins 20% et un pourcentage accru de terpènes, notre fleur de cannabis offre une expérience sensorielle hors pair. Quand un consommateur ouvre un bocal TGOD, il y trouve de grosses fleurs séchées, des couleurs vibrantes, et de riches arômes. L'expérience de consommation est constante, naturelle, et hautement différenciée. »

La promesse de qualité TGOD garantie la constance d'un lot à l'autre, incluant la sélection minutieuse des meilleures fleurs, un minimum 20% de THC, et un niveau d'humidité optimal grâce à l'ajout d'un sachet d'humidification dans chaque bocal. TGOD regagne sa position de fournisseur de cannabis biologique de première qualité au Canada. « Nous nous engageons à respecter notre promesse de qualité et de transparence, et voulons nous assurer que seules des fleurs de qualité supérieure se retrouvent sur le marché. C'est la promesse TGOD. » a ajouté M. Gagné.

Dans le cadre de son engagement envers la qualité, la constance et un niveau de THC élevé, les produits de fleurs séchés entreposés dans les entrepôts provinciaux qui ne répondaient pas aux normes de qualité strictes de l'entreprise ont été retirés du marché par TGOD et remplacés par de nouveaux produits. Les nouvelles fleurs séchées de première qualité de TGOD sont offertes à l'échelle nationale.

CleanCraft

TGOD a mis en œuvre un ensemble de méthodes de cultivation et de transformation améliorées pour tenir sa promesse d'offrir aux consommateurs d'ici un produit de qualité artisanale issu de l'agriculture biologique.

Certifié biologique

Ce ne sont pas tous les produits de cannabis qui sont bio. TGOD cultive avec des standards qui vont au-delà des normes établies pour l'industrie. Le processus de cultivation biologique de TGOD est certifié par Pro-Cert, un organisme d'accréditation biologique reconnu au niveau international. TGOD cultive de façon naturelle.



Cultivé dans un sol vivant

Le sol vivant de TGOD est un écosystème florissant rempli de microbes bénéfiques, d'enzymes et de minéraux. Ses ingrédients proviennent de partout au pays, y compris de la poussière de roche glaciaire, du sirop d'érable et plus encore, et chacun d'eux a un objectif bien précis. Ces intrants agissent comme un buffet duquel la plante peut choisir en fonction de ses besoins. Alors que la majorité des entreprises cultivent dans un milieu artificiel de croissance et tentent de « nourrir » la plante mécaniquement, chez TGOD c'est le sol qui permet à la nature de faire ce qu'elle fait de mieux.



Éléments naturels

La serre hybride de TGOD est conçue pour apporter le meilleur de la nature à l'intérieur. Elle utilise une combinaison de soleil et de lumière LED à spectre complet. Pour l'irrigation, TGOD n'utilise que de l'eau de pluie purifiée. TGOD a également développé un système d'aération exclusif qui maximise le flux d'air propre du bas vers le haut à travers le feuillage pour maintenir des conditions idéales.



Sélectionnées à la main et soigneusement taillées

L'équipe de récolte TGOD sélectionne uniquement les colas du haut de la plante, les plus grosses fleurs avec plus cannabinoïdes et riches en terpènes, pour être misent en marché sous la marque TGOD. Chaque fleur est soigneusement taillée pour préserver l'intégrité de sa forme et les riches trichomes qui la recouvrent.



Séchage lent

Les fleurs bio de TGOD sèchent à une température fraîche pour laisser les cannabinoïdes continuer à se développer après la récolte. Chaque fleur a le temps de développer sa saveur et son arôme. Ce faisant, l'oxygène et d'autres composés réagissent avec la chlorophylle pour améliorer le goût, intensifier les terpènes, et offrir une expérience de consommation supérieure.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les méthodes CleanCraft de TGOD pour la culture biologique en visitant tgod.ca/cleancraft.

Plus de transparence

Parallèlement à la mise en œuvre de CleanCraft, TGOD en a profité pour améliorer son emballage. Le bocal en verre emblématique de TGOD continuera d'être utilisé, mais les étiquettes comporteront désormais des informations supplémentaires pour fournir une transparence supplémentaire sur la qualité et le profil des fleurs. Non seulement le pourcentage de terpènes sera indiqué, mais aussi les terpènes dominants pour chaque lot. Les COA complets continueront d'être disponibles sur le site Web de TGOD pour le profil terpénique complet.

Portfolio de fleurs bio de première qualité

La gamme de fleurs bio de première qualité de TGOD comprend actuellement quatre variétés à haute teneur en THC, avec des plans pour ajouter d'autres variétés innovantes.

1. Sugar Bush Bio (20-25% THC)

Certifiée biologique et cultivée sol vivant, cette Sativa à haute teneur en THC recouverte de trichomes tire son nom des érablières du Québec - la source du sirop d'érable qui sert à nourrir le sol dans lequel elle pousse. Le résultat, une variété pleine d'arôme - apportant un parfum fruité et sucré qui rappelle le melon mûr et le fruit de la passion.

2. Rockstar Tuna Bio (20-25% THC)

Certifiée biologique et cultivée en sol vivant, cette variété Indica populaire a été créée à l'origine en croisant les variétés classiques Tuna Kush et Rockstar. Ce cultivar a fait sa marque grâce à son arôme intense, ses magnifiques fleurs, et le profil de saveur unique qui combine des notes fruitées, de skunk, et d'herbes épicées.

3. Fire Bio (20-25% THC)

Certifiée biologique dans un sol vivant, cette fleur à dominante Indica se termine par des feuilles sombres et des pistils rouge feu. Organic Fire se présente sous la forme de gros bourgeons denses recouverts de trichomes givrés qui scintillent contre ses feuilles sombres. Des arômes fruités agréables sont équilibrés avec une nuance terreuse et boisée, et apportent une subtile saveur aigre fruitée qui est faite pour être savourée.

4. LA Con Bio (20-25% THC)

Certifié biologique et cultivé en sol vivant, le LA Con Bio de TGOD est une variété Indica dense et puissante. Cette souche classique offre un parfait équilibre de saveurs fruitées et de tons terreux OG.

À propos de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD) (US - OTC: TGODF) est une entreprise de cannabis biologique de qualité supérieure axée sur le marché de la santé et du bien-être. Son cannabis certifié biologique est cultivé dans un sol vivant, comme le veut la nature. La société s'engage à cultiver un avenir meilleur en produisant ses produits de manière responsable, avec moins de déchets et d'impact sur l'environnement. Ses deux installations canadiennes sont construites selon les normes de certification LEED et ses produits sont vendus dans des emballages recyclables. Au Canada, TGOD prévoit d'élargir son portefeuille de produits en lançant une série de produits de cannabis de nouvelle génération tels que des thés biologiques, des infuseurs et des vapoteurs. Par le biais de sa filiale européenne, HemPoland, la Société distribue également de l'huile de chanvre CBD de première qualité et des cosmétiques imprégnés de CBD en Europe. En tirant parti de la science et de la technologie, TGOD exploite la puissance de la nature, de la semence à la vente.

Les actions ordinaires et les bons de souscription de TGOD émis en vertu des actes d'acte datés du 1er novembre 2017, du 19 décembre 2019, du 12 juin 2020, du 23 octobre 2020 et du 10 décembre 2020 se négocient à la TSX sous le symbole « TGOD », « TGOD.WT», « TGOD.WS», «TGOD.WR» , «TGOD.WA» et «TGOD.WB» respectivement, et TGODF se négocie aux États-Unis sur l'OTCQX. Pour plus d' informations sur le Néerlandais Organic vert Holdings Ltd., s'il vous plaît visitez www.tgod.ca .

